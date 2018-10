ARTIGO COM VÍDEOS – Começou a Copa Europeia, a Heineken Champions Cup 2018-19! E na primeira rodada da competição que envolve os melhores times da Europa o atual campeão Leinster foi destaque positivo, conquistando vitória avassaladora, ao passo que o ex poderoso Toulon largou mal perdendo em casa para a zebra Newcastle Falcons. Vamos aos jogos!

Grupo 1: Leinster larga forte e Toulouse confiante



A Champions Cup começou com um poderoso clássico continental que opôs dois gigantes, mas apenas um deles mostrou seu poderio no jogo. O Leinster atropelou em casa o Wasps por 52 x 03, com 7 tries para os irlandeses. Sean Cronin fez o primeiro, enquanto o scrum-half Luke McGrath fechou o primeiro tempo com o segundo try azul. O placar só se abriu com o try de James Lowe no comecinho do segundo tempo e ele próprio garantiu o bônus aos 60′. No fim, Jordan Larmour, Robbie Henshaw e Jack McGrath finalizaram o jogo com 3 tries para a glória dos azuis irlandeses.

Já outro gigante europeu, o Toulouse, voltou à Champions Cup bem, vencendo fora de casa os ingleses do Bath. 22 x 20 para os franceses, com Sofiane Guitoune sendo decisivo com os 2 tries finais do Toulouse.





Grupo 2: Gloucester larga na frente após empate entre Exeter e Munster



O Grupo 2 tem líder isolado: o Gloucester, que venceu o campeão francês Castres por 19 x 14 e se aproveitou do empate em 10 x 10 entre os poderosos do grupo, Exeter Chiefs e Munster.

O Gloucester venceu em jogo de 1 try para cada lado, com Danny Cipriani fazendo a diferença a favor dos ingleses debaixo de chuva e vento.

Já Chiefs e Munster amargaram um empate que favoreceu mais os irlandeses. Cowan-Dickie, aos 38′, fez o try inglês, mas o Munster reagiu na segunda etapa com CJ Stander cruzando o in-goal aos 63′.Jogo duro de 345 tackles entre os dois times.



Grupo 3: Saracens consegue vitória crucial na Escócia

No Grupo 3 as atenções estavam sobre uma difícil estreia dos Saracens na Escócia contra o Glasgow Warriors. E os campeões ingleses venceram com try solidário do asa Rhodes logo no comecinho do duelo. Adam Hastings e Owen Farrell trocaram penais no primeiro tempo e o jogo foi a 13 x 03. Depois, placar inalterado em um emocionante segundo tempo de chances perdidas pelos dois lados.

No outro embate, na França, o Lyon debutou com derrota na Champions Cup, caindo diante dos galeses do Cardiff Blues, que tiveram o retorno dos sonhos à maior competição do continente. 30 x 21, com try decisivo de Anscombe para Cardiff no segundo tempo.



Grupo 4: Racing triunfa fora de casa em batalha de badalados



O Grupo 4 começou com o Racing e o Ulster vencendo Scarlets e Leicester Tigers, respectivamente. O destaque, é claro, foi o triunfo do clube de Paris jogando em Gales contra o forte Scarlets.

Jogar em Llanelli é sempre pesadelo para qualquer um, ainda mais com os Scarlets cheios de atletas da seleção galesa. Halfpenny abriu o placar para os anfitriões com penal, mas foi o Racing que fez o primeiro try, aos 39′, com Chouzenoux. Os Scarlets reagiram depois do intervalo com tries de Tomos Williams (com o scrum-half espero no lado cedo do scrum) e Johnny McNicholl, aos 52′ e aos 57′. Porém, o pack francês falou alto no fim e um lateral seguido de maul produziu o penal try da vitória do Racing. 14 x 13.

Enquanto isso, na Irlanda do Norte, o Ulster se impôs sobre o Leicester Tigers em batalha de grandes que vivem momento de desconfiança. 24 x 10, 3 tries no segundo tempo para o Ulster, com destaque para Jacob Stockdale cravando o try decisivo.





Grupo 5: Toulon cai em casa e Montpellier começa sólido



Por fim, o Grupo 5 viveu na França uma grande surpresa. O milionário Toulon segue no inferno e, além de flertar com a zona de rebaixamento no Top 14 francês, o tricampeão europeu também perdeu na Champions Cup, caindo em casa contra os ingleses do Newcastle Falcons, lanternas da Premiership. E olha que o jogo começou bom para os franceses, com Taofifenua marcando o primeiro try com 21 segundos do kickoff. Kyle Cooper respondeu com try aos 19′ para os ingleses, mas Lakafia deu o troco com o segundo try do Toulon antes da pausa. O que custou a vitória ao Toulon foi a disciplina, com o time acumulando 3 amarelos e cedendo um penal try por tackle alto aos 50′. Guirado respondeu com try aos 55′ para o Toulon, mas Hodgson chutou penal decisivo aos 70′. Incríveis 26 x 25 para Newcastle.

Já no outro duelo, na França também, o Montpellier recebeu e derrotou os escoceses do Edinburgh em duro duelo de 21 x 15. Foram 3 tries só no primeiro tempo para os azuis, que não conseguiram ampliar no segundo tempo. Dougie Fife, aos 57′, fez try que deu bônus defensivo aos escoceses.







Heineken Champions Cup – Copa Europeia 2018-19

Leinster 52 x 03 Wasps, em Dublin

Bath 20 x 22 Toulouse, em Bath

Montpellier 21 x 15 Edinburgh, em Montpellier

Exeter Chiefs 10 x 10 Munster, em Exeter

Scarlets 13 x 14 Racing, em Llanelli

Ulster 24 x 10 Leicester Tigers, em Belfast

Gloucester 19 x 14 Castres, em Gloucester

Lyon 21 x 30 Cardiff Blues, em Lyon

Toulon 25 x 26 Newcastle Falcons, em Toulon

Glasgow Warriors 03 x 13 Saracens, em Glasgow

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Leinster Irlanda Dublin 1 5 Toulouse França Toulouse 1 4 Bath Inglaterra Bath 1 1 Wasps Inglaterra Coventry 1 0 Grupo 2 Gloucester Inglaterra Gloucester 1 4 Exeter Chiefs Inglaterra Exeter 1 2 Munster Irlanda Limerick 1 2 Castres França Castres 1 1 Grupo 3 Saracens Inglaterra Londres 1 4 Cardiff Blues Gales Swansea 1 4 Lyon França Lyon 1 0 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 1 0 Grupo 4 Ulster Irlanda Belfast 1 4 Racing França Paris 1 4 Scarlets Gales Llanelli 1 1 Leicester Tigers Inglaterra Leicester 1 0 Grupo 5 Montpellier França Montpellier 1 4 Newcastle Falcons Inglaterra Bath 1 4 Toulon França Toulon 1 1 Edinburgh Escócia Edimburgo 1 1

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados se classificam às quartas de final.