O carismático pilar galês Adam Jones anunciou sua aposentadoria. O jogador de 37 anos estava no Harlequins, da Inglaterra, desde 2015 e pendurará as chuteiras para assumir o cargo de técnico assistente de avançados (forwards) no clube.

Em sua carreira, o “Capitão Caverna” fez 95 partidas oficiais por Gales (de 2003 a 2014), tendo jogado 3 Copas do Mundo (2003, 2007 e 2011), sendo campeão do Six Nations 4 vezes (2005, 2009, 2012 e 2013), além de ter disputado 5 tests pelos British and Irish Lions (2009 e 2013).