ARTIGO COM VÍDEOS – O Guinness PRO14 está perto de conhecer seus confrontos de mata-mata, com apenas 2 rodada para o fim. Apenas 3 times por grupos avançarão aos playoffs. Na Conferência A, o Glasgow Warriors já está garantido e o Munster assegurou sua classificação nesse fim de semana ao vencer os Kings e se beneficiar da vitória dos Cheetahs sobre o Cardiff Blues, em resultado crucial para os Cheetahs na briga pela terceira posição. Na Conferência B, tanto Leinster como Scarlets já estão garantidos, mas a terceira vaga está aberta, com o Ulster vencendo o Edinburgh em duelo direto para se manter vivo.

Na África do Sul, os Cheetahs receberam o Cardiff Blues e os galeses precisavam de qualquer modo da vitória para seguirem sonhando com uma vaga no mata-mata. Mas os Cheetahs se impuseram em um jogo eletrizante encerrado em 29 x 27, com os sul-africanos fazendo 3 tries no primeiro tempo – 2 de Maxwane e 1 de Venter -, sofrendo a reação e, em um final doido, arrancando um penal try de scrum decisivo aos 88′ – 8 minutos depois do tempo se esgotar.



O Munster se beneficiou do tropeço dos Blues e com um 39 x 22 sobre o lanterna Kings carimbou sua vaga. Jogo bom de 6 tries a 3.



O líder da Conferência A é o Glasgow Warriors, melhor time da competição até aqui que, no entanto, foi superado pelo Scarlets em duelo pensando nos mandos de jogo do mata-mata. Os galeses mostraram por que são também candidatos a título com um expressivo 26 x 08, com 2 tries de Rhys Patchell e 1 de Gareth Davies (interceptando passe), jogando em total sincronia.



Já o líder da Conferência B é o Leinster, que não teve problemas para fazer 41 x 06 sobre os italianos do Zebre, com 7 tries, sendo 2 de Lowe e 2 de Deegan para os irlandeses.



A briga na Conferência B está quente pela classificação entre Edinburgh e Ulster e os norte-irlandeses foram à Escócia e vencerem o confronto direto para seguirem vivos na briga, reduzindo a distância para 8 pontos, mas com o Ulster tendo um jogo a menos que o Edinburgh. 32 x 20 para o Ulster, com Cave, Cooney e Piutau fazendo os tries do primeiro tempo para os visitante e Henderson brilhando no fim com o try final.



Na Itália, o Treviso venceu o Dragons por 29 x 27 e já igualou sua melhor campanha na história na competição, chegando a excelentes 50 pontos na classificação e ainda sonhando matematicamente com o terceiro posto da Conferência B. Ruzza, Allan, Ioane e Tebaldi fizeram para os alviverdes, que tiveram que segurar a reação tardia dos galeses.



Por fim, os Ospreys, que ainda tinham um fio de esperança de ir ao mata-mata, venceram o Connacht por 39 x 10, mas lamentaram a vitória dos Cheetahs. Ainda assim, os galeses ainda estão vivos por um lugar na próxima Champions Cup, buscando o quarto lugar da Conferência A (que garantirá vaga na máxima competição europeia).



Os times romanos fizeram um terremoto no Eccellenza – Por Giorgio Vuerich



Surpreendente a vitória do Lazio sobre o líder Calvisano. Com essa derrota os campeões da Itália formam ultrapassados pelos rivais do Petrarca e Rovigo e agora estão no terceiro lugar da tabela. No estádio “Acqua Acetosa” os anfitriões largam bem non primeiro tempo com três tries do centro Bonavolontà, do full-back Antl e da abertura argentina Ceballos (nominado ao fim “man of the match”) e só um try pelos lombardos dom Zanetti. 22×5 o placar no intervalo. Apenas quando Calvisano parece tentar a virada do jogo, após um Try de Susio no inizio do segundo tempo, os romanos matam jogo marcando dois tries con o oitavo Freytes e a um outro de Ceballos. Os últimos dez minutos são dos lombardos mas não conseguem consertar o placar. 36×24 o final.

O jogo mais relevante do dia foi em San Donà onde estava em jogo o quarto lugar pelas semifinais. O objetivo para os policiais romanos era fazer o maior resultado, e assim foi. Depois um primeiro tempo equilibrado, com o fim os romanos na frente 13×14 marcando dois tries. Nos primeiro 15’ os policiais marcam outros dois tries assegurando o ponto de bônus (13-26). Imediatamente a reação dos venetos, que apenas os 70′ marcam o try que leva o placar (20×26) que vale o bônus defensivo (muito importante pela conquista da quarta vaga). Mas as 2’ do fim o penal do Buscema (20×29) que deixa San Donà sem bônus. Com essa vitória plena os Fiamme Oro alcançam o San Donà na tabela com ambos 48 pontos, mas Fiamme Oro tem as vantagem nos confrontos diretos. Faltando uma rodada ao fim os policias tem já um pé nas semifinais eliminando dos jogos o favorito San Donà.

Nos outro jogos Petrarca derrota o Viadana 33×3, que deixa os lombardos fora da briga pelo mata-mata. Rovigo derrota os toscanos “I Medicei” 28×6. Em Mogliano vitória do Reggio 40×38 de virada nos acréscimos em um jogo muito combatido com 5 tries de ambos os lados.



Próxima rodada, a ultima da temporada regular, está em calendário o super-clássico vêneto Petrarca-Rovigo que ainda pode mudar o destino dos três primeiros colocados da classificação.

Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Kings 22 x 39 Munster

Treviso 29 x 27 Dragons

Cheetahs 29 x 27 Cardiff Blues

Scarlets 26 x 08 Glasgow Warriors

Leinster 41 x 06 Zebre

Ospreys 39 x 10 Connacht

Edinburgh 20 x 32 Ulster

Clube País Cidade Jogos Pontos Grupo A Glasgow Warriors Escócia Glasgow 18 70 Munster Irlanda Limerick/Cork 19 63 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 19 57 Cardiff Blues Gales Cardiff 19 48 Ospreys Gales Swansea 18 40 Connacht Irlanda Galway 19 34 Zebre Itália Parma 18 22 Grupo B Leinster Irlanda Dublin 19 69 Scarlets Gales Llanelli 19 65 Edinburgh Escócia Edimburgo 19 59 Ulster Irlanda Belfast 18 51 Benetton Treviso Itália Treviso 19 50 Dragons Gales Newport 19 18 Kings África do Sul Porto Elizabeth 19 11

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;

Eccellenza – Campeonato Italiano

Lazio 36 x 24 Calvisano

San Donà 20 x 29 Fiamme Oro

Rovigo 28 x 06 I Medicei

Viadana 03 x 33 Petrarca

Mogliano 38 x 40 Reggio

Clube Cidade Jogos Pontos Petrarca Padova 17 69 Rovigo Rovigo 17 67 Calvisano Calvisano 17 65 San Donà San Donà 17 48 Fiamme Oro Roma 17 48 Viadana Viadana 17 42 Reggio Reggio Emilia 17 29 I Medicei Florença 17 26 Lazio Roma 17 20 Mogliano Mogliano 17 12

- 1º ao 4º lugares - classificação às Semifinais;



*Não haverá rebaixamento, pois o Eccellenza será expandido para 12 clubes em 2018-19