ARTIGO COM VÍDEOS – A quarta rodada da Champions Cup, a Copa Europa, máxima competição de clubes da Europa, produziu grandes jogos e apenas três times seguiram com 100% de vitórias: Leinster, da Irlanda, e Clermont, da França, que triunfaram em jogaços contra os dois melhores times ingleses da última temporada, Exeter Chiefs, campeão da Premiership, e Saracens, campeão da Champions Cup. Além deles, o Munster ainda terminou o ano de forma invicta na competição ao brilhar diante do Leicester Tigers, ao passo que o La Rochelle, que vinha atropelando, sucumbiu diante dos Wasps.

Confira como foi a jornada! A quinta e sexta rodadas decisivas acontecerão entre os dias 12 e 14 de janeiro.

Welcome La Rochelle

- Continua depois da publicidade -

O Grupo 1 perdeu seu invicto, mas ele segue líder. O La Rochelle foi à Inglaterra e caiu contra o tradicional Wasps, que se ergueu e embolou as disputas pela ponta da chave. Elliott Daly brilhou com 2 tries, enquanto Cruse selou a vitória de 3 tries para o time de Coventry.

Quem sorriu com a derrota dos franceses foi o Ulster, que triunfou contra o Harlequins e encostou no concorrente. 52 x 24 em casa em uma partida eletrizante que esteve em aberto até o fim, com cada time marcando 4 tries em 65 minutos. Foi no fim que os irlandeses liquidaram o jogo com o scrum-half John Cooney (nome do jogo) e o veterano 3/4s Andrew Trimble fazendo os tries.





Saracens who?

O Clermont é o dono do Grupo 2 e mostrou isso ao atual campeão europeu Saracens, em embate que já virou um verdadeiro clássico continental. Os franceses emergiram vitoriosos após um primeiro tempo melhor dos ingleses, que foram ao intervalo vencendo por 13 x 12, com mágica do scrum-half Ben Spencer no único try da primeira parte, logo aos 9′, que parecia um banho de água fria na torcida fanática de Clermont. Mas a vitória foi obtida no embate físico desta vez, com os Sarries dando 8 penais ao Clermont para Morgan Parra guardar 6 e Scott Spedding outros 2, incluindo o da vitória, aos 77′.

No outro encontro da chave, os Ospreys afundaram de vez o Northampton Saints com um 32 x 15 que manteve os galeses sonhando. O scrum-half Rhys Webb cruzou o in-goal duas vezes para os Ospreys.





Aqui é Dublin!

Diante de mais de 40 mil torcedores, o Leinster é imbatível. E o time da capital irlandesa mostrou isso ao campeão inglês Exeter Chiefs obtendo sua segunda vitória seguida sobre o forte oponente. Foi uma virada brilhante dos azuis, já que os Chiefs só não fizeram chover no primeiro tempo, abrindo 17 x 9, com Skinner e Cowan-Dickie cruzando o in-goal. Mas Nacewa manteve o Leinster no páreo sendo perfeito nos penais e o try da vitória saiu aos 65′ com Luke McGrath. O resultado de 22 x 17 foi trágico para os ingleses, que estão agora 9 pontos abaixo do líder e só pensam em suas pequenas chances de alcançarem a classificação via segunda lugar.

Já na França, o Montpellier se manteve forte na disputa pela classificação passando pelo decepcionante Glasgow Warriors por 36 x 26 para seguir na perseguição ao Leinster. Foram 5 tries para os novos ricos da França, com destaque para Nadolo, com 1 try e muitas quebras de linha, e para Henry Immelmann, que entrou e marcou 2 tries.





A fortaleza

O Munster não venceu todos os seus jogos, mas ainda segue invicto. Os vermelhos irlandeses receberam o Leicester Tigers e afundaram o tradicional rival inglês com 25 x 16. Jogo duro, físico, no qual o Munster se impôs no contato, arrancando 6 penais para Keatley punir os ingleses, enquanto CJ Stander, aos 42′, marcou o único try dos irlandeses.

Enquanto isso, em Paris, o Racing derrotou o Castres em duelo francês e respirou na classificação. 29 x 07 incontestáveis com 2 tries de Dupichot, 1 de Nakarawa e 1 de Vakatawa.





Grupo letal

O Grupo 5 está totalmente embolado, com Bath, Toulon e Scarlets separados por apenas 1 ponto. O Bath se igualou ao Toulon na primeira colocação – superando os franceses no desempate – com uma crucial vitória em casa sobre o concorrente galático por 26 x 21. Tudo começou com um try logo no primeiro lance para os ingleses, de Obano. E Anthony Watson ainda voou na reta final do primeiro tempo para 2 tries para o Bath, erguendo o torcedor no The Rec. O Toulon se recompôs, reagiu no segundo tempo com Manoa rompendo a defesa logo no primeiro lance para o try francês, mas ao fim a defesa do Bath falou mais alto segurando a vantagem.

O Scarlets, por sua vez, cumpriu novamente com sua missão derrotando o Benetton Treviso na Itália por 31 x 12. 4 tries sem resposta para os campeões do PRO14.





EPCR Champions Cup – Copa Europeia de Rugby

Ulster 52 x 24 Harlequins

Montpellier 36 x 26 Glasgow Warriors

Treviso 12 x 31 Scarlets

Leinster 22 x 17 Exeter Chiefs

Racing 29 x 07 Castres

Bath 26 x 21 Toulon

Wasps 21 x 03 La Rochelle

Ospreys 32 x 15 Northampton Saints

Clermont 24 x 21 Saracens

Leicester Tigers 16 x 25 Munster

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 La Rochelle França La Rochelle 4 15 Ulster Irlanda Belfast 4 13 Wasps Inglaterra Coventry 4 10 Harlequins Inglaterra Londres 4 2 Grupo 2 Clermont França Clermont-Ferrand 4 18 Ospreys Gales Swansea 4 13 Saracens Inglaterra Londres 4 11 Northampton Saints Inglaterra Northampton 4 1 Grupo 3 Leinster Irlanda Dublin 4 18 Montpellier França Montpellier 4 13 Exeter Chiefs Inglaterra Exeter 4 9 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 4 2 Grupo 4 Munster Irlanda Limerick 4 15 Racing França Paris 4 11 Castres França Castres 4 7 Leicester Tigers Inglaterra Leicester 4 6 Grupo 5 Bath Inglaterra Bath 4 13 Toulon França Toulon 4 13 Scarlets Gales Llanelli 4 12 Benetton Treviso Itália Treviso 4 3

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados se classificam às quartas de final.

Foto: Leinster x Exeter – ©INPHO/Dan Sheridan/EPCR