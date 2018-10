ARTIGO COM VÍDEOS – A Challenge Cup, a segunda copa europeia, largou neste fim de semana com dois gigantes franceses tendo destinos diferentes. Enquanto o Clermont venceu outro grande europeu, o Northampton Saints, o Stade Français caiu em casa contra o humilde Worcester Warriors.

A vitória do Clermont foi o destaque do Grupo 1, em um jogo irrepreensível dos franceses na Inglaterra. 41 x 20 sobre os Saints, com o australiano Betham e o fijiano Yato sendo destaques com 2 tries cada. Northampton só somou tries nos 3 minutos finais, cruzando o in-goal 2 vezes quando já não havia tempo de reação.



Já a derrota em Paris do Stade Français terá repercussões no duro Grupo 2. O Worcester Warriors se agigantou e triunfou por 38 x 27, com 5 tries para os ingleses, com destaque para um lindo try de Howe. O placar foi ainda bom para outro grande europeu da chave, o Ospreys, de Gales, que correu para 27 x 00 sobre o Pau, da França, com Harri Morgan marcando o try do bônus no lance final.



No Grupo 3, o Connacht foi destaque vencendo o Bordeaux por 22 x 10, enquanto o Sale Sharks derrotou o Perpignan. No Grupo 4 La Rochelle e Bristol Bears atropelaram Enisei e Zebre. Já no Grupo 5, o Treviso, da Itália, chamou atenção passando com tudo pelo Grenoble, ao passo que o Harlequins brilhou sobre o Agen.









Challenge Cup – Copa Desafio Europeu 2018-19

Perpignan 24 x 41 Sale Sharks, em Perpignan

Enisei 21 x 82 La Rochelle, em Krasnoyarsk

Timisoara Saracens 17 x 54 Dragons, em Timisoara

Benetton Treviso 40 x 14 Grenoble, em Treviso

Ospreys 27 x 00 Pau, em Swansea

Northampton Saints 20 x 41 Clermont, em Northampton

Harlequins 54 x 22 Agen, em Londres

Bristol Bears 43 x 22 Zebre, em Bristol

Connacht 22 x 10 Bordeaux, em Galway

Stade Français 27 x 38 Worcester Warriors, em Paris

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Dragons Gales Newport 1 5 Clermont França Clermont-Ferrand 1 5 Northampton Saints Inglaterra Northampton 1 0 Timisoara Saracens Romênia Timisoara 1 0 Grupo 2 Ospreys Gales Swansea 1 5 Worcester Warriors Inglaterra Worcester 1 5 Stade Français França Paris 1 0 Pau França Pau 1 0 Grupo 3 Sale Sharks Inglaterra Salford (Manchester) 1 5 Connacht Irlanda Galway 1 4 Bordeaux-Bègles França Bordeaux 1 0 Perpignan França Perpignan 1 0 Grupo 4 La Rochelle França La Rochelle 1 5 Bristol Bears Inglaterra Bristol 1 5 Zebre Itália Parma 1 0 Krasny Yar Rússia Krasnoyarsk 1 0 Grupo 5 Harlequins Inglaterra Londres 1 5 Benetton Treviso Itália Treviso 1 5 Grenoble França Grenoble 1 0 Agen França Agen 1 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados se classificam às quartas de final.

Shield: Calvisano vence na Geórgia; Rovigo e Petrarca empatam – por Giorgio Vuerich

Começou também o Continental Shield, a 3ª copa europeia. No Grupo 1, o italiano Calvisano venceu na Geórgia, derotando os anfitriões do Locomotive Tbilisi 17×06, graças ao pontpés de Sam Lane e ao trais de Marco Susio, o único try de uma partida caracterizada por vários cartões amarelos em ambos os lados. Sucesso de vital importância para os Lombardos, que garantiu quatro pontos importantes para se aproximar da melhor maneira do jogo em casa, válido pela segunda rodada contra o Fiamme Oro, no próximo sábado.

No Grupo 2, o dérbi italiano no Estádio Battaglini entre Rovigo e Petrarca deu em jogo pirotécnico com o try convertido do Petrarca nos acréscimos valendo o empate (34×34). A matemática de tries foi 4-3 ara o Petrarca, que premiou garantiu frente na tabela ao time de Padova.



Continental Shield – 3ª copa europeia 2018-19

Locomotive Tbilisi 06 x 17 Calvisano, em Tbilisi

Rovigo 34 x 34 Petrarca, em Rovigo

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Calvisano Itália Calvisano 1 4 Fiamme Oro Itália Roma 0 0 Locomotive Tbilisi Geórgia Tbilisi 1 0 Grupo 2 Petrarca Itália Padova 1 3 Rovigo Itália Rovigo 1 2 Barbarians Belgas Bélgica Bruxelas 0 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Os campeões dos grupos fazem a final em jogos de ida e volta

Coppa Italia começou – por Giorgio Vuerich

Para os time do TOP 12 que não participam as Copas Européias, a Copa da Itália começou.

No grupo do Veneto, vitórias convincentes com bônus do Valsugana e Verona, os recém promovidos no Top12. No outro grupo, jogos mais equilibrados, com vitórias do Viadana e Emilia, sobre Lazio e I Medicei, quem recebem os bônus defensivo.

GRUPO 1

Valsugana Padova 34×14 San Donà

Verona 48×07 Mogliano

TABELA: Valsugana 5, Verona 5, San Donà 0, Mogliano 0

GRUPO 2

Lazio 18×19 Valorugby Emilia

Viadana 22×17 i Medicei

Classifica: Viadana 4, Valorugby Emilia 4, Lazio 1, Medicei 1