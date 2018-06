Nesta quarta-feira foi realizado o sorteio para os grupos da próxima edição da Champíons Cup e da Challenge Cup, as duas grandes copas europeias de clubes.

A temporada 2018-19 terá início em outubro e as grandes final das duas competições serão ineditamente na cidade de Newcastle, na Inglaterra, no estádio St. James’ Park.

O Leinster, campeão da Champions Cup em 2018, encabeçará o Grupo 1, que só tem ex campeões europeus, com Wasps, Toulouse e Bath. Já o vice campeão Racing terá pela frente no Grupo 4 os fortes galeses do Scarlets, além dos ex campeões europeus Leicester Tigers e Ulster.

Entre os campeões nacionais, o Castres, campeão surpreendente do Top 14 francês, vai encarar o Grupo 2 com o vice campeão inglês Exeter Chiefs, o tradicionalíssimo Munster e o Gloucester. Enquanto isso, o campeão da Premiership inglesa, o Saracens, medirá forças com o forte Glasgow Warriors, Lyon e Cardiff Blues, campeão da Challenge Cup.

Por fim, o Grupo 5 terá dois milionários francês, Montpellier e Toulon, ao lado do Edinburgh e do Newcastle Falcons, que sonha em fazer história e jogar a final em casa.

A Challenge Cup, a segunda copa europeia, terá como destaques a rara participação do Clermont, que jogou as últimas 11 edições da Champions Cup. Além dos times de Top 14, Premiership e PRO14, a Challenge Cup terá os dois melhores do último Continental Shield (a terceira copa europeia): os russos do Enisei, campeões, e os romenos do Timisoara, que ganharam a vaga após os alemães do Heidelberg (vices do Continental Shield) serem barrados de participarem do torneio. Motivo: o dono do Heidelberg, o empresário alemão Hans Wilde, é também dono do Stade Français, que também está na competição, caracterizando conflito de interesses.

Champions Cup



Grupo 1: Leinster (Irlanda), Wasps (Inglaterra), Toulouse (França), Bath (Inglaterra)

Grupo 2: Castres (França), Exeter Chiefs (Inglaterra), Munster (Irlanda), Gloucester (Inglaterra)

Grupo 3: Saracens (Inglaterra), Glasgow Warriors (Escócia), Lyon (França), Cardiff Blues (Gales)

Grupo 4: Scarlets (Gales), Racing (França), Leicester Tigers (Inglaterra), Ulster (Irlanda)

Grupo 5: Montpellier (França), Newcastle Falcons (Inglaterra), Edinburgh (Escócia), Toulon (França);

Challenge Cup



Grupo 1: Northampton Saints (Inglaterra), Clermont (França), Dragons (Gales), Timisoara Saracens (Romênia);

Grupo 2: Pau (França), Ospreys (Gales), Worcester Warriors (Inglaterra), Stade Français (França);

Grupo 3: Sale Sharks (Inglaterra), Connacht (Irlanda), Bordeaux (França), Perpignan (França);

Grupo 4: La Rochelle (França), Zebre (Itália), Bristol Bears (Inglaterra), Enisei (Rússia);

Grupo 5: Benetton Treviso (Itália), Harlequins (Inglaterra), Agen (França), Grenoble (França);



Calendário

Rodada 1: 12/13/14 de outubro de 2018

Rodada 2: 19/20/21 de outubro de 2018

Rodada 3: 7/8/9 de dezembro de 2018

Rodada 4: 14/15/16 de dezembro de 2018

Rodada 5: 11/12/13 de janeiro de 2019

Rodada 6: 18/19/20 de janeiro de 2019

Quartas de final: 29/30/31 de março de 2019

Semifinais: 19/20/21 de abril de 2019

Finais:

Challenge Cup: 10 de maio, em Newcastle, Inglaterra

Champions Cup: 11 de maio, em Newcastle, Inglaterra