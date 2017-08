ARTIGO COM VÍDEOS – Um giro de resultados pelo Hemisfério Sul! Rugby na Nova Zelândia, África do Sul e Austrália!

Cheetahs em cima e Blue Bulls em baixo

A Currie Cup, o Campeonato Sul-Africano, viveu o fechamento de seu primeiro turno com o Free State Cheetahs, mesmo usando seus reservas, seguindo embalado na liderança da competição, após uma grande vitória por 30 x 24 sobre o Golden Lions, sem seus Boks. Mas, talvez o maior destaque da jornada tenha sido a derrota acachapante sofrida pelo Blue Bulls diante do pequeno Mpumalanga Pumas, 51 x 15.

No outro jogo, o Natal Sharks conseguiu grande vitória fora de casa sobre o Western Province em clássico nacional, 21 x 20.

The Currie Cup – Campeonato Sul-Africano

Pumas 51 x 15 Bulls

Western Province 20 x 21 Sharks

Cheetahs 30 x 24 Lions

Equipes Jogos Pontos Free State Cheetahs 6 25 Natal Sharks 6 24 Western Province 6 17 Mpumalanga Pumas 6 15 Griquas 6 14 Blue Bulls 6 13 Golden Lions 6 10

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados = classificação às semifinais

Canterbury defende com sucesso o Ranfurly Shield na Nova Zelândia

Na terra do All Blacks, a Mitre 10 Cup, o campeonato nacional, viveu sua segunda rodada. O líder é o atual campeão Canterbury, que conseguiu sua segunda vitória bonificada. E ela foi especial, no clássico da Ilha do Sul, sobre Otago, em duelo das províncias que são a base das equipes do Crusaders e do Highlanders do Super Rugby. A partida ainda valia a defesa da posse do Ranfurly Shield, o troféu-desafio da Nova Zelândia, e jogo empolgou, com um sofrido 30 x 24 para os rubronegros, com try vencedor no fim de Lienert-Brown.

Destaques também para a grande vitória de Waikato sobre Counties Manukau, 33 x 21, em dérbi da região dos Chiefs, e para a “Batalha das Baías”, que acabou com o Bay of Plenty fazendo avassaladores 46 x 17 sobre o Hawke’s Bay em clássico regional do Norte.

Mitre 10 Cup – Campeonato Neozelandês

Southland 20 x 45 North Harbour

Bay of Plenty 46 x 17 Hawke’s Bay

Waikato 33 x 21 Counties Manukau

Wellington 42 x 26 Taranaki

Auckland 10 x 08 Northland

Manawatu 35 x 20 Tasman

Canterbury 30 x 24 Otago – Ranfurly Shield

Equipe Apelido Cidade(s) Jogos Pontos Premiership - 1ª divisão Canterbury Lambs Christchurch 2 10 North Harbour Hibiscus Auckland (norte) 2 9 Waikato Mooloo Men Hamilton 2 7 Taranaki Bulls New Plymouth 2 6 Auckland Gulls Auckland 2 5 Counties Manukau Steelers Pukekohe 2 4 Tasman Makos Nelson e Blenheim 2 0 Championship - 2ª divisão Wellington Lions Wellington 2 10 Bay of Plenty Steamers Rotorua e Tauranga 2 6 Manawatu Turbos Palmerston North 2 6 Northland Taniwha Whangarei 2 6 Hawke's Bay Magpies Napier 2 4 Otago Razorbacks Dunedin 2 3 Southland Stags Invercargill 2 0

Ratos campeões na Austrália

Apenas na Austrália o campeonato nacional não começou ainda, com o kickoff para o NRC marcado para o próximo fim de semana. Nesse sábado, foi a vez do estado de Nova Gales do Sul viver sua grande final, com o Shute Shield, a liga de Sydney, tendo sua decisão entre rivais do norte da cidade. O Warringah Rats acabou levando a melhor e derrotando o campeão do ano passado, o Northern Suburbs, por 30 x 25. Apenas o segundo título na história do Warringah.

NSW Shute Shield – Campeonato de Nova Gales do Sul

Final

Warringah 30 x 25 Northern Suburbs

Lista de campeões

28 títulos – Randwick

26 títulos – Sydney University

8 títulos Gordon

7 títulos – Northern Suburbs e Manly

6 títulos – Eastwood e Eastern Suburbs

3 títulos – Parramatta Two Blues

2 títulos – Warringah

1 título – West Harbour e Southern Suburbs

Foto: Canterbury