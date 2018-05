Hora de giro de notícias! A última semana foi repleta de anúncios de convocações para os amistosos de junho e também de movimentações no mercado de jogadores.

O caso de Brad Shields: neozelandês que defenderá a Inglaterra

A Nova Zelândia é uma fábrica de grandes atletas e acaba de exportar um exímio terceira linha: Brad Shields, que defenderá a Inglaterra.

O técnico da Seleção Inglesa, Eddie Jones, anunciou uma lista de 34 nomes para a viagem à África do Sul em junho. Entre eles, o treinador chamou Shields, que, aos 27 anos, vem se destacando no Super Rugby pelos Hurricanes sem jamais ganhar uma oportunidade nos All Blacks. Os pais de Shields são ingleses e ele, que se transferirá aos Wasps (da Inglaterra) ao final da temporada do Super Rugby, aceitou a convocação.

Na lista de Jones estão outros 7 atletas que jamais defenderam a seleção inglesa: g Ben Earl (Saracens), Jonny Hill (Exeter Chiefs), Dan Robson (Wasps), Ben Spencer (Saracens), Cameron Redpath (Sale Sharks) e Jack Willis (Wasps). Outro destaque é a volta do abertura Danny Cipriani à seleção – ausente da Rosa desde 2015.

Linha: Mike Brown (Harlequins), Elliot Daly (Wasps), Nathan Earle (Saracens), Jonny May (Leicester Tigers), Denny Solomona (Sale Sharks), Danny Cipriani (Wasps), Owen Farrell (Saracens), George Ford (Leicester Tigers), Alex Lozowski (Saracens), Cameron Redpath (Sale Sharks), Dan Robson (Wasps), Henry Slade (Exeter Chiefs), Ben Spencer (Saracens), Ben Te’o (Worcester Warriors), Ben Youngs (Leicester Tigers);

Avançados: Tom Curry (Sale Sharks), Ben Earl (Saracens), Jonny Hill (Exeter Chiefs), Nick Isiekwe (Saracens), Maro Itoje (Saracens) , Joe Launchbury (Wasps), Chris Robshaw (Harlequins), Brad Shields (Hurricanes, Nova Zelândia), Sam Simmonds (Exeter Chiefs), Billy Vunipola (Saracens), Jack Willis (Wasps), Mark Wilson (Newcastle Falcons), Luke Cowan-Dickie (Exeter Chiefs), Ellis Genge (Leicester Tigers), Jamie George (Saracens), Joe Marler (Harlequins), Kyle Sinckler (Harlequins), Mako Vunipola (Saracens), Harry Williams (Exeter Chiefs);

Nova Zelândia também anuncia lista

Os All Blacks também revelaram lista de 33 atletas para receberem a França em junho. Entre eles estão 3 debutantes: Shannon Frizell, Jordan Taufua e Te Toiroa Tahuriorangi. Na entrevista, Steve Hansen, técnico da seleção, revelou que considerava chamar Brad Shields, mas o atleta optou por defender a Inglaterra.

Avançados: Nathan Harris (Chiefs), Codie Taylor (Crusaders), Owen Franks (Crusaders), Joe Moody (Crusaders), Tim Perry (Crusaders), Jeffery Toomaga-Allen (Hurricanes), Ofa Tuungafasi (Blues), Scott Barrett (Crusaders), Brodie Retallick (Chiefs), Samuel Whitelock (Crusaders) (c), Sam Cane (Chiefs), Vaea Fifita (Hurricanes), Shannon Frizell (Highlanders), Ardie Savea (Hurricanes), Liam Squire (Highlanders), Jordan Taufua (Crusaders), Luke Whitelock (Highlanders);

Linha: TJ Perenara (Hurricanes), Aaron Smith (Highlanders), Te Toiroa Tahuriorangi (Chiefs), Beauden Barrett (Hurricanes), Damian McKenzie (Chiefs), Richie Mo’unga (Crusaders), Ryan Crotty (Crusaders), Jack Goodhue, (Crusaders) Ngani Laumape (Hurricanes), Anton Lienert-Brown (Chiefs), Sonny Bill Williams (Blues), Jordie Barrett (Hurricanes), Rieko Ioane (Blues), Nehe Milner-Skudder (Hurricanes), Waisake Naholo (Highlanders), Ben Smith (Highlanders);

Chris Ashton enfrentará a Inglaterra pelos Barbarians

No domingo que vem os Barbarians, famoso combinado internacional, duelará com a Inglaterra em data tradicional de fim de maio e para o jogo, como reza a tradição, os Barbarians chamaram um atleta que fez história com a seleção oponente: Chris Ashton, o temível ponta inglês, atualmente no Toulon, da França, estará em campo com a famosa camisa alvinegra.

O time escolhido é muito forte, com nomes como Laidlaw, McAllister, Fernandez Lobbe, Afoa, Polota-Nau e Victor Vito. Apenas um jogador (como também é tradição dos Barbarians) jamais defendeu uma seleção nacional, o pilar neozelandês Loni Uhila, do Clermont da França. O ponta fijiano Radradra também nunca jogou por Fiji, mas acaba de ser convocado para tal.

Avançados: John Afoa (neozelandês, Gloucester/Inglaterra), Ultan Dillane (irlandês, Connacht/Irlanda), Juan Martin Fernandez Lobbe (argentino, Toulon/França), Ramiro Herrera (argentino, Stade Français/França), Benjamin Kayser (francês, Clermont/França), Tatafu Polota-Nau (australiano, Leicester Tigers/Inglaterra), Sitaleki Timani (australiano, Clermont/França), Justin Tipuric (galês, Ospreys/Gales), Loni Uhila (neozelandês, Clermont/França*), Flip van der Merwe (sul-africano, Clermont/França), Victor Vito (neozelandês, La Rochelle/França);

Linha: Niyi Adeolokun (irlandês, Connacht/Irlanda), Bundee Aki (irlandês/neozelandês, Connacht, Irlanda), Chris Ashton (inglês, Toulon/França), Greig Laidlaw (escocês, Clermont/França), Luke McAlister (neozelandês, Toulon/França), AJ McGinty (estadunidense, Sale Sharks/Inglaterra), Charles Piutau (neozelandês, Ulster/Irlanda), Semi Radradra (fijiano, Toulon/França*), Josua Tuisova (fijiano, Toulon/França), Rhodri Williams (galês, Dragons/Gales);

Radradra defenderá Fiji

No ano passado o Toulon contratou o astro fijiano do Rugby League Semi Radradra. A transição do atletas de uma modalidade para a outra está sendo um sucesso e Radradra, de 25 anos, foi chamado para defender Fiji em junho na Copa das Nações do Pacífico. O time é poderoso, contando ainda com nomes do naipe de Vereniki Goneva, Josua Tuisova e Nemani Nadolo.

Avançados: Campese Maáfu (Northampton Saints, Inglaterra), Peni Ravai (Bordeaux, França), Eroni Mawi (Fijian Drua), Tuapati Talemaitoga (Provence, França/3ª divisão), Ratunaisa Navuma (Fijian Drua), Tuvere Veremalua (Fiji Sevens), Ropate Rinakama (Northland, Nova Zelândia/NPC), Kalivati Tawake (Fijian Drua), Manasa Saulo (London Irish, Inglaterra), Sikeli Nabou (Biarritz, França/2ª divisão), Leone Nakarawa (Racing, França), Api Ratuniyarawa (Northampton Saints, Inglaterra), Albert Tuisue (Fijian Drua), Dominiko Waqaniburotu (Brive, França), Viliame Mata (Edinburgh, Escócia), Mosese Voka (Fijian Drua), Nemani Nagusa (Aurillac, França/2ª divisão), Akapusi Qera (Agen, França);

Linha: Henry Seniloli (Timisoara Saracens, Romênia), Frank Lomani (Fijian Drua), Serupepeli Vularika (Fijian Drua), Ben Volavola (Bordeaux, França), Jale Vatubua (Pau, França), Sevanaia Galala (Brive, França), Semi Radradra (Toulon, França), Vereniki Goneva (Newcastle Falcons, Inglaterra), Josua Tuisova (Toulon, França), Nemani Nadolo (Montpellier, França), Timoci Nagusa (Montpellier, França), Kini Murimurivalu (La Rochelle, França);

África do Sul libera convocação de atletas com menos de 30 caps

Outra notícia relevante vem da África do Sul. Os Springboks nos últimos anos haviam limitado a convocação de atletas que atuam fora da África do Sul apenas aos jogadores que já haviam defendida a seleção por ao menos 30 jogos oficiais. Porém, agora, o novo treinador Rassie Erasmus terá uma regalia: poderá convocar quaisquer atletas que desejar. O abrandamento pré Copa do Mundo pretender ajuda a África do Sul na construção da equipe que irá ao Japão no ano que vem.

Eto Nabuli e Radradra no Bordeaux

O ponta fijiano Eto Nabuli, que defende a seleção australiana, está de mudança. O jogador 29 anos deixará os Reds ao final do Super Rugby 2018 e irá à França, para defender na próxima temporada o Bordeaux.

Além de Nabuli, o Bordeaux fechou contrato também com outro astro fijiano, Radradra, que deixa o Toulon imediamente.

Haskell nos Saints

O terceira linha da Inglaterra James Haskell confirmou que está de saída dos Wasps. O atleta assinou contrato para a próxima temporada com o Northampton Saints, buscando novos ares aos 33 anos.

Gloucester se reforça e revela escudo novo

O clube inglês que acabou como vice campeão da Challenge Cup já anunciou dois reforços de peso para a próxima temporada, além de revelar seu escudo novo. A equipe do West Country tirou o abertura Danny Cipriani, de 30 anos, dos Wasps, além de importar o asa sul-africano Jaco Kriel, que deixará os Lions ao final do Super Rugby.

O Gloucester ainda revelou um novo escudo, reforçando as cores vermelha e branca e seu mascote, o leão.