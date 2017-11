ARTIGO COM VÍDEOS – Fim de semana de largada na Inglaterra! Isso porque começou a Anglo-Welsh Cup, a Copa Anglo-Galesa, a terceira competição do país, antiga Copa da Inglaterra, que acontece apenas nos períodos de concentração da seleção nacional.

O torneio largou com bons jogos e muitos pontos, para empolgar o torcedor. O atual campeão Leicester Tigers venceu o Gloucester por 26 x 24, com try de Thompstone aos 74′. Já o Exeter Chiefs, campeão da Premiership, atropelou o Northampton Saints por 43 x 28, marcando 7 tries, enquanto Wasps e Newcastle Falcons fizeram um jogão de 53 x 41 para os Falcons, em um total de 7 tries para os Falcons, 6 para os Wasps e emoção de sobra. Owain James e Guy Armitage (irmão mais novo de Delon e Steffon) foram destaques dos Wasps com 2 tries cada, enquanto o argentino Socino, Radwan e Uzukwe fizeram 2 cada para Newcastle.

Destaque ainda para o clássico de Londres no domingo que teve os Harlequins vencendo os Saracens por 30 x 29. Jogo dramático decidido com try de Ibuanokpe já com o tempo esgotado.

A Copa Anglo-Galesa retornará de 10 a 12 de novembro com a segunda rodada, já com os times galeses em campo.

- Continua depois da publicidade -

The Anglo-Welsh Cup – Copa Anglo-Galesa

Worcester Warriors 21 x 24 Sale Sharks

Exeter Chiefs 43 x 28 Northampton Saints

Leicester Tigers 26 x 24 Gloucester

London Irish 22 x 26 Bath

Wasps 41 x 53 Newcastle Falcons

Saracens 29 x 30 Harlequins

Clube Cidade (País) Jogos Pontos Grupo 1 Bath Bath 1 4 Wasps Coventry 1 1 Gloucester Gloucester 1 1 Cardiff Blues Cardiff (Gales) 0 0 Grupo 2 Exeter Chiefs Exeter 1 5 Harlequins Londres 1 5 Sale Sharks Salford (Manchester) 1 4 Dragons Newport (Gales) 0 0 Grupo 3 Northampton Saints Northampton 1 1 Saracens Londres 1 1 Worcester Warriors Worcester 1 1 Scarlets Llanelli (Gales) 0 0 Grupo 4 Newcastle Falcons Newcastle 1 5 Leicester Tigers Leicester 1 4 London Irish Reading 1 2 Ospreys Swansea (Gales) 0 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo se classifica às semifinais

- A 1ª fase tem 4 rodadas, com todas equipes do Grupo A enfrentando uma vez todas as equipes do Grupo D e todas equipes do Grupo B enfrentando uma vez todas as equipes do Grupo C.















Foto: Harlequins Facebook