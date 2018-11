ARTIGO COM VÍDEOS – O Canadá está na Copa do Mundo de 2019! Nesta sexta-feira, as Eliminatórias para o Mundial que acontece no ano que vem no Japão se encerraram com a decisão da última vaga entre Canadá e Hong Kong.

Foi a rodada final da Repescagem Mundial, no campo neutro de Marselha, na França. E os Canucks festejaram aquilo que já era esperado, mantendo a escrita de jamais terem ficado de fora de uma Copa do Mundo.

Porém, o jogo não foi simples. Hong Kong mostrou sua evolução. Os Dragões sabiam que as chances eram diminutas, pois precisavam de uma vitória bonificada para irem ao Mundial. Mas o time asiático dificultou a vida canadense, com um primeiro tempo competitivo no qual Hong Kong acumulou ao final dos primeiros 40 minutos nada menos que 75% de posse de bola e 71% de território, levando o Canadá a muitos penais. Entretanto, a experiência canadense falou mais alto, com os Canucks sendo mais efetivos.

Hong Kong pressionou bastante com seu pack de forwards competente, mas quem marcou o primeiro try foi o Canadá, em pick and go aos 18′ finalizado pelo hooker Ray Barkwill. Rosslee respondeu com penal para Hong Kong na sequência, mas o Canadá deu um golpe fatal logo no reinício com o craque artilheiro DTH van der Merwe bloqueando chute e cravando o segundo try vermelho no jogo. 14 x 03 no intervalo.

"But can they win it on a rainy day in Marseille?" @rugbycanada get on the scoreboard through @RayBarkwill2 Find out where to watch LIVE: https://t.co/73BX8Qf91d pic.twitter.com/hfPiMVySax — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) 23 de novembro de 2018

McRorie recebeu amarelo e deixou o Canadá com 14 homens no fim do primeiro tempo e início do segundo, mas Hong Kong não aproveitou, apesar de ter mais volume de jogo. Porém, os Dragões foram recompensados aos 53′, com try do ponta Hartley finalizando na potência e na habilidade. O try deu um fio de esperanças aos asiáticos, que estavam atrás por somente 14 x 10. Mas Hong Kong não conseguiu manter continuidade na pressão, cedeu 3 penais para McRorie converter 2 e a diferença voltou a crescer no placar.

What a finish! Conor Hartley gets Hong Kong back within four! #RWC2019 pic.twitter.com/nTSVybso2v — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) 23 de novembro de 2018

No fim, aos 70′, Van der Merwe – maior artilheiro de tries da história do Canadá – deu números finais com o terceiro try vermelho, mostrando sua capacidade de vencer defesa como ninguém. Placar final, Canadá 27 x 10, classificado ao Mundial 2019!

Out of nothing! What a score from DTH Van Der Merwe. @RugbyCanada are minutes away from securing the last spot at #RWC2019 pic.twitter.com/FBItPtrW5L — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) 23 de novembro de 2018

No outro jogo do quadrangular, valendo apenas pontos no Ranking Mundial, a Alemanha atropelou o Quênia por 43 x 06, com 7 tries sem resposta. O terceira linha Sebastian Ferreira (sul-africano de nascimento, com origem portuguesa e naturalizado alemão) foi o nome do jogo pelas Águias Negras, marcando 3 tries (hat-trick). Libig, Otto, Aounallah e Haupt também cruzaram o in-goal a favor da Alemanha.

27 10

Canadá 27 x 10 Hong Kong, em Marselha (França)

Árbitro: Romain Poite (França)

Canadá

Tries: Van der Merwe (2) e Barkwill

Conversões: McRorie (3)

Penais: McRorie (2)

1 Hubert Buydens, 2 Ray Barkwill, 3 Matt Tierney, 4 Mike Sheppard, 5 Evan Olmstead, 6 Kyle Baillie, 7 Lucas Rumball, 8 Tyler Ardron, 9 Phil Mack (c), 10 Gordon McRorie, 11 DTH van der Merwe, 12 Ciaran Hearn, 13 Ben LeSage, 14 Taylor Paris, 15 Theo Sauder

Suplentes: 16 Eric Howard, 17 Djustice Sears-Duru, 18 Jake Ilnicki, 19 Brett Beukeboom, 20 Matt Heaton, 21 Jamie MacKenzie, 22 Nick Blevins, 23 Conor Trainor;

Hong Kong

Try: Hartley

Conversão: Rosslee (1)

Penais: Rosslee (1)

1 Dan Barlow, 2 Dayne Jans, 3 Grant Kemp, 4 Craig Lodge, 5 Fin Field, 6 James Cunningham (c), 7 Toby Fenn, 8 Thomas Lamboley, 9 Liam Slatem, 10 Matt Rosslee, 11 Conor Hartley, 12 Ben Axten-Burrett, 13 Tyler Spitz, 14 Salom Yiu, 15 Casey Stone

Suplentes: 16 Alex Post, 17 Ben Higgins, 18 Jack Parfitt, 19 Michael Parfitt, 20 Nick Hewson, 21 Jamie Lauder, 22 Jamie Hood, 23 Max Woodward;

06 43

Quênia 06 x 43 Alemanha, em Marselha (França)

Árbitro: Angus Gardner (Austrália)

Classificação final: 1 Canadá, 14 pontos / 2 Alemanha, 9 pontos / 3 Hong Kong, 5 pontos / 4 Quênia, 0 pontos;

Copa do Mundo de 2019

Grupo A: Irlanda, Escócia, Japão, Samoa e Rússia

Grupo B: Nova Zelândia, África do Sul, Itália, Namíbia e Canadá

Grupo C: Inglaterra, França, Argentina, Estados Unidos e Tonga

Grupo D: Austrália, Gales, Geórgia, Fiji e Uruguai