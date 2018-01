ARTIGO COM VÍDEOS – Inglaterra e Gales não viveram Premiership nem PRO14 neste fim de semana. Com o Six Nations chegando, os jogadores das seleções já estão treinando e deixaram seus clubes. Quem deu as caras, foi a Copa Anglo-Galesa (Anglo-Welsh Cup), com sua terceira rodada da fase de grupos, restando agora apenas uma rodada para a definição dos semifinalistas. E a competição está embolada, com nenhum time já garantido no mata-mata, mas com destaque para a eliminação prematura de todas as equipes de Gales.

Na Copa Anglo-Galesa, são 16 times, divididos em 4 grupos de 4. Porém, as equipes não enfrentam seus concorrentes de grupo. Os times do Grupo 1 jogam apenas com os times do Grupo 4, enquanto os do Grupo 2 enfrentam os do Grupo 3, com 4 rodada no total. E apenas os campeões de cada grupo irão às semifinais.

Os Grupos 1 e 4 estão totalmente indefinidos. No Grupo 1, Bath e Gloucester venceram e o Bath tem agora apenas 1 ponto acima do rival. Enquanto o Gloucester eliminou o Ospreys (43 x 20), o Bath bateu o líder do Grupo 4, o Newcastle Falcons, por 21 x 08, em resultado que foi comemorado pelo Leicester Tigers, que derrotou o Cardiff Blues (24 x 12) e se igualou aos Falcons na ponta do Grupo 4. A chave ainda tem o London Irish com esperanças de classificação, após vitória de 66 x 7 sobre o time reserva do eliminado Wasps.









Já o Grupo 2 está quase definido, com o Harlequins na liderança, 5 pontos acima do Exeter Chiefs. Os Quins fizeram 35 x 7 sobre o desfalcadíssimo Scarlets e mantiveram o 100%, aproveitando-se da derrota dos Chiefs por 31 x 21 para o Worcester Warriors, que se manteve vivo no Grupo 3, empatado com o Saracens na vice liderança. Os Sarries fizeram o dever fazendo 40 x 21 sobre os Dragons, ficando a 3 pontos do líder Northampton Saints, que conseguiu vitória crucial fora de casa sobre o Sale Sharks, 24 x 20.









Na última rodada, no próximo fim de semana, os jogos decisivos serão: Newcastle Falcons x Gloucester, Ospreys x Bath, Exeter Chiefs x Saracens, Northampton Saints x Harlequins e Wasps x Leicester Tigers, com olhos ainda para Dragons x Worcester Warriors e Cardiff Blues x London Irish. Apenas Scarlets x Sale Sharks não valerá nada para ninguém.

- Continua depois da publicidade -

Bristol vence no aperto no Championship

Na segunda divisão inglesa, a 14ª rodada teve como destaque o embate do líder invicto Bristol contra o quarto colocado Bedford Blues. E os visitantes levaram trabalho ao líder, com o Bristol vencendo por somente 18 x 13. A rodada teve ainda a primeira vitória do lanterna Rotherham Titans, 27 x 24 sobre o Cornish Pirates.

Líder Calvisano vence apertado no Eccellenza italiano – por Giorgio Vuerich

O líder Calvisano venceu de forma sofida em Reggio Emilia. Os campeões da Itália começaram bem com um try aos 4’, mas a reação dos “Diablos” foi imediata com dois penais ao 12′ e ao 15′ (6×7), além de um try perdido pelo scrum-half Panunzi, perdendo a bola a dois metros do in-goal. Pouco depois, o Reggio ficou com 14 homens por cartão amarelo ao segunda linha Du Preez e o Calvisano aproveitou imediatamente com try do oitavo Tuivaiti, 6×14. Um penal para ambos elevou o placar e no final Panunzi enfim marcou o try, 16×17. Na segunda parte, apenas um penal para os lombardos, 16×20, com os Diablos atacando nos últimos 10 minutos, perto da linha do in-goal. Mas Calvisano resistiu e em final nervoso conseguiu levar a vitória para casa.

Em outro jogo importante, Fiamme Oro e Rovigo empataram em Roma. Os Bersaglieri largaram na frente, coom o ponta Cioffi roubando a bola para voar no in-goal. Os romanos demoraram um pouco para entrarem no jogo, mas reagiram com 2 tries do fullback neozelandês Junior Ngaluafe. 15×13 ao fim do primeiro tempo. Na volta, Rovigo marcou o try com aoponta Barion, que explorou uma grande ação pessoal do fullback Odiete (15×18). Depois, Roden e Mantelli trocaram penais, com Roden chutando o empate no lance final, 24 x 24.

Em Padova, jogo fácil para o Petrarca contra a lanterna Mogliano, 48×13, enquanto em Florença jogo em equilíbrio entre I Medicei e San Donà até os 70’, quando os vênetos fizeram o try da virada (13×17), alcançando o Fiamme Oro na tabela. Já em Roma, a Lazio aguentou o Viadana só no primeiro tempo, mas os lombardos venceram por 6×32.

The Anglo-Welsh Cup – Copa Anglo-Galesa

Gloucester 43 x 20 Ospreys

Bath 21 x 08 Newcastle Falcons

Sale Sharks 20 x 24 Northampton Saints

Harlequins 35 x 07 Scarlets

Worcester Warriors 31 x 21 Exeter Chiefs

Saracens 40 x 21 Dragons

London Irish 66 x 07 Wasps

Leicester Tigers 24 x 12 Cardiff Blues

Clube Cidade (País) Jogos Pontos Grupo 1 Bath Bath 3 12 Gloucester Gloucester 3 11 Wasps Coventry 3 6 Cardiff Blues Cardiff (Gales) 3 0 Grupo 2 Harlequins Londres 3 15 Exeter Chiefs Exeter 3 10 Sale Sharks Salford (Manchester) 3 9 Dragons Newport (Gales) 3 4 Grupo 3 Northampton Saints Northampton 3 10 Saracens Londres 3 7 Worcester Warriors Worcester 3 7 Scarlets Llanelli (Gales) 3 1 Grupo 4 Newcastle Falcons Newcastle 3 10 Leicester Tigers Leicester 3 10 London Irish Reading 3 7 Ospreys Swansea (Gales) 3 4

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo se classifica às semifinais

- A 1ª fase tem 4 rodadas, com todas equipes do Grupo A enfrentando uma vez todas as equipes do Grupo D e todas equipes do Grupo B enfrentando uma vez todas as equipes do Grupo C.

GKIPA Championship – 2ª Divisão Inglesa

Bristol 18 x 13 Bedford Blues

Nottingham 06 x 27 Doncaster Knights

Yorkshire Carnegie 20 x 16 Hartpury College

Jersey Reds 10 x 09 Richmond

London Scottish 03 x 25 Ealing

Rotherham Titans 27 x 24 Cornish Pirates

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bristol 14 68 Ealing Trailfinders Londres 14 59 Yorkshire Carnegie Leeds 14 44 Bedford Blues Bedford 14 40 Doncaster Knights Doncaster 14 39 Jersey Reds Jersey 14 33 Nottingham Nottingham 14 33 Cornish Pirates Penzance 14 32 Richmond Londres 14 30 Hartpury College Hartpury 14 27 London Scottish Londres 14 27 Rotherham Titans Rotherham 14 7

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º lugar = promoção à Premiership 2018-19

- 12º lugar = rebaixamento

Eccellenza – Campeonato Italiano

Fiamme Oro 24×24 Rovigo

Petrarca 48×13 Mogliano

Lazio 06×23 Viadana

I Medicei 13×17 San Donà

Reggio 16 x 20 Calvisano

Clube Cidade Jogos Pontos Calvisano Calvisano 11 48 Rovigo Rovigo 11 43 Petrarca Padova 11 42 Fiamme Oro Roma 11 34 San Donà San Donà 11 33 Viadana Viadana 11 31 I Medicei Florença 11 18 Reggio Reggio Emilia 11 11 Lazio Roma 11 6 Mogliano Mogliano 11 4

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º ao 4º lugares - classificação às Semifinais;



*Não haverá rebaixamento, pois o Eccellenza será expandido para 12 clubes em 2018-19

Foto: Worcester x Exeter – Premiership/Getty Images