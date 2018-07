Um giro de notícias internacionais pelo planeta oval!

Chris Ashton jogará pelo Sale Sharks

O ponta inglês Chris Ashton está de volta à Premiership inglesa. O atleta de 31 anos, que começou e fez sucesso no Rugby League, transferiu-se para o Union, foi ídolo no Northampton e no Saracens e migrou para o Top 14 francês, ficando no Toulon em 2017 e 2018. Agora, a partir da temporada 2018-19, Ashton defenderá o Sale Sharks e poderá voltar a defender a Inglaterra, após 4 anos fora da seleção.

Luke McAlister pendura as chuteiras

Abertura neozelandês, com 31 jogos pelos All Blacks entre 2005 e 2009, Luke McAlister fez sua carreira posterior no Top 14 francês com as camisas do Toulouse e do Toulon. Aos 34 anos, o jogador estava no Clermont, mas não teve uma grande temporada e anunciou que, enfim, pendurou as chuteiras.

Conrad Smith se aposenta e vira treinador

Ídolo dos All Blacks, Conrad Smith fez história com a camisa da Nova Zelândia com 94 jogos e 130 pontos pela seleção, entre 2004 e 2015, conquistando 2 títulos mundiais como centro. Desde 2015, o jogador atuava pelo Pau, da França, e pendurou as chuteiras em maio. Smith permanecerá em Pau e virará auxiliar do treinador Simon Mannix, também ex jogador dos All Blacks.

Jerome Kaino no Toulouse

Ele não se aposentou não. O terceira linha ídolo dos All Blacks, Jerome Kaino, de 35 anos, se despediu dos Blues no Super Rugby na semana passada, mas não pendurou as chuteiras. O jogador campeão do mundo em 2011 e 2015 defenderá na próxima temporada o Toulouse, da França.

Adeus a Sona Taumalolo

Ele teve impacto na França. O pilar Sona Taumalolo, de Tonga, anunciou sua aposentadoria aos 36 anos, após uma lesão na coluna atuando pelo Grenoble. Por sua seleção, Taumololo estava no time que venceu a França na Copa do Mundo de 2011.

Wasps contrata pilar georgiano

Os Wasps, da Premiership inglesa, terão um reforço de peso para a primeira linha. É o pilar georgiano Zurab Zhvania, de 26 anos, que estava no Stade Français, de Paris.

Brock James no Bordeaux

Aos 36 anos, o abertura australiano Brock James, que fez sucesso no rugby francês pelo Clermont e estava até mês passado no La Rochelle, anunciou sua transferência para o Bordeaux, permanecendo no Top 14. Mas agora James terá duas funções: além de jogar, ele será treinador de chutes do clube. Transição para uma futura carreira fora dos gramados.

Cardiff Blues ganha pilar da Moldávia

De longe o jogador mais famoso da Moldávia, o pilar Dmitri Arhip, de 29 anos, deixou o Ospreys e assinou com o Cardiff Blues, permanecendo no rugby galês.

Italianos pensam em Roma no PRO14

Na última semana, o presidente da Federação Italiana de Rugby, Alfredo Gavazzi, declarou que o rugby italiano está estudando ter uma terceira equipe no PRO14, para se somar a Treviso e Zebre. O novo time seria baseado em Roma, no Estádio Flaminio, de 30 mil lugares, que foi a casa do rugby italiano até 2011 e, desde então, encontra-se abandonado, sendo frequente alvo de debates na cidade sobre seu futuro. Há muito tempo o PRO14 gostaria que uma das equipes italianas fosse baseada em Roma e a proposta é de revitalizar o velho estádio.

A entrada do time romano é planejada para 2022.