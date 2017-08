ARTIGO COM VÍDEOS – Depois de falarmos do Grupo A da Copa do Mundo Feminina, chegou a hora de passarmos a limpo o Grupo B, que tem a atual campeã Inglaterra, o ex campeão Estados Unidos, Espanha e Itália. Mais candidatos a título agora! O pontapé inicial se aproxima: olhos no XV feminino no próximo dia 9!









Inglaterra

Apelido: Red Roses

Ranking Mundial: 1º lugar

Melhor colocação em Mundiais: Campeã (1994 e 2014)

Mundial 2014: Campeã

Mundial 2017 (opinativo): A Inglaterra é atual campeã mundial, atual campeã do Six Nations Feminino e líder do Ranking Feminino do World Rugby. As inglesas hoje despontam como as maiores favoritas a triunfarem na vizinha Irlanda e provaram isso vencendo o quadrangular de aquecimento para o Mundial na Nova Zelândia derrotando as poderosas Black Ferns na casa das rivais.

O time inglês é poderoso de ponta a pilar, com seu campeonato doméstico sendo talvez o mais forte do mundo e em vias de profissionalização, já contando com atletas focadas no XV profissionais. A oitava Sarah Hunter, a capitã, foi eleita no último ano a melhor jogador do planeta, e é apenas um das estrelas das Red Roses. Olhos também em nomes como as veteranas Rachael Burford, Rochelle Clark, Tamara Taylor e Danielle Waterman, que disputarão o Mundial pela quarta vez seguida.

Estados Unidos



Apelido: Eagles

Ranking Mundial: 8º lugar

Melhor colocação em Mundiais: Campeão (1991)

Mundial 2014: 6º lugar

Mundial 2017 (opinativo): A segunda força do grupo, os Estados Unidos foram os primeiros campeões mundiais feminino de XV, em 1991, e desde então perseguem uma segunda conquista. As Águas não são cotadas ao título, mas têm força suficiente para ambicionarem as semifinais, com um elenco repleto de atletas de experiência na Série Mundial de Sevens e nos Jogos Olímpicos. Entretanto, apesar da experiência, o elenco sofreu em 2017 com uma preparação inapropriada para o Mundial, tendo jogado apenas dois jogos oficiais neste ano, com duas derrotas largas para o Canadá: 39 x 05 e 37 x 10. Pouco para quem poderia almejar mais, o que significa cautela redobrada nos jogos contra italianas e espanholas.

Espanha

Apelido: Las Leonas

Ranking Mundial: 7º lugar

Melhor colocação em Mundiais: 6º lugar (1991)

Mundial 2014: 9º lugar

Mundial 2017 (opinativo): A Espanha é a melhor entre as “demais” seleções europeias. As Leonas têm uma longa história no XV que data do início da modalidade na Europa e já integrou o Six Nations Feminino, antes de ser excluída em favor da Itália. Mesmo assim, com um calendário inapropriado, as espanholas mantiveram nos últimos anos seu nível, sempre fortalecidas pelo nível de seu sevens e sem jamais permitir que o sevens “mate” o XV feminino no país. Verdadeiras ibéricas, as espanholas eliminaram a favorita Escócia e garantiram a vaga no Mundial. Desde então, a Espanha fez vários amistosos de preparação e conseguiu resultados respeitáveis como um triunfo sobre a seleção de desenvolvimento da Inglaterra. Inegavelmente, as ibéricas correrão por fora pelas semifinais e poderão atrapalhar italianas e americanas com certeza.

Itália

Apelido: Le Azzurre

Ranking Mundial: 9º lugar

Melhor colocação em Mundiais: 10º lugar (1991)

Mundial 2014: Não disputou

Mundial 2017 (opinativo): A Itália não joga um Mundial Feminino desde 2002, mas é uma das seleções que mais cresceu no XV feminino nos últimos anos e voltará às disputas com força suficiente para almejar até mesmo o segundo lugar no grupo. As Azzurre lamentaram neste ano o último lugar no Six Nations, mas fizeram jogos apertados contra todas as rivais, vindas de um forte trabalho em 2016 que resultou em vitórias sobre Escócia e Gales e jogo apertado contra a poderosa Inglaterra. Já em 2015, as italianas festejaram grande triunfo sobre a forte França. O problema da Itália foi a preparação, com uma crise dentro do elenco e com a federação italiana, que parece ser um problema tanto para os homens como para as mulheres.