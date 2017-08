Domingo, dia 13 de agosto, será de muito rugby XV feminino pela a segunda rodada da Copa do Mundo da categoria, em Dublin, na Irlanda, com todos os jogos sendo exibidos ao vivo em rwcwomens.com.

Após uma primeira rodada de grandes jogos, a segunda rodada já é de prognósticos mais realistas, uma vez que agora os times já entraram em campo e a comparação será mais objetiva. Com apenas o campeão de cada grupo e o melhor segundo colocado avançando às semifinais, a segunda jornada já tem ares de decisão!

Gales no ou tudo ou nada

O Grupo A do Mundial tem um fator de desequilíbrio claro: a presença de Hong Kong. Depois de levar 16 tries do Canadá, as asiáticas rumam a outra carnificina, agora contra a Nova Zelândia, no jogo mais desigual da segunda rodada.

O jogo que interessa na chave opõe Canadá e Gales. As galesas fizeram um jogo interessante contra as Black Ferns na abertura, perdendo por margem larga (44 x 12), mas acumulando incrivelmente mais posse de bola que as neozelandesas. O jogo contra o Canadá é de vida ou morte para as galesas, enquanto as Canucks terão seu primeiro desafio real, buscando confirmarem o favoritismo e provarem que estão com tudo na briga pelo título, mesmo sem ter algumas das atletas chave de seu seven-a-side vitorioso.

Inglaterra e mais alguém

O Grupo B teve na abertura a Inglaterra dominando a Espanha, enquanto Estados Unidos fizeram um jogo animado que terminou com vitória das americanas e lamentação das italianas.

Na segunda rodada, s inglesas terão um desafio interessante contra a Itália, velha conhecida do Six Nations. As Red Roses venceram as Azzurre no torneio continental deste ano por 29 x 15. No ano passado, a Itália já havia dado trabalho às inglesas perdendo por interessantes 33 x 24, o que significa que as italianas poderão ser uma oposição mais árdua para as campeãs mundiais do que foram as espanholas. Depois da derrota para os EUA, a Itália precisa de ao menos 1 ponto contra as inglesas para ter embalo de alcançar uma histórico disputa de 5º lugar.

Os Estados Unidos terão novamente o peso do favoritismo e enfrentam a Espanha de olho em uma vitória convincente e larga para terem chances de avançarem às semifinais do Mundial. As Leonas prometiam mais do que fizeram contra a Inglaterra, mas jogar contra as melhores do mundo é mesmo sempre ingrato. Contra as Águias, as espanholas jogarão o jogo da vida, pois têm a meta de não ficarem na disputa de 9º a 12º lugar.

Essa Austrália pode ir longe?

O Grupo C começará com a dona da casa, a Irlanda, encarando o Japão, que largou mal com uma pesada derrota para a França. As irlandesas, no entanto, suaram para vencerem a Austrália, em jogo mais duro do que no prognóstico, e levantaram dúvidas sobre sua força na luta pelo título. Contra o Japão, será hora de deslanchar.

A Austrália tem nomes de destaque em seu elenco e muita camisa, mas a inatividade do seu XV e a ausência de nomes importantes do sevens campeão olímpico, além de resultados ruins na preparação para o Mundial, colocavam as Wallaroos longe dos holofotes. Elas provaram contra a Irlanda que podem mais e terão um oponente do nível das irlandesas agora, a França. As Bleues, no entanto, deram uma demonstração de força incontroversa contra o Japão, que prometia mais do que mostrou na abertura. As francesas entraram na Copa do Mundo como candidatas a final e se vencerem as australianas de forma convincente entrarão de vez para a lista das candidatas diretas à taça. Jogo bom demais pela frente – talvez o melhor da rodada.

Domingo, dia 13 de domingo

*Horários de Brasília

08h00 – Nova Zelândia x Hong Kong

Histórico: nunca se enfrentaram;

10h30 – Inglaterra x Itália

Histórico: 16 jogos e 16 vitórias da Inglaterra. Último jogo: Inglaterra 29 x 15 Itália, em 2017 (Six Nations);

10h45 – Estados Unidos x Espanha

Histórico: 2 jogos e 2 vitórias dos Estados Unidos. Último jogo: Espanha 05 x 23 Estados Unidos, em 2002 (Copa do Mundo);

13h00 – Canadá x Gales

Histórico: 12 jogos, 6 vitórias do Canadá, 4 empates e 2 vitórias de Gales. Último jogo: Gales 03 x 25 Canadá, em 2017 (amistoso);

13h15 – Irlanda x Japão

Histórico: 3 jogos, 2 vitórias da Irlanda e 1 vitória do Japão. Último jogo: Irlanda 55 x 00 Japão, em 2004 (amistoso);

15h45 – França x Austrália

Histórico: 3 jogos, 2 vitórias da França e 1 vitória da Austrália. Último jogo: França 08 x 22 Austrália, em 2010 (Copa do Mundo);

Seleção Jogos Pontos Grupo A Canadá 1 5 Nova Zelândia 1 5 Gales 1 0 Hong Kong 1 0 Grupo B Inglaterra 1 5 Estados Unidos 1 5 Itália 1 0 Espanha 1 0 Grupo C França 1 5 Irlanda 1 4 Austrália 1 1 Japão 1 0