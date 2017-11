ARTIGO COM VÍDEO – O fim de semana está chamando a atenção pela quantidade de grandes jogos internacionais masculinos, mas nessa sexta-feira um grande clássicos feminino foi disputado. O Allianz Stadium, casa dos Saracens, no norte de Londres, recebeu Inglaterra e Canadá, que entraram em campo pela primeira vez desde a Copa do Mundo Feminina de agosto.

Enquanto as inglesas colocaram seu melhor time possível de momento, as canadenses viajaram com um elenco sem as atletas do sevens, usando a gira para testar atletas. E o resultado foi um atropelo: 79 x 05 para as Red Roses. Foram nada menos que 13 tries ingleses, com a ponta Jess Breach fazendo incríveis 6 tries. Detalhes: foi o primeiro jogo de Breach com a seleção.

As duas seleções voltarão a duelar no dia 21, na segunda da melhor de 3 partidas da gira canadenses contra a Inglaterra. O último jogo será no dia 25.

79 05

Inglaterra 79 x 05 Canadá, em Londre

Inglaterra

Tries: Breach (6), Dow (2), Burford, Cokayne, Packer, Clark e Kildunne;

Conversões: Reed (5) e Harrison (2)

15 Danielle Waterman, 14 Abigail Dow, 13 Rachael Burford, 12 Amber Reed, 11 Jess Breach, 10 Katy Daley-Mclean, 9 Leanne Riley; 1 Vickii Cornborough, 2 Amy Cokayne, 3 Heather Kerr, 4 Abbie Scott, 5 Rowena Burnfield, 6 Sarah Hunter, 7 Marlie Packer, 8 Poppy Cleall;

Suplentes: 16 Lark Davies, 17 Rochelle Clark, 18 Hannah Botterman, 19 Tamara Taylor, 20 Shaunagh Brown, 21 Caity Mattinson, 22 Zoe Harrison, 23 Ellie Kildunne;

Canadá

Try: Nelles

15 Anais Holly, 14 Paige Farries, 13 Emmanuela Jada, 12 Emily Belchos, 11 Nadia Popov, 10 Jess Neilson, 9 Brianna Miller, 1 Brittany Kassil, 2 Laura Russell, Captain, 3 Olivia De Merchant, 4 Tyson Beukeboom, 5 Ngalula Fuamba, 6 Emily Nicholl, 7 Sara Svoboda, 8 Cindy Nelles;

Suplentes: 16 Emily Barber, 17 Alexandria Ellis, 18 Veronica Harrigan, 19 McKinley Hunt, 20 Janna Slevinsky, 21 Courtney Holtkamp, 22 Justine Pelletier, 23 Sam Alli;

Foto: RFU