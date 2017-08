Ontem foram confirmadas as datas das partidas da primeira rodada da Champions Cup e da Challenge Cup, as duas competições europeias interclubes.

A Champions Cup, a máxima copa europeia, começará no dia 13 de outubro, sexta-feira (após o encerramento do Rugby Championship), com o duelo entre Ulster, da Irlanda do Norte, e Wasps, da Inglaterra. Os demais jogos foram distribuídos entre o sábado dia 14 e o domingo dia 15.

A Challenge Cup, a segunda copa europeia, terá seu pontapé inicial no dia 12 de outubro, uma quinta-feira, tendo ainda como principal novidade a liberação para que os dois times russos classificados para o torneio possam atuar na Sibéria, região de origem deles.

EPCR Champions Cup – Copa Europeia de Rugby

Grupo 1: Wasps (Inglaterra), La Rochelle (França), Ulster (Irlanda) e Harlequins (Inglaterra);

Grupo 2: Clermont (França), Saracens (Inglaterra), Ospreys (Gales) e Northampton Saints (Inglaterra);

Grupo 3: Exeter Chiefs (Inglaterra), Leinster (Irlanda), Montpellier (França) e Glasgow Warriors (Escócia);

Grupo 4: Munster (Irlanda), Racing (França), Leicester Tigers (Inglaterra) e Castres (França);

Grupo 5: Scarlets (Gales), Toulon (França), Bath (Inglaterra) e Benetton Treviso (Itália);

1ª rodada

13/10 – Ulster x Wasps

14/10 – Leinster x Montpellier

14/10 – Racing x Leicester Tigers

14/10 – Harlequins x La Rochelle

14/10 – Bath x Treviso

14/10 – Exeter Chiefs x Glasgow Warriors

15/10 – Castres x Munster

15/10 – Toulon x Scarlets

15/10 – Northampton Saints x Saracens

15/10 – Ospreys x Clermont

EPCR Challenge Cup – Copa Desafio Europeu – 2ª copa europeia

Grupo 1: Newcastle Falcons (Inglaterra), Dragons (Gales), Bordeaux (França), Yenisei (Rússia);

Grupo 2: Cardiff Blues (Gales), Sale Sharks (Inglaterra), Lyon (França) e Toulouse (França);

Grupo 3: Gloucester (Inglaterra), Pau (França), Zebre (Itália) e Agen (França);

Grupo 4: Stade Français (França), Edinburgh (Escócia), London Irish (Inglaterra) e Krasny Yar (Rússia);

Grupo 5: Brive (França), Connacht (Irlanda), Worcester Warriors (Inglaterra) e Oyonnax (França);

1ª rodada

12/10 – Pau x Gloucester

13/10 – Yenisei x Bordeaux

13/10 – Cardiff Blues x Lyon

13/10 – Sale Shark x Toulouse

13/10 – Agen x Zebre

14/10 – Krasny Yar x Stade Français

14/10 – Newcastle Falcons x Dragons

14/10 – London Irish x Edinburgh

14/10 – Worcester Warriors x Brive

14/10 – Oyonnax x Connacht

Foto: Ulster Rugby