ARTIGO COM VÍDEOS – Com as seleções nacionais em campo, os clubes ingleses e galeses estiveram focados na Copa Anglo-Galesa, a Anglo-Welsh Cup, antiga Copa da Inglaterra, competição sempre jogada sem os atletas das seleções. O fim de semana foi de rodada final da fase de grupos, com a definição dos semifinalistas.

Bath, Exeter Chiefs, Northampton Saints e Newcastle Falcons venceram os desafios derradeiros e decidirão o título do torneio. Os confrontos de semifinais serão entre os dias 9 e 11 de março, ainda a serem determinadas as datas, com o Bath recebendo o Northampton e o Exeter recebendo o Newcastle.

Três líderes souberam defender suas posições. O Bath se garantiu derrotando os Ospreys por 32 x 19, ao passo que o Newcastle Falcons assegurou triunfo precioso sobre o Gloucester, 31 x 19.

O jogo mais importante foi entre Northampton Saints e Harlequins, com ambos liderando seus grupos e precisando da vitória, Os Saints despacharam os Quins por 36 x 10 e avançaram, beneficiando o Exeter Chiefs, que venceu o Saracens por 43 x 20 e tomou a vaga dos Quins. Já o Worcester Warriors, que brigava ponto a ponto com os Saints pela vaga, caiu contra o Dragons 33 x 27, e deu adeus ao certame.













Biarritz vence clássico basco na Pro D2 francesa

A segunda divisão da França teve rodada também neste fim de semana, com destaque para o grande clássico basco entre Biarritz e Bayonne em disputa direta pelo mata-mata. A vitória foi valiosa para o Biarritz: 17 x 14.

Destaques também para a vitória do Mont de Marsan no dérbi do Landes contra o arquirrival Dax, 26 x 23, e para a derrota do líder Montauban para o penúltimo colocado Carcassonne, por 16 x 13, permitindo ao Perpignan encostar na briga pela ponta ao bater o Colomiers por 40 x 13.











Eccellenza pega fogo na luta pela classificação – por Giorgio Vuerich

Teve rugby italiano no fim de semana também! E Clavisano, Rovigo e Petrarca estão com um pé nas semifinais. Com isso, a luta pela quarta vaga ficou interessante, com Viadana, Fiamme Oro e San Donà separados por 2 pontos na tabela.

Com uma boa primeira etapa, os campeões da Itália do Calvisano ditaram o jogo contra o Fiamme Oro, 24×03. No inicio da segunda parte, os lombardos marcaram o quinto try, liquidando o jogo: 29×13 o placar final.

No estádio “Battaglini” a primeira marcação foi um penal do San Donà, mas depois só deu os Bersaglieri. Rovigo 24×03.

Como na semana passada o Calvisano, desta vez foi o Petrarca que teve uma vitória sofrida contra os bons “Diablos” do Reggio Emila. Na primeira metade, 3 tries Reggio deram uma vantagem em 17×11 para os anfitriões. Boa luta entres os equipe ate o 10’ do fim quando os emilianos lideravam 25×18. Mas, aos, 78´os vênetos empataram. Somente no fim o drop goal de Menniti-Ippolito deu a vitória a Petrarca, 25×28.

Vitória também no acréscimos para o Viadana, na casa da lanterna Mogliano 7×12, que deu ao Viadana o quarto posto geral. Por fim, teve também a segunda vitória da Lazio, derrotando os toscanos do I Medicei por 15×13.

The Anglo-Welsh Cup – Copa Anglo-Galesa

Cardiff Blues 21 x 42 London Irish

Wasps 50 x 28 Leicester Tigers

Dragons 33 x 27 Worcester Warriors

Exeter Chiefs 43 x 20 Saracens

Scarlets 18 x 45 Sale Sharks

Northampton Saints 36 x 10 Harlequins

Ospreys 19 x 32 Bath

Newcastle Falcons 31 x 19 Gloucester

Clube Cidade (País) Jogos Pontos Grupo 1 Bath Bath 4 17 Gloucester Gloucester 4 11 Wasps Coventry 4 11 Cardiff Blues Cardiff (Gales) 4 0 Grupo 2 Exeter Chiefs Exeter 4 15 Harlequins Londres 4 15 Sale Sharks Salford (Manchester) 4 14 Dragons Newport (Gales) 4 9 Grupo 3 Northampton Saints Northampton 4 15 Worcester Warriors Worcester 4 8 Saracens Londres 4 7 Scarlets Llanelli (Gales) 4 1 Grupo 4 Newcastle Falcons Newcastle 4 15 London Irish Reading 4 12 Leicester Tigers Leicester 4 10 Ospreys Swansea (Gales) 4 4

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo se classifica às semifinais

- A 1ª fase tem 4 rodadas, com todas equipes do Grupo A enfrentando uma vez todas as equipes do Grupo D e todas equipes do Grupo B enfrentando uma vez todas as equipes do Grupo C.

Semifinais – de 9 a 11 de março, a definir

Bath x Northampton Saints, em Bath

Exeter Chiefs x Newcastle Falcons, em Exeter

Pro D2 – 2ª Divisão do Campeonato Francês 2017-18

Montauban 13 x 16 Carcassonne

Angoulême 25 x 12 Narbonne

Mont de Marsan 26 x 23 Dax

Massy 23 x 11 Nevers

Aurillac 24 x 14 Béziers

Vannes 20 x 21 Grenoble

Biarritz 17 x 14 Bayonne

Perpignan 40 x 13 Colomiers

Clube Cidade Jogos Pontos Montauban Montauban 22 74 Perpignan Perpignan 22 73 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 22 69 Grenoble Grenoble 22 61 Biarritz Biarritz 22 59 Colomiers Colomiers 22 55 Béziers Béziers 22 52 Bayonne Bayonne 22 50 Angoulême Soyaux-Angoulême 22 47 Aurillac Aurillac 22 43 Nevers Nevers 22 42 Vannes Vannes 22 42 Massy Massy (Paris) 22 41 Dax Dax 22 40 Carcassonne Carcassonne 22 35 Narbonne Narbonne 22 29

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;

- 1º e 2º lugares: classificação direta às Semifinais;

- 3º ao 6º lugares: classificação à Repescagem para as Semifinais;

- 15º e 16º lugares: rebaixamento





Eccellenza – Campeonato Italiano

Rovigo 24 x 03 San Donà

Calvisano 29 x 13 Fiamme Oro

Reggio 25 x 28 Petrarca

Mogliano 07 x 12 Viadana

Lazio 15 x 13 I Medicei

Clube Cidade Jogos Pontos Calvisano Calvisano 12 53 Rovigo Rovigo 12 47 Petrarca Padova 12 46 Viadana Viadana 12 35 Fiamme Oro Roma 12 34 San Donà San Donà 12 33 I Medicei Florença 12 19 Reggio Reggio Emilia 12 12 Lazio Roma 12 10 Mogliano Mogliano 12 5

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º ao 4º lugares - classificação às Semifinais;



*Não haverá rebaixamento, pois o Eccellenza será expandido para 12 clubes em 2018-19

Foto: Newcastle x Gloucester – Premiership Rugby