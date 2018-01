No último final de semana conhecemos os times classificados e os confrontos das quartas de final da Champions Cup, a Copa Europeia, a máxima competição de clubes da Europa. Hoje, foram reveladas as datas e os locais dos confrontos, que acontecerão na virada de março para abril, após o término do Six Nations.

A Challenge Cup, a segunda copa europeia, também teve suas datas definidas. As semifinais dos dois torneios serão entre os dias 21 e 22 de abril ao passo que as grandes finais serão em maio, no dia 21, para a Challenge Cup, e no dia 22, para a Champions Cup, ambas em Bilbao, na Espanha.

EPCR Champions Cup – Copa Europeia de Rugby

Quartas de final

Sexta-feira, dia 30 de março

Scarlets (Gales) x La Rochelle (França), em Llanelli

Sábado, dia 31 de março

Munster (Irlanda) x Toulon (França), em Limerick

Domingo, dia 1º de abril

Clermont (França) x Racing (França), em Clermont-Ferrand

Leinster (Irlanda) x Saracens (Inglaterra), em Dublin (Aviva Stadium)

EPCR Challenge Cup – 2ª copa europeia

Quartas de final



Sexta-feira, dia 30 de março

Pau (França) x Stade Français (França), em Pau

Newcastle Falcons (Inglaterra) x Brive (França), em Newcastle

Sábado, dia 31 de março

Connacht (Irlanda) x Gloucester (Inglaterra), em Galway

Edinburgh (Escócia) x Cardiff Blues (Gales), em Edimburgo

Foto: Dublin, Aviva Stadium