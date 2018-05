ARTIGO COM VÍDEOS – A Aviva Premiership, o Campeonato Inglês, teve nesse sábado o encerramento de sua temporada regular, com os confrontos de semifinais e os classificados à próxima Champions Cup europeia conhecidos.

O Exeter Chiefs terá pela frente o Newcastle Falcons, ao passo que Saracens e Wasps farão um baita clássico no outro duelos. A esses 4 clubes se somaram Leicester Tigers, Bath e Gloucester como os representantes ingleses na próxima Champions Cup.

Newcastle Falcos e Wasps duelaram em um jogão em Newcastle que valia a terceira posição. E quem falou mais alto foram os Wasps, com um primeiro tempo perfeito de 3 tries não respondidos, com Tom Cruse, Elliot Daly e Danny Cipriani cruzando o in-goal para os visitantes. E o início do segundo tempo foi para selar a vitória contundente, com tries de Bassett e Gopperth em menos de 10 minutos de ação. Os Falcons ainda acordaram com 3 tries, mas não conseguiram a virada. Willie Le Roux fez o últimos dos Wasps, fechando o jogo em 39 x 22.



O Saracens já sabia que terminaria em segundo lugar a temporada regular e ainda assim passou com tudo pelo Gloucester, que não conseguiu sua vaga à Champions Cup por meio da Premiership (pois somente os 6 primeiros do Campeonato Inglês se classificam), mas assegurou sua classificação por ter alcançado a grande final da Challenge Cup, a segunda copa europeia. No jogo de despedida da liga, acachapantes 62 x 12 a favor dos Sarries.



A briga pelo 5º e 6º lugares da Premiership e as consequentes vagas na Champions Cup alimentaram duas partidas da rodada. Jogando fora de casa, o Leicester Tigers conseguiu a vaga em verdadeira final contra o Sale Sharks, que cai diante de seu torcedor por 35 x 13.



Já o Bath abocanhou sua vaga dando um banho no rebaixado London Irish, assegurando o 6º lugar por conta também da derrota do Gloucester. 63 x 19 para o Bath. Ao todo 9 tries, com direito a hat-trick (3 tries) de Matt Banahan.



Dois jogos já não tinham mais repercussões importantes na classificação final. O líder Exeter Chiefs, que já tinha o primeiro lugar garantido, selou sua campanha vencendo bem em Londres o já eliminado Harlequns, por 41 x 17.



Enquanto isso, Northampton Saints e Worcester Warriors duelaram na casa dos Saints, que venceram por 32 x 24.





Aviva Premiership – Campeonato Inglês

Bath 63 x 19 London Irish

Harlequins 17 x 41 Exeter Chiefs

Newcastle Falcons 22 x 39 Wasps

Northampton Saints 32 x 24 Worcester Warriors

Sale Sharks 13 x 35 Leicester Tigers

Saracens 62 x 12 Gloucester

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 22 85 Saracens Londres 22 77 Wasps Coventry 22 71 Newcastle Falcons Newcastle 22 63 Leicester Tigers Leicester 22 63 Bath Bath 22 56 Gloucester Gloucester 22 56 Sale Sharks Salford (Manchester) 22 54 Northampton Saints Northampton 22 43 Harlequins Londres 22 36 Worcester Warriors Worcester 22 36 London Irish Reading 22 22

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = rebaixamento

Semifinais

Dia 19/05 – Saracens x Wasps, em Londres

Dia 19/05 – Exeter Chiefs x Newcastle Falcons, em Exeter