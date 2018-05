No ano retrasado, a China virou assunto quando a Alibaba anunciou investimentos pesados no rugby do país. Porém, os chineses vinham se focando no sevens e a última vez que a China havia formado uma seleção de XV fora em 2015. Hoje, os chineses voltaram a jogar XV, com sua seleção jogando no Brunei o Grupo Leste da 4ª divisão da Ásia. O oponente foi a pequena ilha de Guam, que já havia vencido na estreia do triangular o Brunei, e a vitória e o título da divisão ficaram justamente com Guam, que triunfou sobre os chineses por largos 52 x 12 – mostrando que o caminho é longo ainda para a China.

A China pega Brunei no sábado.

- Continua depois da publicidade -

Asia Rugby Championship – Division III East – 4ª divisão do Campeonato Asiático – Grupo Leste – em Bander Seri Bengawan, Brunei

China 12 x 52 Guam

Largada da Copa da África

Em Gana, foi dado o pontapé inicial para a Copa da África 2018 na última quarta-feira. Foi a largada para a Taça Bronze, a terceira divisão do continente, com Gana e Ilhas Maurício saindo vitoriosas sobre Ruanda e Lesoto, respectivamente, por 57 x 00 e 51 x 13. No sábado, Gana e Maurício duelarão pelo título e pela promoção à Taça Prata, enquanto Ruanda e Lesoto jogarão contra o último lugar. Nigéria e Camarões, que teriam vaga na divisão, estão suspensos.

Neste ano, a Taça Ouro da Copa da África – que começa no dia 16 de junho – servirá como as Eliminatórias do continente para a Copa do Mundo de 2019.

Copa da África – Taça Bronze – 3ª divisão – em Elmina, Gana

Semifinais

Gana 57 x 00 Ruanda

Maurício 51 x 13 Lesoto

3º lugar – dia 12/05

Ruanda x Lesoto

Final – dia 12/05

Gana x Maurício

Copa da África 2018

Taça Ouro (Eliminatórias para a Copa do Mundo) – 1ª divisão: Namíbia, Quênia, Uganda, Zimbábue, Tunísia e Marrocos;

Taça Prata – 2ª divisão – Grupo Norte: Senegal, Costa do Marfim e Argélia / Grupo Sul: Madagascar, Botsuana e Zâmbia;

Taça Bronze – 3ª divisão: Gana, Maurício, Ruanda e Lesoto (Nigéria e Camarões suspensos);