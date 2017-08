ARTIGO COM VÍDEOS – A Copa do Mundo de Rugby Feminino, a mais importante competição de XV feminino do mundo, terá seu início no dia 9 de agosto, dentro de exata uma semana! E nós iniciamos hoje nossas prévias grupo a grupo, para você ficar por dentro de tudo que rolará na Irlanda, sede do torneio.

A competição conta com 12 seleções, distribuídas em 3 grupos com 4 times cada. Iniciamos nossas prévias com um olhar sobre o Grupo A, que tem Canadá, Nova Zelândia, Gales e Hong Kong!

O grupo tem duas das grandes favoritas ao título mundial, Canadá e Nova Zelândia, e um fiel da balança importante, o fraco Hong Kong, que poderá permitir que o segundo colocado desse grupo avance às semifinais.







Canadá

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apelido: Canucks

Ranking Mundial: 3º lugar

Melhor colocação em Mundiais: Vice campeão (2014)

Mundial 2014: Vice campeão

Mundial 2017 (opinativo): O Canadá fez uma épica campanha em 2014, alcançando pela primeira vez a grande final do Mundial. Desde então, o rugby feminino do país só cresceu, com o sevens brilhando nos últimos anos e com a certeza de que um título mundial em alguma categoria é plausível em um futuro próximo. Na preparação para a viagem à Irlanda, as canadenses foram à Nova Zelândia e conheceram derrotas contra as donas da casa e as inglesas. Ainda assim, o time munido de veteranas de qualidade sabe de sua capacidade e já tem plenas condições de sonhar com o primeiro posto da chave, mesmo tendo pela frente a maior campeã mundial, a Nova Zelândia. Magali Harvey e Karen Paquin estão entre as referências do time que, todavia, terá poucas das atletas que estão despontando no sevens. O Canadá corre por fora pelo título, mas corre com realismo.

Nova Zelândia

Apelido: Black Ferns

Ranking Mundial: 2º lugar

Melhor colocação em Mundiais: Campeã (1998, 2002, 2006 e 2010)

Mundial 2014: 5º lugar

Mundial 2017 (opinativo): O Mundial de 2014 foi um ponto fora da curva para as Black Ferns. A neozelandesas eram e seguem sendo grandes candidatas ao título mundial, mas o momentos é de cautela do lado kiwi. Afinal, a Nova Zelândia perdeu em casa para a Inglaterra na preparação para o Mundial, jogando o favoritismo para o lado inglês. As Black Ferns vão à Irlanda basicamente com o mesmo time que perdeu para a Inglaterra, tendo a muita experiência no elenco, como a pilar Fiao’o Fa’amausili, as ex melhores do mundo de XV Carla Hohepa e Kendra Cocksedge e as campeãs mundiais de sevens Kelly Brazier, Portia Woodman e Selica Winiata. Tendo um oponente tão complicado pela frente quanto o Canadá, o que mais a Nova Zelândia precisará é de o quanto antes por a cabeça no lugar.

Gales

Apelido: –

Ranking Mundial: 10º lugar

Melhor colocação em Mundiais: 4º lugar (1994)

Mundial 2014: 8º lugar

Mundial 2017 (opinativo): Gales é a terceira força da chave e corre por fora para tentar surpreender Canadá ou Nova Zelândia. As pretensões das galesas são realistas pois trata-se de um time que recentemente conseguiu vitórias sobre as potências Inglaterra (em 2015) e França (em 2016), mas o Six Nations 2017 galês foi fraco, com apenas um quinto lugar com uma vitória só. Chances remotas, ainda mais enxergando o histórico da equipe, que, apesar da tradição, seu maior posto alcançado foi o 4º lugar em 1994. O plantel chega com jogadoras jovens, com o nome recém-chegado, Lleucu George, de apenas 17 anos.

Hong Kong

Apelido: Dragons

Ranking Mundial: 23º lugar

Melhor colocação em Mundiais: Nunca disputou

Mundial 2014: Não disputou

Mundial 2017 (opinativo): Hong Kong é de longe a seleção mais fraca do torneio e vai apenas para ganhar experiência. A equipe anglo-chinesa é debutante e o XV feminino da cidade está apenas no início, a ideia é que não seja a primeira e última participação, como bem evidenciou a treinadora, Jo Hull, e, sim, tornar o Rugby XV um legado no país, sendo mais importante que vitórias no primeiro momento. Jogadoras de 18 anos também estão no plantel, caracterizando uma seleção jovem. Qualquer try seria muito comemorado.