ARTIGO COM VÍDEOS – A NRL australiana, a mais forte competição de Rugby League (o rugby de 13 jogadores) do mundo chegou à sua segunda rodada já com um resultado impactante: o atual campeão australiano e mundial, o Melbourne Storm, conheceu sua primeira derrota na temporada: 10 x 08 em casa diante do humilde Wests Tigers, com Luke Brooks fazendo o try da vitória dos visitantes aos 77′.



A liderança está nas mãos do St. George Illawarra Dragons, que derrotou o Cronulla Sharks fora de casa em clássico do sul de Sydney. Em outro clássico da rodada, o dérbi de Queensland, o Brisbane Broncos superou o North Queensland Cowboys por 24 x 20. Nikorima foi decisivo com try para os Broncos aos 67′, mas Granville fez try para os Cowboys aos 70′ e produziu um final de tirar o fôlego.





Em outros jogos de destaque, vitória do Sydney Roosters sobre o Canterbury Bulldogs em clássico de Sydney e do Penrith Panthers para cima do South Sydney Rabbitohs, que começou mal.











Leeds derruba St. Helens na Inglaterra

Já na Super League inglesa, a rodada teve somente 4 partidas, com 2 jogos sendo adiados pela neve. O destaque foi o triunfo do Leeds Rhinos fora de casa sobre o líder St. Helens Saints, 28 x 20, em um jogão.





- Continua depois da publicidade -

NRL – National Rugby League – Campeonato Australiano de Rugby League

Sharks 16 x 20 Dragons

Roosters 30 x 12 Bulldogs

Broncos 24 x 20 Cowboys

Warriors 20 x 08 Titans

Panthers 18 x 04 Rabbitohs

Storm 08 x 10 Wests Tigers

Sea Eagles 54 x 00 Eels

Raiders 28 x 30 Knights

Clube Cidade Jogos Pontos St. George Illawarra Dragons Wollongong/Sydney 2 4 New Zealand Warriors Auckland (Nova Zelândia) 2 4 Penrith Panthers Sydney 2 4 Wests Tigers Sydney 2 4 Newcastle Knights Newcastle 2 4 Manly-Warringah Sea Eagles Sydney 2 2 Sydney Roosters Sydney 2 2 Melbourne Storm Melbourne 2 2 North Queensland Cowboys Townsville 2 2 Gold Coast Titans Gold Coast 2 2 Brisbane Broncos Brisbane 2 2 Canberra Raiders Canberra 2 0 Cronulla-Sutherland Sharks Sydney 2 0 South Sydney Rabbitohs Sydney 2 0 Canterbury-Bankstown Bulldogs Sydney 2 0 Parramatta Eels Sydney 2 0

Betfred Super League – Campeonato Inglês de Rugby League

Huddersfield 06 x 38 Hull KR

Salford 24 x 08 Hull FC

St. Helens 20 x 28 Leeds

Catalans 00 x 26 Warrington

Castleford x Wigan – adiado

Wakefield x Widnes – adiado

Clubes Cidade Jogos Pontos St. Helens Saints St. Helens 6 10 Wigan Warriors Wigan 5 8 Wakefield Trinity Wildcats Wakefield 5 8 Leeds Rhinos Leeds 5 8 Warrington Wolves Warrington 7 6 Castleford Tigers Castleford 4 6 Widnes Vikings Widnes 6 4 Hull Kingston Rovers Kingston-upon-Hull 6 4 Hull FC Kingston-upon-Hull 6 4 Salford Red Devils Salford 6 4 Huddersfield Giants Huddersfield 6 4 Catalans Dragons Perpignan (França) 6 2

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes e organizada por entidades distintas do Union. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union que reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França, onde segue bem abaixo do Union.

Quais as principais diferenças do League para o Union?