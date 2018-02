A Copa do Mundo de Sevens vai agitar o mês de julho em São Francisco, nos Estados Unidos, com os melhores times do mundo entrando em campo no masculino e no feminino entre os dias 20 e 22.

Ontem, o World Rugby (a federação internacional) e a Gilbert anunciaram a nova bola do Mundial, a primeira produzida exclusivamente para o seven-a-side.

O Brasil participará da Copa do Mundo no torneio feminino. Os confrontos ainda não foram definidos, mas os classificados já.

Clique aqui para conferir tudo o que você precisa saber sobre a Copa do Mundo de Sevens.

- Continua depois da publicidade -

Masculino

Participantes

América do Sul – Argentina, Uruguai e Chile

América do Norte – Estados Unidos, Canadá e Jamaica

Europa – Inglaterra, França, Gales, Escócia, Irlanda e Rússia

África – África do Sul, Quênia, Uganda e Zimbábue

Ásia – Japão e Hong Kong

Oceania – Fiji, Nova Zelândia, Austrália, Samoa, Papua Nova Guiné e Tonga;

Feminino

Participantes

América do Sul – Brasil

América do Norte – Estados Unidos, Canadá e México

Europa – Inglaterra, França, Irlanda, Espanha e Rússia

África – África do Sul

Ásia – Japão e China

Oceania – Nova Zelândia, Austrália, Fiji e Papua Nova Guiné;

Sexta-feira, dia 20 de julho

Masculino – Preliminar e Oitavas de Final

Feminino – Oitavas de final e Quartas de final

Sábado, dia 21 de julho

Masculino – Quartas de final

Feminino – Semifinais e Finais

Domingo, dia 22 de julho

Masculino – Semifinais e Finais