ARTIGO COM VÍDEOS – A China está na elite do sevens feminino mundial! Nesta sexta-feira, as chinesas brilharam na reta final do Hong Kong Sevens, assegurando o título da segunda divisão mundial feminina para garantirem um lugar como seleção fixa da Série Mundial de Sevens 2018-19.

Depois do Brasil acabar eliminado pela Bélgica nas quartas de final, as atenções se voltaram para as chinesas, que faziam campanha perfeita. Nas quartas, a China derrotou uma aguerrida Papua Nova Guiné, que pagou pela indisciplina.31 x 10.

As semifinais opuseram a China e Bélgica. E as fortes belgas não foram capazes de manterem o nível de outros jogos, com Yang, Yu, Chen e Wang correndo para os 4 tries chineses, 22 x 05. No outro jogo, a África do Sul, que havia passado por Gales por convincentes 26 x 00, encontrou a rival africana Quênia, que vinha de sofrida vitória na prorrogação sobre a Argentina (que havia feito o jogo de sua vida), 17 x 12. O clássico africano mostrou a evolução queniana, mas as sul-africanas deram o troco sobre a derrota da primeira fase e comemoraram o 12 x 07 no apagar das luzes, com try de Ndawonde. Okelo fez um try de 100 metros para o Quênia na partida.

Na grande final, a China selou com estilo sua grande campanha, não dando chances para as Springboks. 31 x 14, com Chen duas vezes, Yu (em jogada magnífica), Yang e Wang cravando os tries do título. 21 anos de média de idade para o time chinês, que terá ainda muito a crescer.

Hong Kong Sevens – Etapa Única da 2ª divisão Feminina

Quarta-feira, dia 04 de abril / Quinta-feira, dia 05 de abril (horários de Brasília)

23h30 – Papua Nova Guiné 05 x 17 Quênia

23h52 – África do Sul 31 x 00 México

00h14 – China 14 x 07 Cazaquistão

00h36 – Brasil 38 x 00 Hong Kong

Offload and down the outside, @brasilrugby women’s side are in fine form at the women’s series qualifier in Hong Kong Follow the qualifier LIVE: https://t.co/ld2H6uFgF4 https://t.co/X7zG9xHKxl pic.twitter.com/xXFCRxg7cd — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) 5 de abril de 2018



00h58 – Bélgica 12 x 00 Argentina

01h20 – Gales 19 x 17 Polônia

02h04 – Quênia 40 x 00 México

02h26 – África do Sul 26 x 17 Papua Nova Guiné

Papua New Guinea with all the offloads and flare at the women’s world series qualifier in Hong Kong. Follow the qualifier LIVE: https://t.co/ld2H6uFgF4 https://t.co/X7zG9xHKxl pic.twitter.com/43cXl3azCz — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) 5 de abril de 2018

02h48 – China 19 x 07 Hong Kong

03h10 – Brasil 22 x 10 Cazaquistão

03h32 – Bélgica 19 x 00 Polônia

03h54 – Gales 47 x 05 Argentina

04h38 – Papua Nova Guiné 27 x 05 México

05h00 – África do Sul 12 x 24 Quênia

05h22 – Cazaquistão 12 x 17 Hong Kong

05h44 – Brasil 05 x 31 China

06h06 – Argentina 21 x 05 Polônia

06h28 – Gales 05 x 12 Bélgica

Classificação

Grupo A: 1 Quênia, 2 África do Sul, 3 Papua Nova Guiné, 4 México

Grupo B: 1 China, 2 Brasil, 3 Hong Kong, 4 Cazaquistão

Grupo C: 1 Bélgica, 2 Gales, 3 Argentina, 4 Polônia

Quinta-feira, dia 05 de abril / Sexta-feira, dia 06 de abril (horários de Brasília)

23h30 – Quartas de Final – China 31 x 10 Papua Nova Guiné

23h52 – Quartas de Final – Bélgica 17 x 12 Brasil

WINNER! Great try from @BelgianRugby‘s Emilie Musch to go through to the women’s qualifier semi-final at Hong Kong. Final score BEL 17-12 BRA pic.twitter.com/vI2qt36ipe — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) 6 de abril de 2018

00h14 – Quartas de Final – Gales 00 x 26 África do Sul

00h36 – Quartas de Final – Quênia 17 x 12 Argentina – prorrogação

03h12 – Semifinal – China 22 x 05 Bélgica

03h34 – Semifinal – África do Sul 12 x 07 Quênia

From all angles! @kenyalioness‘s Janet Okelo scores cracking 101 metre try to book a place in the semi finals at the Women’s Sevens Series Qualifier at the #HK7s pic.twitter.com/RLxCxtYO2h — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) 6 de abril de 2018

06h12 – FINAL – África do Sul 14 x 31 China