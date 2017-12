ARTIGO COM VÍDEOS – A segunda copa europeia esteve agitada nesse fim de semana. A Challenge Cup chegou à sua terceira rodada tendo cinco clubes de cinco países diferentes liderando seus grupos. No próximo fim de semana, a quarta rodada terá os mesmos duelos, mas com os mandos invertidos.

O Grupo 1 teve um jogaço entre Newcastle Falcons e Bordeaux que terminou com grande vitória dos ingleses, líderes, por 52 x 24. Foi um dilúvio de tries com 8 para os Falcons, que praticamente sepultaram o forte oponente francês.

Já o Grupo 2 é liderado pelos galeses do Cardiff Blues que, todavia, conheceram a primeira derrota, caindo na Inglaterra contra o Sale Sharks, que acabou embolando as disputas. 24 x 00 incontestáveis. A disputas ficaram mais imprevisíveis com a vitória do Toulouse sobre o Lyon em embate francês que abriu a rodada na quinta-feira. 30 x 23 para o Toulouse, com Mjekevu marcando 2 tries e Huget e Guitoune correndo para 1 try cada.



O Grupo 3 tem na ponta os franceses do Pau, que venceram clássico regional contra o Agen por 40 x 21, mas seguem perseguidos pelo Gloucester, que venceu o Zebre em um duro duelo na Itália, 33 x 26.

O Grupo 4 é escocês, com o Edinburgh perfeito na liderança com 3 vitórias bonificadas em 3 jogos. A vítima da vez foi o London Irish, 50 x 20.



Por fim, o Grupo 5 é irlandês, com o Connacht defendendo a liderança com uma preciosa vitória na França sobre o Brive por 38 x 31, em jogo que os franceses fizeram 5 tries contra 4 dos irlandeses, mas pagaram pelas conversões perdidas.

- Continua depois da publicidade -

EPCR Challenge Cup – 2ª copa europeia

Toulouse 30 x 23 Lyon

Stade Français x Krasny Yar

Agen 21 x 40 Pau

Dragons 15 x 00 Enisei

Zebre 26 x 33 Gloucester

Sale Sharks 24 x 00 Cardiff Blues

Worcester Warriors 35 x 14 Oyonnax

Newcastle Falcons 52 x 24 Bordeaux

Edinburgh 50 x 20 London Irish

Brive 31 x 38 Connacht

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Newcastle Falcons Inglaterra La Rochelle 3 14 Dragons Gales Newport 3 10 Bordeaux França Bordeaux 3 6 Enisei Rússia Krasnoyarsk 3 1 Grupo 2 Cardiff Blues Gales Cardiff 3 9 Toulouse França Toulouse 3 8 Sale Sharks Inglaterra Salford (Manchester) 3 7 Lyon França Lyon 3 5 Grupo 3 Pau França Pau 3 14 Gloucester Inglaterra Gloucester 3 11 Agen França Agen 3 5 Zebre Itália Parma 3 3 Grupo 4 Edinburgh Escócia Edimburgo 3 15 Stade Français França Paris 3 7 London Irish Inglaterra Reading 3 5 Krasny Yar Rússia Krasnoyarsk 3 5 Grupo 5 Connacht Irlanda Galway 3 14 Worcester Warriors Inglaterra Worcester 3 11 Brive França Brive 3 7 Oyonnax França Oyonnax 3 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados se classificam às quartas de final.

Continental Shield embolado! – Por Giorgio Vuerich

Fim de semana também da terceira copa europeia, o Continental Shield, que conta com muitos italianos. Dois se deram bem e dois se deram mal.

O Viadana recebeu os georgianos do Batumi e começou o jogo da pior maneira, mas conseguiu uma inacreditável virada. No intervalo, o placar era em favor dos georgianos 05 x 27. De volta ao campo, a reação dos italianos veio na segunda parte, aproveitando que o Batumi foi reduzido a 12 homens. Foi com um try que o desafio foi decidido a favor dos italianos, 29 x 27.

Em Rovigo, não houve comparação. Os vice-campeões da Itália dominraam do início ao fim contra os portugueses do CDUL e venceram por 45 x 07.

Já no embate na Romênia entre Timisoara e Calvisano, emoção em partida equilibrada e combativa, mas com os anfitriões conseguindo a vitória por pouco 15×13

Enquanto isso, o Petrarca Padova foi à Alemanha e perdeu no detalhe para o Heilelberger RK, 19 x 15.

Com a vitória de todos os times do Grupo A, não houve alterações na tabela.

EPCR Continental Shield – 3ª copa europeia

Timisoara Saracens 15 x 13 Calvisano

Heidelberger RK 19 x 15 Petrarca Padova

Viadana 31 x 27 Batumi

Rovigo 47 x 07 CDUL

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Timisoara Saracens Romênia Timisoara 3 13 Rovigo Itália Rovigo 3 11 Heidelberger RK Alemanha Heildelberg 3 8 Viadana Itália Viadana 3 6 Grupo 2 Batumi Geórgia Batumi 3 8 Calvisano Itália Calvisano 3 7 Petrarca Itália Padova 3 6 CDUL Portugal Lisboa 3 4

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- As equipes de um grupo enfrentam apenas equipes do outro grupo;i

- Os 2 primeiros colocados de cada grupo avançam ao mata-mata

Montauban segue líder na Pro D2

Enquanto os times do Top 14 francês jogavam as competições europeias, a segunda divisão do país seguia com tudo e com vitória do líder Montauban, que atropelou o forte Biarritz por 43 x 20. Destaque também para a recuperação do Bayonne, que venceu com brio o Narbonne por 53 x 00.







Pro D2 – 2ª Divisão do Campeonato Francês 2017-18

Montauban 43 x 20 Biarritz

Mont de Marsan 16 x 12 Nevers

Grenoble 25 x 20 Angoulême

Bayonne 53 x 00 Narbonne

Carcassonne 43 x 24 Dax

Vannes 38 x 16 Aurillac

Perpignan 41 x 13 Massy

Béziers 22 x 19 Colomiers

Clube Cidade Jogos Pontos Montauban Montauban 15 51 Grenoble Grenoble 15 49 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 15 49 Perpignan Perpignan 15 45 Biarritz Biarritz 15 41 Colomiers Colomiers 15 40 Béziers Béziers 15 35 Bayonne Bayonne 15 33 Vannes Vannes 15 30 Aurillac Aurillac 15 30 Angoulême Soyaux-Angoulême 15 29 Massy Massy (Paris) 15 28 Nevers Nevers 15 27 Narbonne Narbonne 15 25 Dax Dax 15 24 Carcassonne Carcassonne 15 18

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;

- 1º e 2º lugares: classificação direta às Semifinais;

- 3º ao 6º lugares: classificação à Repescagem para as Semifinais;

- 15º e 16º lugares: rebaixamento





Rodada também do Trofeo Eccellenza – por Giorgio Vuerich

Na terceira rodada do Trofeo Eccellenza, a vitória foi de San Donà no clássico vêneto 27×13 em Mogliano no Grupo A, enquanto no Grupo B os toscanos de “I Medicei” derrotaram os romanos da Lazio por 27×24

Trofeu Eccellenza – Copa da Itália

Grupo A



Mogliano 13×27 San Donà

Tabela: San Donà 9; Reggio 5; Mogliano 1

Grupo B

I Medicei 27×24 Lazio

Tabela: Fiamme Oro 9; I Medicei 4; Lazio 3

Foto: Newcastle x Bordeaux – Getty Images/EPCR