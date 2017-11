ARTIGO COM VÍDEOS – Nesta sexta-feira, foi dada a largada em Hong Kong para a Cup of Nations, competição anual disputada entre seleções de alto nível dentro do Tier 3 mundial. Chile, Quênia e Rússia, além dos donos da casa, entraram em campo em jogos que poderão causar muitas mudanças no Ranking mundial ao redor do Brasil.

O Chile abriu a primeira rodada encarando o Quênia e mostrou que vive um bom segundo semestre se impondo com categoria sobre os quenianos: 23 x 03, na grama sintética. O primeiro tempo foi apertado e de troca de penais, com 6 x 3 a favor dos chilenos. Depois, os Cóndores dominaram, seja no jogo de mãos, seja no contato, e cravaram 2 tries, com o ponta Velarde e o oitavo Soto. A derrota poderá jogar o Quênia para uma posição abaixo do Brasil no Ranking, dependendo do placar brasileiro contra a Alemanha no sábado.

A Rússia fechou o dia derrotando Hong Kong, para a tristeza da torcida da casa, por 16 x 13. Jogo mais difícil que o normal para os Ursos, que venceram apenas com um penal no último lance.

Os times voltarão a campo na quarta-feira, com Rússia x Quênia e Hong Kong x Chile.

Classificação

1 Chile, 4 pontos / 2 Rússia, 4 pontos / 3 Hong Kong, 1 ponto / 4 Quênia, 0 pontos;

Foto: Hong Kong RFU