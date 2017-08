Começou hoje em Montevidéu, no Uruguai, a edição 2017 do Troféu Mundial M20, a segunda divisão do M20 mundial, valendo uma vaga na elite do ano que vem. E a largada do torneio foi reservou dois placares impactantes.

Logo na partida de abertura, o Estádio Charrua testemunhou o Canadá caindo por 31 x 16 diante da Namíbia, em mais um alarme de que o rugby canadense entrou em uma perigosa espiral para baixo. Os africanos foram superiores o jogo todo, sobretudo no pack, e marcaram 5 tries, com destaque para o excelente oitavo De Klerk, que guardou para 2 tries.

Na sequência, foi a vez do Uruguai, o time da casa, estrear. E, debaixo de muita chuva, os Teritos decepcionaram seu torcedor caindo diante de Portugal, 20 x 18. Os lusos mostraram que podem ter um futuro promissor e fizeram um primeiro tempo perfeito, com 2 tries sem resposta, de Vidinha, aproveitando o erro uruguaio, e Vieira Cabral. 17 x 03. Na segunda etapa, o Uruguai reagiu com 2 tries, de Arburuas e um penal try, mas nçao conseguiram a virada, com um penal de Abecassis para Portugal e uma conversão perdida pelos uruguaios fazendo a diferença.

Quem salvou as atuações dos times das Américas foi o Chile, que fez um jogaço contra o Japão e quase conseguiu produzir uma verdadeira zebra. Os Condoritos chegaram a abrir 10 x 3, mas levaram a virada para 11 x 10 antes do intervalo. Os japoneses ampliaram logo no começo do segundo tempo para 18 x 10, mas os chilenos foram valentes, conseguiram seu try com Huete, reduzindo para 18 x 17, sofreram um revés com um penal try para os asiáticos, 25 x 17, mas voltaram a reduzir com mais um try, de Saavedra, 25 x 22. O Japão ainda chutou mais um penal para afastar o risco e vencer por 28 x 22, o que não apagou o brio do Chile diante do forte oponente.

Fechando o dia, Fiji venceu Hong Kong por 26 x 07, em partida que teve o brasileiro Cauã Ricardo como assistente. Hong Kong mostrou qualidade e não sofreu o placar elástico que se previa, mas os fijianos puderam correr para 4 tries e selaram a vitória.

As equipes voltarão a campo no próximo sábado pela segunda rodada, quando já conheceremos os primeiros times eliminados da luta pelo título.

Troféu Mundial M20 – World Rugby U20s Trophy – em Montevidéu, Uruguai

Grupo A: Canadá, Chile, Japão e Namíbia

Grupo B: Uruguai, Fiji, Portugal e Hong Kong

Terça-feira, dia 29 de agosto

Namíbia 31 x 16 Canadá

Portugal 20 x 18 Uruguai

Japão 28 x 22 Chile

Fiji x Hong Kong

Seleçao Jogos Pontos Grupo A Namíbia 1 5 Japão 1 4 Chile 1 2 Canadá 1 0 Grupo B Fiji 1 5 Portugal 1 4 Uruguai 1 1 Hong Kong 1 0

Sábado, dia 02 de setembro

10h00 – Portugal x Hong Kong

12h00 – Namíbia x Chile

14h00 – Japão x Canadá

16h00 – Fiji x Uruguai