Tucumán, na Argentina, receberá um torneio internacional de sevens nesse fim de semana, o Seven Internacional de El Cadillal, que contará com as seleções de Chile e Uruguai, em preparação para o Sul-Americano, Bolívia, que debutará fazendo seus primeiros jogos na história como seleção nacional, Los Halcones ZicoSur (os Falcões), o novo selecionado do centro-sul da Argentina de sevens, as seleções provinciais argentinas de Cuyo e Tucumán e um combinado brasileiro, chamado de Brasil 7 ZicoSur.

O time brasileiro não é a equipe dos Tupis e não foi enviado pela CBRu, sendo formado por jogadores de peso do rugby nacional que não estão na seleção no momento.

Brasil Zicosur terá:

Daniel Gregg (Niterói), Robledo Veiga (Niterói), Facundo Flores (Farrapos), Stefano Padilla (Curitiba), Gabriel Domingues (Curitiba), Yan Machado (Curitiba) e José Roberto Pedroza (Band Saracens);

Grupo A: Chile, Bolívia, Tucumán e Halcones ZicoSur

Grupo B: Uruguai, Brasil ZicoSur, Cuyo e Combinado Invitación