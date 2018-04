ARTIGO COM VÍDEOS – Nesse fim de semana chegou ao fim a fase de grupos do Nacional de Clubes da Argentina, com a definição dos confrontos das quartas de final. E os clubes da URBA (a União de Rugby de Buenos Aires) são maioria absoluta no mata-mata, com nada menos que 7 classificados. O único intruso será o Duendes, de Rosario. Os confrontos das quartas de final ainda não foram sorteados, mas estarão lá Hindú, San Luis, Belgrano, SIC, Alumni, Pucará e Newman.

Os destaques da última rodada da fase de grupos foram as vitórias do Hindú sobre o CUBA e do SIC sobre o Alumni, em clássicos portenhos.

Uruguaios perdem chance da promoção

Na segunda divisão argentina, os dois clubes uruguaios acabaram sendo eliminados na fase de grupos. Ambos chegaram à última rodada podendo avançar, mas foram derrotados.

O árbitro brasileiro Henrique Platais apitou a derrota do Old Christians para o CASI por 57 x 40 – um jogaço e 97 pontos, que custou a classificação aos uruguaios. Já o Old Boys foi derrotado pelo Sporting de Mar del Plata por 26 x 20.

ICBC Nacional de Clubes A – 1ª Divisão do Campeonato da Argentina

CUBA 24 x 35 Hindú

Tucumán Lawn Tennis 24 x 31 Duendes

Natación y Gimnasia 22 x 24 Tala

Belgrano 19 x 29 San Luis

SIC 39 x 21 Alumni

Tucumán RC 32 x 22 Jockey de Rosario

Los Tarcos 26 x 26 Newman

La Tablada 27 x 22 Pucará

Clubes Cidade União/Liga Jogos Pontos Grupo 1 Hindú Club Don Torcuato Buenos Aires/URBA 6 18 Duendes Rosario Rosario/Litoral 6 17 Tucumán Lawn Tennis Tucumán Tucumán/Noroeste 6 13 CUBA Buenos Aires Buenos Aires/URBA 6 7 Grupo 2 San Luis La Plata Buenos Aires/URBA 6 25 Belgrano Athletic Buenos Aires Buenos Aires/URBA 6 12 Natación y Esgrima Tucumán Tucumán/Noroeste 6 11 Tala Villa Walcarde Córdoba/Centro 6 9 Grupo 3 SIC San Isidro Buenos Aires/URBA 6 19 Alumni Tortuguitas Buenos Aires/URBA 6 18 Tucumán Rugby Yerba Buena Tucumán/Noroeste 6 13 Jockey Rosario Rosario Rosario/Litoral 6 6 Grupo 4 Pucará Almirante Brown Buenos Aires/URBA 6 21 Newman Benavidez Buenos Aires/URBA 6 20 La Tablada Córdoba Córdoba/Centro 6 8 Los Tarcos San Miguel de Tucumán Tucumán/Noroeste 6 7

ICBC Nacional de Clubes B – 2ª Divisão do Campeonato da Argentina

Universitario Tucumán 17 x 24 Urú Curé

San Martín 17 x 26 GER

IPR Sporting 26 x 20 Old Boys

Lomas 53 x 10 Palermo Bajo

Jockey de Salta 29 x 41 Los Tordos

CASI 57 x 40 Old Christians

Córdoba Athletic 17 x 29 Mar del Plata Club

Regatas 52 x 19 Estudiantes de Paraná

Clubes Cidade União/Liga Jogos Pontos Grupo 1 GER Rosario Rosario/Litoral 6 19 Urú Curé Rio Cuarto Córdoba/Centro 6 16 Universitario de Tucumán Tucumán Tucumán/Noroeste 6 14 San Martin Trés de Febrero Buenos Aires/URBA 6 9 Grupo 2 IPR Sporting Mar del Plata Mar del Plata/Pampas 6 21 Lomas Athletic Lomas de Zamora Buenos Aires/URBA 6 15 Old Boys Montevidéu Uruguai 6 11 Palermo Bajo Córdoba Córdoba/Centro 6 10 Grupo 3 CASI San Isidro Buenos Aires/URBA 6 22 Los Tordos Guaymallén Cuyo (Mendoza)/Cuyo 6 17 Old Christians Montevidéu Uruguai 6 14 Jockey Club de Salta Villa Walcarde Salta/Noroeste 6 1 Grupo 4 Regatas Bella Vista Buenos Aires/URBA 6 21 Mar del Plata RC Mar del Plata Mar del Plata/Pampas 6 18 Estudiantes Parana Entre Ríos/Litoral 6 12 Córdoba Athletic Córdoba Córdoba/Centro 6 5

