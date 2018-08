Barranquilla, na Colômbia, está recebendo nas duas últimas semanas os Jogos Centro-Americas e do Caribe, uma Olimpíada para as nações banhadas pelo Mar do Caribe, isto é, envolvendo países da América Central, Caribe, além de México, Colômbia, Venezuela e das Guianas.

O rugby sevens pela segunda edição seguida está no evento e os jogos foram realizados entre quarta e quinta. E a Colômbia falou mais alto nas duas categorias, conquistando o ouro entre os homens e entre as mulheres. Mas as campanhas foram bem distintas. No masculino, os colombianos perderam para a Guiana na primeira fase (14 x 12), mas deram a volta por cima no mata-mata, derrotando a Guatemala nas quartas, a Jamaica nas semis e o México na grande final (21 x 14). O bronze ficou com a Jamaica, que venceu Trinidad e Tobago (26 x 05).

Já no feminino a campanha colombiana foi invicta com apenas um empate com a Guiana Francesa. Na decisão do outro, a Colômbia venceu a Venezuela por 20 x 00. O bronze foi do México com vitória sobre a Guiana Francesa (12 x 00).

Masculino

Grupo A: 1 Colômbia, 2 México, 3 Guiana, 4 Costa Rica

Grupo B: 1 Trinidad e Tobago, 2 Jamaica, 3 Venezuela, 4 Guatemala

Quartas de final: Colômbia 24 x 00 Guatemala, Jamaica 15 x 10 Guiana, México 31 x 00 Venezuela, Trinidad e Tobago 20 x 05 Costa Rica;

Semifinais: Colômbia 26 x 00 Jamaica, México 29 x 05 Trinidad e Tobago;

Bronze: Jamaica 26 x 05 Trinidad e Tobago

Final: Colômbia 21 x 14 México

Feminino

Grupo Único: 1 Colômbia, 2 Venezuela, 3 México, 4 Guiana Francesa, 5 Jamaica, 6 Guatemala;

Bronze: México 12 x 00 Guiana Francesa;

Final: Colômbia 20 x 00 Venezuela;

Copa da África retorna nesse fim de semana com olhos para o Mundial 2019

Nesse sábado a ação retornará à África, com a Copa da África – válida como Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019 – retornando após pausa para o Mundial de Sevens. Dois jogos terão lugar, agitando o XV de seleções.

Primeiro, Uganda recebe a Tunísia em jogo crucial contra o rebaixamento para os dois países,

Sábado, dia 04 de agosto

*Horários de Brasília

09h00 – Uganda x Tunísia, em Campala

Histórico: 3 jogos, 2 vitórias da Tunísia e 1 vitória de Uganda. Último jogo: Uganda 78 x 17 Tunísia, em 2017 (Copa da África);

11h00 – Zimbábue x Namíbia, em Bulawayo

Histórico: 28 jogos, 26 vitórias da Namíbia e 2 vitórias do Zimbábue. Último jogo: Namíbia 31 x 26 Zimbábue, em 2017 (Copa da África);

Seleção Jogos Pontos Namíbia 3 15 Quênia 3 12 Tunísia 2 4 Zimbábue 3 3 Marrocos 3 3 Uganda 2 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por diferença de 7 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por diferença de 8 pontos ou mais = 0 pontos;



- Campeão = Classificado à Copa do Mundo de 2019;

- Vice campeão = Classificado à Repescagem Mundial para a Copa do Mundo de 2019;

- 6º colocado = Rebaixamento