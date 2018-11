ARTIGO COM VÍDEOS – O Dubai Sevens começou nesta quinta-feira com as disputas do torneio feminino, válida pela 2ª etapa da Série Mundial de Sevens Feminina 2018-19.

E a fase de grupos produziu 2 derrotas para a atual campeã do circuito, a Austrália, que já havia feito fraca campanha na primeira etapa em outubro nos Estados Unidos. As australianas caíram contra EUA e Inglaterra e acabaram com o 3º lugar no Grupo B, avançando no limite às quartas de final. A festa foi inglesa na chave, com a Inglaterra fazendo 14 x 12 sobre os EUA, com Wilson-Hardy marcando o try da vitória no finzinho, para ganhar confiança com o 1º lugar.

RE:LIVE: Incredible last minute try from @USARugby's Cheta Emba, as they beat Australia in the pool stages of the #Dubai7s pic.twitter.com/wU9rzCUUIs — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) 29 de novembro de 2018

No Grupo A, a Nova Zelândia passou com tranquilidade invicta, apesar de jogo complicado na rodada final contra a Irlanda, apenas 24 x 17. Broughton marcou belo try para as Black Ferns contra as verdes. Irlandesas e russas avançaram às quartas aproveitando a fragilidade da convidada Quênia.

Já o Grupo C teve apenas Canadá e França se classificando, com Espanha e Fiji indo juntas para o Challenge Trophy. As canadenses celebraram vitória sobre as francesas por 21 x 14, com Charity Williams fazendo o try decisivo no apagar das luzes.

Straight off the kick off, @rugbycanada's Kaili Lukan heads for the try line and can't be caught #Dubai7s pic.twitter.com/3oJAbDLdOv — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) 29 de novembro de 2018

Os jogos voltam na sexta com as finais femininas, que terão transmissão ao vivo pela World Rugby TV.

HSBC Womens Sevens Series 2018-19 – Série Mundial de Sevens Feminina – 2ª etapa, em Dubai, Emirados Árabes Unidos

*Horários de Brasília

Quinta-feira, dia 29 de novembro

06h00 – França 29 x 00 Espanha

06h22 – Canadá 38 x 07 Fiji

06h44 – Austrália 10 x 26 Inglaterra

07h06 – Estados Unidos 31 x 00 China

07h28 – Irlanda 26 x 00 Rússia

07h50 – Nova Zelândia 34 x 07 Quênia

08h56 – França 29 x 15 Fiji

09h18 – Canadá 29 x 07 Espanha

09h40 – Austrália 33 x 05 China

10h02 – Estados Unidos 12 x 14 Inglaterra

10h24 – Irlanda 27 x 12 Quênia

10h46 – Nova Zelândia 29 x 12 Rússia

11h53 – Espanha 05 x 17 Fiji

12h15 – Canadá 21 x 14 França

12h37 – Inglaterra 38 x 00 China

12h59 – Estados Unidos 22 x 17 Austrália

13h21 – Rússia 19 x 00 Quênia

13h43 – Nova Zelândia 24 x 17 Irlanda

Grupo A: 1 Nova Zelândia, 2 Irlanda, 3 Rússia, 4 Quênia

Grupo B: 1 Inglaterra, 2 Estados Unidos, 3 Austrália, 4 China

Grupo C: 1 Canadá, 2 França, 3 Fiji, 4 Espanha

Sexta-feira, dia 30 de novembro

Quartas de final

03h00 – Nova Zelândia x Rússia

03h22 – Estados Unidos x França

03h44 – Inglaterra x Austrália

04h06 – Canadá x Irlanda

Semifinais pelo Challenge Trophy (9º lugar)

04h28 – Espanha x China

04h50 – Fiji x Quênia

Semifinais pelo 5º lugar

06h14

06h36

Semifinais pelo Ouro

07h28

07h50

Finais

08h40 – Decisão de 11º luga

09h02 – Decisão de 7º lugar

09h24 – Decisão de 5º lugar

10h24 – Final do Challenge Trophy (9º lugar)

10h49 – Decisão de Bronze (3º lugar)

11h15 – FINAL Ouro