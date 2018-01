É reta final da Champions Cup europeia! A máxima competição de clubes da Europa retorna nesse fim de semana com jogos de sua 5ª rodada, a penúltima jornada de sua fase de grupos (sem transmissões para o Brasil).

Mas, como funciona a Champions Cup?

A competição tem 5 grupos com 4 equipes cada. Avançam às quartas de final os campeões de cada grupos e os 3 melhores segundos colocados;

É importante ainda o número de pontos somados na primeira fase pelos classificados, pois os 4 melhores terão o mando de jogo nas quartas de final, já que os duelos são em jogos únicos;

O primeiro critério de desempate é o resultado dos confrontos diretos;

Somente uma equipe chegou à quinta rodada dependendo só de si para se garantir com uma rodada de antecedênci:

É o Munster, no Grupo 4, que soma 4 pontos a mais que o vice Racing e duela justamente com o clube francês, em Paris. O Racing vem de uma super vitória sobre o Clermont no Top 14 e vai crescendo, enquanto o Munster ainda lamenta derrota para o rival Leinster duas semanas atrás. Se o Munster vencer já estará nas quartas e se o Racing vencer tudo ficará embolado;

Vamos à situação dos demais grupos e o que pode acontecer entre essa sexta e o domingo:

O Clermont, no Grupo 2, é o mais próximo de se garantir. Os amarelos vivem uma temporada ruim no Top 14, mas estão em primeiro lugar no grupo com 5 pontos de vantagem sobre o vice Ospreys. O Clermont visita o lanterna Saints e poderá se classificar caso os Ospreys não venO Grupo 1çam em casa o poderoso atual campeão Saracens, que passou por maus momentos no fim de 2017, mas está voando neste início de 2018. Jogo decisivo em Swansea e crucial também para a vida dos Sarries;

No Grupo 3, a situação é semelhante. O Leinster, que vive ótima fase, lidera com 5 pontos acima do Montpellier. O Leinster receberá o Glasgow Warriors, líder do PRO14, mas quase eliminado na Champions Cup, ao passo que o Montpellier visitará o líder da Premiership Exeter Chiefs, que faz jogo de vida ou morte na Copa Europeia. Vitória bonificada do Leinster contra vitória não bonificada do Montpellier garantiria já os irlandeses num verdadeiro grupo da morte;

O Grupo 1 tem os franceses do La Rochelle liderando 2 pontos acima do Ulster e 5 acima dos Wasps. O La Rochelle escorregou na última rodada do Top 14, mas vive momento melhor que o irregular Ulster. Os dois se enfrentam em jogo decisivo na casa do Ulster, com o Wasps olhando atenciosamente o resultado enquanto visita o quase eliminado Harlequins;

Por fim, o Grupo 5 é o único com duas equipes dividindo a liderança em pontos, com Bath e Toulon iguais e apenas 1 ponto acima do Scarlets. Na sexta, na Inglaterra, Bath e Scarlets fazendo jogo crucial e emocionante, com os galeses em momento superior, ao passo que o Toulon receberá os italianos do Treviso no sábado, já sabendo se poderá acabar a jornada na ponta;

Faça suas apostas!

Challenge Cup também pode conhecer primeiros classificados

A Challenge Cup, a segunda copa europeia, segue a mesma fórmula da Champions Cup e tem 3 clubes que só dependem de si para se garantiram nas quartas de final já nesse fim de semana. O que pode rolar?

No Grupo 1, o Newcastle Falcons recebe os russos do Enisei e precisa de vitória simples para ir às quartas;

Grupo 4, o Edinburgh recebe o Stade Français e também precisa de vitória simples;

Situação igual no Grupo 5, pois o líder o Connacht visita o Worcester Warriors e também só precisa de vitória simples;

Grupo 2, o líder Cardiff Blues está muito próximo da classificação e, 4 pontos acima do Lyon, recebe o Toulouse, que joga suas últimas fichas no torneio. Um vitória dos Blues somada a um empate do Lyon fora de casa contra o Sale Sharks já garantiria os galeses nas quartas;

Por fim, o Grupo 3 terá o líder Pau, 3 pontos acima do Gloucester, precisando vencer o Zebre e torcendo para o Gloucester cair fora de casa diante do Agen;

Mata-mata no Continental Shield

A terceira copa europeia, o Continental Shield, dará o pontapé inicial no sábado para sua fase de mata-mata. Georgianos e romenos colidirão reacendendo a rivalidade entre os dois países, com o Batumi recebendo o Timisoara na Geórgia. Já na Alemanha o HRK buscará dar um passo adiante para o rugby do país encarando os italianos do Calvisano. Esses duelos serão em jogos de ida e volta neste mês e os vencedores pegarão em abril os russos do Enisei e do Krasny Yar nas semifinais da competição.

EPCR Champions Cup – Copa Europeia de Rugby

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 12 de janeiro

17h45 – Bath x Scarlets

Sábado, dia 13 de janeiro

11h00 – Ulster x La Rochelle

13h15 – Exeter Chiefs x Montpellier

15h30 – Harlequins x Wasps

15h30 – Northampton Saints x Clermont

17h45 – Ospreys x Saracens

Domingo, dia 14 de janeiro

11h00 – Leinster x Glasgow Warriors

11h00 – Toulon x Treviso

13h15 – Racing x Munster

15h30 – Castres x Leicester Tigers

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 La Rochelle França La Rochelle 4 15 Ulster Irlanda Belfast 4 13 Wasps Inglaterra Coventry 4 10 Harlequins Inglaterra Londres 4 2 Grupo 2 Clermont França Clermont-Ferrand 4 18 Ospreys Gales Swansea 4 13 Saracens Inglaterra Londres 4 11 Northampton Saints Inglaterra Northampton 4 1 Grupo 3 Leinster Irlanda Dublin 4 18 Montpellier França Montpellier 4 13 Exeter Chiefs Inglaterra Exeter 4 9 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 4 2 Grupo 4 Munster Irlanda Limerick 4 15 Racing França Paris 4 11 Castres França Castres 4 7 Leicester Tigers Inglaterra Leicester 4 6 Grupo 5 Bath Inglaterra Bath 4 13 Toulon França Toulon 4 13 Scarlets Gales Llanelli 4 12 Benetton Treviso Itália Treviso 4 3

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados se classificam às quartas de final.

EPCR Challenge Cup – 2ª copa europeia

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 12 de janeiro

16h30 – Agen x Gloucester

17h35 – Edinburgh x Stade Français

Sábado, dia 13 de janeiro

13h00 – Sale Sharks x Lyon

13h00 – London Irish x Krasny Yar

13h00 – Worcester Warriors x Connacht

15h00 – Pau x Zebre

16h30 – Oyonnax x Brive

18h00 – Bordeaux x Dragons

Domingo, dia 14 de janeiro

13h00 – Newcastle Falcons x Enisei

15h30 – Cardiff Blues x Toulouse

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Newcastle Falcons Inglaterra La Rochelle 4 18 Bordeaux França Bordeaux 4 11 Dragons Gales Newport 4 11 Enisei Rússia Krasnoyarsk 4 1 Grupo 2 Cardiff Blues Gales Cardiff 4 13 Lyon França Lyon 4 9 Toulouse França Toulouse 4 8 Sale Sharks Inglaterra Salford (Manchester) 4 7 Grupo 3 Pau França Pau 4 19 Gloucester Inglaterra Gloucester 4 16 Agen França Agen 4 5 Zebre Itália Parma 4 3 Grupo 4 Edinburgh Escócia Edimburgo 4 20 Stade Français França Paris 4 12 London Irish Inglaterra Reading 4 6 Krasny Yar Rússia Krasnoyarsk 4 5 Grupo 5 Connacht Irlanda Galway 4 19 Worcester Warriors Inglaterra Worcester 4 12 Brive França Brive 4 7 Oyonnax França Oyonnax 4 4

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados se classificam às quartas de final.

EPCR Continental Shield – 3ª copa europeia

*Horários de Brasília

Sábado, dia 13 de janeiro

Repescagem para as Semifinais – jogos de ida



09h00 – Batumi (Geórgia) xTimisoara Saracens (Romênia), em Batumi

12h00 – Heidelberger RK (Alemanha) x Calvisano (Itália), em Heidelberg

Foto: EPCR – Montpellier x Exeter – Getty Images