ARTIGO COM VÍDEOS – O inicio de dezembro marca o encerramento da janela de amistosos de final de ano e com o isso os torcedores franceses podem dedicar a atenção exclusivamente ao campeonato nacional, que contou novamente com as estrelas que estavam espalhadas entre os selecionados nacionais. Com 11 rodadas completadas, de 26 no total, a competição tem seus dois favoritos, o Clermont (1º) segue imparável, batendo fora de casa o irreconhecível Montpellier (9º), a equipe agora é seguida de perto pelo Toulouse (2º) que venceu, em casa, o clássico contra o Stade Français (8º) e se isolou na vice-liderança. Na parte de baixo da tabela tudo embolada graças à vitória do Toulon (10º), em seus domínios, sobre o Grenoble (13º) e a inacreditável vitória do Agen (12º) sobre o Castres (7º) fora de casa, com direito ao try histórico de Andrés Zafra, que se tornou o primeiro colombiano a marcar um try no Top 14.

Em uma terra recheada de clássicos regionais a partida entre Toulouse e Stade Français tem um lugar especial. O embate entre a poderosa capital e o irredutível interior, uma partida sempre tensa e disputada, sendo que dessa vez não foi diferente. As duas equipes se enfrentado na Occitânia e os donos da casa venceram tranquilamente por 49 a 20, a partida foi decidida na indisciplina dos parisienses que levaram quatro amarelos, jogando oito minutos com dois a menos. O destaque dos donos da casa fica por conta da juventude, depois da pior temporada de sua história o Toulouse repensou seu projeto e hoje aposta nas categorias de base na busca por reencontrar o rugby que o transformou a equipe no maior campão francês sendo que nessa partida jogaram juntos pela primeira vez a dupla scrum-half\abertura Sebastien Bézy\Antoine Dupont, duas pratas da casa, sendo o ultimo com apenas 22 anos. Mas o grande destaque do jogo foi o jovem centro Romain Ntamack, que fez 2 tries decisivos para o Toulouse no momento agudo do duelo.



O Montpellier recebeu o Clermont, com as duas equipes em situações opostas, enquanto os donos da casa buscavam se recuperar no campeonato os amarelos seguiam quase imbatíveis, e o que se viu no estádio foi um retrato da temporada dos dois times, com os visitantes vencendo por 28 a 23. O placar não reflete o que foi o jogo, o Montpellier entrou em campo apático e se viu dominado durante a maior parte do tempo, na metade da segunda etapa perdia por 28 a 9, isso diante de um Clermont claramente pouco inspirado. A derrota é a terceira em casa da temporada e acendo o sinal vermelho no time que foi vice-campeão temporada passada. Tries de Fofana, Penaud e Toeava para os amarelos.



Na luta pelas ultimas quatro vagas nas finais, sete equipes continuam a sonhar. La Rochelle (3º) e Lyon (4º) fizeram valer o fator casa. Os atlânticos, sempre muito fortes em seus domínios, bateram o poderoso Racing (5º) por 16 a 11. Um try para cada lado no primeiro tempo e um segundo tempo com Ihaia West chutando os pontos da vitória dos aurinegros.



Já os Lobos de Lyon não tiveram dificuldades para vencer o Pau (11º) por 30 a 10, com 5 tries para os donos da casa.



O Bordeaux (6º) também teve vida fácil, a equipe deixou a terra dos vinhos para vencer o Perpignan por 22 a 11. Com a derrota os catalães entram para a história do rugby francês com a maior sequencia de derrotas do Top 14, onze no total.



O vacilo do final de semana fica por conta do Castres. Os atuais campeões receberam a frágil equipe do Agen, no que todos esperam seria uma vitória bonificada, a pequenina equipe do interior, porém, surpreendeu a todos voltando para casa com uma vitória por 16 a 13, a primeira em 12 anos fora de casa sobre o Castres. A partida foi tecnicamente fraca, mas muito emocionante, o primeiro tempo terminou 6 a 3 para os visitantes e na segunda etapa os donos da casa passaram a frente no placar e dominavam a partida, mas uma série de três cartões amarelos quase em sequencia, aos 17’, 23’ e aos 32’, permitiram que o Agen crescesse na partida virando o placar na ultima jogada com o try histórico do colombiano Andrés Zafra.



A vitória do Agen empurrou o Toulon, momentaneamente, para a zona de rebaixamento, fazendo com que os milionários entrassem em campo, diante de sua torcida, para enfrentar o Grenoble muito pressionados. Uma derrota em casa para os alpinos afundaria o time na zona de rebaixamento, além de ser um vexame histórico, a equipe, porém, pela primeira vez na temporada excedeu as expectativas conquistando uma boa vitória bonificada por 22 a 3. O resultado afasta o time da zona de perigo e mostra para a torcida que a equipe supercampeão ainda está viva em algum lugar.





Top 14 – Campeonato Francês 2018-19

Montpellier 23 x 28 Clermont

Lyon 30 x 10 Pau

Castres 13 x 16 Agen

La Rochelle 16 x 11 Racing

Toulon 22 x 03 Grenoble

Perpignan 11 x 22 Bordeaux

Toulouse 49 x 20 Stade Français

Clube Cidade Jogos Pontos Clermont Clermont-Ferrand 10 37 Toulouse Toulouse 10 33 Racing Paris 10 30 La Rochelle La Rochelle 10 29 Stade Français Paris 10 28 Castres Castres 10 28 Bordeaux-Bègles Bordeaux 10 26 Lyon Lyon 10 26 Montpellier Montpellier 10 25 Pau Pau 10 18 Grenoble Grenoble 10 15 Toulon Toulon 10 14 Agen Agen 10 13 Perpignan Perpignan 10 4

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto