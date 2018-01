ARTIGO COM VÍDEOS – Um giro de resultados internacionais! Além de Champions Cup e Challenge Cup, o fim de semana teve PRO14 na África do Sul, Pro D2 na França, repescagens da Top League no Japão e Trofeo Eccellenza na Itália!

Cheetahs afunda mais um pouco os Kings

Enquanto os europeus batalhavam nas copas europeias, Cheetahs e Kings, os dois times sul-africanos do PRO14, se enfrentavam para, enfim, igualarem os demais times da liga em número de jogos. E mais uma vez o dérbi ficou com o Cheetahs, que conseguiu tranquilos 45 x 24 em casa, com direito a 6 tries. Nico Lee foi destaque marcando 2 vezes, ao passo que o pilarzão Ox Nche arrancou aplausos com um pelo try na velocidade, apanhando chute de Blommetjies. O resultado manteve o Kings como o único time do PRO14 que ainda não venceu, enquanto o Cheetahs abriu frente na luta pela classificação ao mata-mata.

- Continua depois da publicidade -

Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Cheetahs 45 x 24 Kings

Clube País Cidade Jogos Pontos Grupo A Glasgow Warriors Escócia Glasgow 13 58 Munster Irlanda Limerick/Cork 13 43 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 13 40 Cardiff Blues Gales Cardiff 13 25 Connacht Irlanda Galway 13 24 Ospreys Gales Swansea 13 21 Zebre Itália Parma 13 17 Grupo B Scarlets Gales Llanelli 13 53 Leinster Irlanda Dublin 13 51 Ulster Irlanda Belfast 13 40 Edinburgh Escócia Edimburgo 13 37 Benetton Treviso Itália Treviso 13 29 Dragons Gales Newport 13 14 Kings África do Sul Porto Elizabeth 13 4

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;

Montes imóveis

Na segunda divisão francesa, o fim de semana foi de 20ª rodada, com o Montauban e o Mont de Marsan se mantendo na primeira e segunda posições. O Montauban passou pelo Nevers fora de casa no aperto, 18 x 16, ao passo que o Mont de Marsan conseguiu grande triunfo em duelo direto na parte de cima da tabela com o Colomiers, 29 x 07.

Destaque ainda para a vitória do Biarritz sobre o Grenoble por 37 x 14, em outro confronto de favoritos.





Pro D2 – 2ª Divisão do Campeonato Francês 2017-18

Biarritz 37 x 14 Grenoble

Narbonne 13 x 41 Dax

Angoulême 32 x 08 Béziers

Vannes 12 x 13 Carcassonne

Nevers 16 x 18 Montauban

Massy 14 x 19 Bayonne

Perpignan 56 x 12 Aurillac

Mont de Marsan 29 x 07 Colomiers

Clube Cidade Jogos Pontos Montauban Montauban 20 68 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 20 65 Perpignan Perpignan 20 64 Grenoble Grenoble 20 57 Biarritz Biarritz 20 55 Colomiers Colomiers 20 51 Béziers Béziers 20 48 Bayonne Bayonne 20 44 Angoulême Soyaux-Angoulême 20 42 Vannes Vannes 20 41 Nevers Nevers 20 38 Aurillac Aurillac 20 38 Massy Massy (Paris) 20 37 Dax Dax 20 35 Narbonne Narbonne 20 29 Carcassonne Carcassonne 20 27

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;

- 1º e 2º lugares: classificação direta às Semifinais;

- 3º ao 6º lugares: classificação à Repescagem para as Semifinais;

- 15º e 16º lugares: rebaixamento





Hino Red Dolphins será a novidade na Top League japonesa

O rugby japonês viveu neste fim de semana suas três repescagens de promoção e rebaixamento que opuseram o 15º, 14º e 13º colocados da Top League, a primeira divisão, e o 2º, 3º e 4º colocados do Top Challenge, a segunda divisão.

E o Hino Red Dolphins se tornou o único time do Top Challenge a conseguir a vitória, garantindo promoção inédita ao fazer 20 x 17 sobre o NTT-Docomo Red Hurricanes, que acabou sendo rebaixado em uma temporada péssima para os times de Osaka, após o Kintetsu Liners também cair diretamente ao acabar em 16º lugar.

Já os dois times da Top League que são da ilha de Kyushu se deram bem. Primeiro, o Coca-Cola Red Sparks suou frio para se manter na elite, com um dramático empate em 27 x 27 com o Mitsubishi Dynaboars, que seguirá na segunda divisão, especializando-se em passar perto da promoção.



Enquanto isso, o Sanix Blues não teve problema para vencer dérbi de Kyushu contra o Kyuden Voltex, 40 x 21.



Top League – Campeonato Japonês

Repescagens de promoção/rebaixamento

Coca-Cola Red Sparks 27 x 27 Mitsubishi Sagamihara Dynaboars, em Kitakyushu – Red Sparks permanecem

Munakata Sanix Blues 40 x 21 Kyuden Voltex, em Kitakyushu – Blues permanecem

NTT-Docomo Red Hurricanes 17 x 20 Hino Red Dolphins, em Osaka – Red Dolphins promovidos, Red Hurricanes rebaixados

Finalizada a primeira fase do Trofeo Eccellenza – Por Giorgio Vuerich



Com as finalistas já definidas (San Donà e Fiamme Oro) a sexta rodada do Trofeo Eccellenza (a Copa da Itália) teve jogos sem validade.

Na chave A, segunda vitória do Mogliano (atual lanterna no Campionato Eccellenza) contra os anfitriões do San Donà 27×24. Na outra chave os toscanos do “I Medicei” atropelaram os romanos do Lazio 49×17 em Roma.

San Donà e Fiamme Oro vão se enfrentar na decisão no dia 31 de março 2018.

Trofeu Eccellenza – Copa da Itália

San Donà 24 x 27 Mogliano

Lazio 17 x 49 I Medicei

Grupo A: 1 San Donà – 16 pontos / 2 Mogliano – 9 pontos / 3 Reggio – 9 pontos;

Grupo B: 1 Fiamme Oro – 19 pontos / 2 I Medicei – 4 pontos / 3 Lazio – 3 pontos;

Final – dia 31/03

San Donà x Fiamme Oro