ARTIGO COM VÍDEOS – Enquanto uma parte dos torcedores franceses se desesperavam com o desempenho pífio da seleção nacional diante de Fiji, outra se dirigia aos estádios da França para torcer pelos clubes nacionais, que ao contrario dos Blues estão cada ano mais fortes. O Clermont (1º) segue imparável e atropelou em casa o Lyon (8°) enquanto a segunda colocação parece bem controlada nas mãos do Toulouse (2º), que conseguiu uma boa vitória fora de casa contra a Pau (10º). Na luta pelas outras quatro vagas nas finais apenas cinco pontos separam sete equipes.

O Clermont é conhecido como uma equipe que quando embala é difícil de ser parado. Essa temporada é um grande exemplo. O time está na liderança desde a primeira rodada, quatro pontos a frente do segundo colocado, e continua a jogar o melhor rugby da competição, a vitima da vez foi a boa equipe do Lyon, que jogando fora de casa foi atropelado pelos amarelos por 31 a 11. O neozelandês George Moala foi destaque com 2 tries.



Na busca pelos líderes está o Toulouse, que depois da desastrosa temporada passada, parece ter recuperado parte da qualidade que o tornou o maior campeão francês. Os occitanos saíram de casa para enfrentar o Pau, equipe com um orçamento muito menor, mas que quando joga em casa é muito difícil de ser batida. Vitória rubronegra por 15 a 13, em jogo foi muito parelho e decidido na falta de eficiência dos donos da casa dentro dos 22 metros.



A capital francesa não teve apenas a seleção entrando em campo, com os dois times da cidade jogando em seus respectivos estádios, com resultados opostos. O Racing (3°) fez a lição de casa, batendo a duras penas a fraca equipe do Grenoble (11°) por 24 a 23. A partida uma das mais emocionantes do campeonato era importante para os parisienses, jogando sem suas maiores estrelas, que no fim de semana defenderam as seleções nacionais, e precisavam somar pontos mesmo fragilizados. Try da vitória aos 76′ com Klemenczak.



Já a sorte do Stade Français (5°) foi diferente a equipe recebeu o La Rochelle (4º) e fez uma partida muito abaixo do que vinha apresentando, anotando todos os pontos nos chutes do abertura Morné Steyn, derrotada por 14 a 12. Os atlânticos jogaram com a eficiência e dedicação que marcam a equipe e voltam para casa com um resultado histórico, sendo a primeira vitória da equipe no mítico estádio Jean-Bouin. Ihaia West, o abertura neozelandês, foi destaque chutando os penais decisivos.



Na luta por uma vaga na próxima fase, os finalistas da temporada passada conquistaram bons resultados fora de casa. O campeão Castres (6°) bateu o lanterna Perpignan (14°), que ainda não venceu, por 16ª 12. O roteiro do jogo foi o mesmo de todas as partidas dos catalães em casa, a torcida lota o estádio e o time deixa tudo em campo, mas acaba desperdiçando oportunidades que custam o jogo.



O vice-campeão, Montpellier (9°), entrou em campo pressionado pelos maus resultados para enfrentar o desesperado Agen (13°) e volta para casa com uma vitória sem tries por 18 a 15. A partida foi tecnicamente muito fraca, aquém do esperado para uma equipe milionária, que conseguiu a vitória apenas aos 76′ graças ao try do sul-africano Ruan Pienaar.



O drama do campeonato fica por conta do Toulon (12°) a equipe viajou para enfrentar o Bordeaux (7°), que aproveitou a pausa dos amistosos internacionais para trocar o treinador, voltando para casa derrotada por 36 a 25, a apenas um ponto da zona de rebaixamento. Mais uma vez o Toulon perde uma partida pelos próprio erros, a equipe dominou o primeiro tempo e vinha fazendo uma das melhores apresentações do ano até que aos 36’ da primeira etapa o segunda linha Romain Taofifenua recebeu o cartão vermelho por um tackle alto, com um jogador a mais durante toda a segunda etapa o time da terra dos vinhos não teve dificuldades em virar o jogo.



Texto: Diego Gutierrez

Top 14 – Campeonato Francês 2018-19

Bordeaux 36 x 25 Toulon

Agen 15 x 18 Montpellier

Pau 13 x 15 Toulouse

Racing 24 x 23 Grenoble

Perpignan 12 x 16 Castres

Stade Français 12 x 14 La Rochelle

Clermont 31 x 11 Lyon

Clube Cidade Jogos Pontos Clermont Clermont-Ferrand 10 37 Toulouse Toulouse 10 33 Racing Paris 10 30 La Rochelle La Rochelle 10 29 Stade Français Paris 10 28 Castres Castres 10 28 Bordeaux-Bègles Bordeaux 10 26 Lyon Lyon 10 26 Montpellier Montpellier 10 25 Pau Pau 10 18 Grenoble Grenoble 10 15 Toulon Toulon 10 14 Agen Agen 10 13 Perpignan Perpignan 10 4

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto