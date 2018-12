ARTIGO COM VÍDEOS – A segunda copa europeia, a Challenge Cup, foi destaque no Velho Continente também nesse fim de semana, com sua terceira rodada, com direito a surpresas e placares contundentes. A maior surpresa foi a comprovação da evolução italiana com a vitória do Benetton Treviso para cima do forte Harlequins, da Inglaterra, ao passo que a vitória do Ospreys, de Gales, por sonoros 51 x 20 sobre o tradicional Stade Français, de Paris, chamou a atenção.

No Grupo 1, o destaque foi o atropelo do Northampton Saints, da Inglaterra, sobre os Dragons, de Gales, por 48 x 14, com direito 2 tries de Naiyaravoro, enquanto os franceses do Pau entraram de vez na briga por classificação fazendo 21 x 06 sobre os ingleses do Worcester Warriors.

Já no Grupo 2, os olhos se voltaram para Swansea com os galeses do Ospreys fazendo impressionantes 51 x 20 sobre o Stade Français, por 51 x 20, com Cory Allen correndo para 2 tries para o time da casa.

No Grupo 3, o Sale Sharks, da Inglaterra, foi o destaque vencendo os franceses por 50 x 24, na França, em jogo de 8 tries para os visitantes, incluindo 2 do craque Chris Ashton. O resultado praticamente sepultou prematuramente o Bordeaux.



O La Rochelle, por sua vez, colocou a França no topo do Grupo 4 ao vencer na Inglaterra o Bristol Bears por 35 x 22, com Rattez marcando 2 tries decisivos, ao passo que os italianos do Zebre deram importante passo vencendo o Enisei, da Rússia, que não pode jogar na Sibéria, sua casa, e levou sua partida a Sochi. 31 x 14.



A boa fase italiana se seguiu com uma histórica vitória do Benetton Treviso em casa para cima dos ingleses do Harlequins por 26 x 21. Monty Ioane marcou o try para Treviso no apagar das luzes, em resultado que foi péssimo para os londrinos, que caíram para o 3º lugar, já que o Grenoble venceu duelo francês contra o Agen (22 x 15) e pulou para a vice liderança.

Continental Shield: derrota de italianos para georgianos – Por Giorgio Vuerich

O fim de semana foi também de Continental Shield, a 3ª copa europeia.

Jogo tranquilo para os italianos do Petrarca Padova, que, em casa, já liquida a prática dos Barbarians Belgas no primeiro tempo, conseguindo uma preciosa vitória com um ponto de bônus ofensivo.

O outro time italiano, o Fiamme Oro, no entanto, teve uma derrota em casa contra os georgianos do Locomotive Tbilisi, em um jogo caracterizado por altos e baixos para equipe de Roma. Os romanos sofreram a virada georgiana no final (22×29), vendo, assim, a chance do primeiro lugar se afastar quase definitivamente.

Challenge Cup – Copa Desafio Europeu 2018-19

Pau 21 x 06 Worcester Warriors

Grenoble 22 x 15 Agen

Enisei 14 x 31 Zebre

Timisoara 14 x 47 Clermont

Benetton Treviso 26 x 21 Harlequins

Northampton Saints 48 x 14 Dragons

Connacht 22 x 10 Perpignan

Ospreys 51 x 20 Stade Français

Bristol Bears 22 x 35 La Rochelle

Bordeaux 24 x 50 Sale Sharks

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Clermont França Clermont-Ferrand 3 15 Northampton Saints Inglaterra Northampton 3 10 Dragons Gales Newport 3 5 Timisoara Saracens Romênia Timisoara 3 0 Grupo 2 Ospreys Gales Swansea 3 11 Worcester Warriors Inglaterra Worcester 3 9 Pau França Pau 3 8 Stade Français França Paris 3 1 Grupo 3 Sale Sharks Inglaterra Salford (Manchester) 3 15 Connacht Irlanda Galway 3 8 Perpignan França Perpignan 3 2 Bordeaux-Bègles França Bordeaux 3 2 Grupo 4 La Rochelle França La Rochelle 3 15 Zebre Itália Parma 3 9 Bristol Bears Inglaterra Bristol 3 7 Krasny Yar Rússia Krasnoyarsk 3 1 Grupo 5 Benetton Treviso Itália Treviso 3 10 Grenoble França Grenoble 3 8 Harlequins Inglaterra Londres 3 7 Agen França Agen 3 5

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados se classificam às quartas de final.

Continental Shield – 3ª copa europeia 2018-19

Fiamme Oro 22 x 29 Locomotive Tblisi

Petrarca Padova 36 x 14 Barbarians Belgas

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Calvisano Itália Calvisano 2 9 Locomotive Tbilisi Geórgia Tbilisi 2 5 Fiamme Oro Itália Roma 2 1 Grupo 2 Petrarca Itália Padova 3 13 Rovigo Itália Rovigo 1 2 Barbarians Belgas Bélgica Bruxelas 2 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Os campeões dos grupos fazem a final em jogos de ida e volta

Coppa Italia

GRUPO 1

San Donà 27 x 19 Mogliano

Verona 28 x 12 Valsugana

TABELA: 1 Verona 12, 2 Valsugana 9, 3 San Donà 7, 4 Mogliano 0;

GRUPO 2

Lazio 19 x 33 Viadana

I Medicei 19 x 13 Valorugby Emilia

TABELA: 1 I Medicei 10, 2 Viadana, 9, 3 Valorugby 9, 4 Lazio 1;