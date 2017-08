ARTIGO COM VÍDEOS – Um giro pelos campeonatos da Nova Zelândia, África do Sul, Argentina, Austrália e Canadá!

Enquanto os olhares da maioria dos fãs de rugby estava sobre os jogos entre Wallabies e All Blacks e entre Springboks e Los Pumas, o Hemisfério Sul ainda vivia a largada da Mitre 10 Cup, o Campeonato Neozelandês, a sequência da Currie Cup, o Campeonato Sul-Africano e do URBA Top 12 na Argentina.

Na Nova Zelândia, os destaques da largada ficaram com os clássicos regionais. Na Grande Auckland, o Auckland, maior campeão do país, seguiu dando sofrimento à sua torcida e caiu contra o Counties Manukau por 16 x 14, ao passo que o recém promovido North Harbour largou com tudo na elite vencendo o tradicional Otago por 19 x 17. Ainda na ilha do Norte, Taranaki venceu Waikato em dérbi de grande rivalidade, 34 x 29, ao passo que na Ilha do Sul o dérbi local entre Tasman e Canterbury teve vitória fácil dos atuais campeões, 39 x 00.

Na África do Sul, o destaque ficou com o Cheetahs que, mesmo sem seus principais nomes, assumiu a liderança em uma vitória estupenda fora de casa sobre o Blue Bulls, em uma avalanche de tries encerrada em 41 x 40. Já no clássico das maiores cidade do país, Western Province, da Cidade do Cabo, jogou os Lions, de Joanesburgo, para a lanterna, aplicando 39 x 03.

Na Argentina, os campeonatos regionais estão a todo vapor e em Buenos Aires a 14ª rodada do URBA Top 12 foi de clássicos, com destaques para a vitória fora de casa do Hindú (que faz campanha discreta após ser campeão nacional) sobre o SIC, do Alumni sobre o decadente CASI e do Belgrano sobre o CUBA.

Na Austrália, o NRC, o campeonato nacional, ainda não começou, mas os estaduais estão na fase final. Em Queensland, o sábado foi de final, com o maior campeão estadual, a University of Queensland, faturando mais uma taça.

Por fim, passamos o giro pelo Canadá ainda, que viveu a final de seu campeonato nacional – também de seleções regionais – com a Colúmbia Britânica quebrando a hegemonia de Ontário. BC Bears 30 x 29 Ontario Blues, para a festa em Vancouver, Victoria e região.

Mitre 10 Cup – Campeonato Neozelandês

North Harbour 19 x 17 Otago

Tasman 00 x 39 Canterbury

Hawke’s Bay 24 x 16 Southland

Taranaki 34 x 29 Waikato

Counties Manukau 16 x 14 Auckland

Northland 28 x 23 Bay of Plenty

Manawatu 29 x 41 Wellington

Equipe Apelido Cidade(s) Jogos Pontos Premiership - 1ª divisão Canterbury Lambs Christchurch 1 5 Taranaki Bulls New Plymouth 1 5 North Harbour Hibiscus Auckland (norte) 1 4 Counties Manukau Steelers Pukekohe 1 4 Waikato Mooloo Men Hamilton 1 2 Auckland Gulls Auckland 1 1 Tasman Makos Nelson e Blenheim 1 0 Championship - 2ª divisão Wellington Lions Wellington 1 5 Northland Taniwha Whangarei 1 5 Hawke's Bay Magpies Napier 1 4 Otago Razorbacks Dunedin 1 1 Bay of Plenty Steamers Rotorua e Tauranga 1 1 Manawatu Turbos Palmerston North 1 1 Southland Stags Invercargill 1 0

The Currie Cup – Campeonato Sul-Africano

Western Province 39 x 03 Lions

Bulls 40 x 41 Cheetahs

Griquas 21 x 27 Pumas

Equipes Jogos Pontos Free State Cheetahs 5 21 Natal Sharks 5 20 Western Province 5 16 Blue Bulls 5 14 Griquas 6 14 Mpumalanga Pumas 5 10 Golden Lions 5 09

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados = classificação às semifinais

Queensland Premier Rugby – Campeonato de Queensland (Austrália)

Final

University of Queensland 23 x 14 GPS Rugby

Lista de campeões de Queensland

22 títulos – University of Queensland

21 títulos – Brothers

10 títulos – Souths Magpies

Canadian Rugby Championship – Campeonato Canadense

Final

BC Bears 30 x 29 Ontario Blues, em Calgary

Lista de campeões

5 títulos – Ontario Blues

2 títulos – BC Bears

1 título – Atlantic Rock e Praire Wolf Pack

URBA Top 12 – Campeonato de Buenos Aires

SIC 17 x 20 Hindú

La Plata 37 x 17 Atletico del Rosario

Belgrano 36 x 15 CUBA

Regatas 21 x 28 San Luis

Alumni 39 x 32 CASI

Newman 15 x 37 Pucará

Equipe Jogos Pontos CUBA 14 52 SIC 14 42 Alumni 14 41 Pucará 14 41 Belgrano Athletic 14 40 Hindú Club 14 31 Newman 14 30 La Plata 14 28 San Luis 14 24 CASI 14 21 Regatas Bella Vista 14 19 Atlético del Rosario 14 16

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 7 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 8 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º ao 4º lugares = classificação às semifinais e ao Nacional de Clubes

- 5º e 6º lugares = classificação ao Nacional de Clubes

- 10º lugar = repescagem de permanência no Top 12

- 11º e 12º lugares = rebaixamento

Vídeos

Mitre 10 Cup















URBA Top 12



Queensland Premier Rugby



Canadan Rugby Championship





Foto: Counties Manukau x Auckland – Mitre10 Cup