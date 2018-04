A Champions Cup, a Copa Europeia de clubes, viveu um grande fim de semana com as suas quartas de final. Hoje, foram revelados os dias dos seus confrontos de semifinais.

O duelo entre os irlandeses do Leinster e os galeses do Scarlets será no dia 21 de abril, sábado, no Aviva Stadium, em Dublin, casa maior do Leinster. Já o duelo entre os franceses do Racing e os irlandeses do Munster será no dia 22, domingo, em Bordeaux, no Stade Chaban Delmas. O Racing é de Paris, mas a sede em Bordeaux já havia sido definida antes do Racing conseguir sua classificação à semifinal.

As quartas de final da Challenge Cup, a segunda copa europeia, também tiveram seus dias confirmados, com o duelo de ingleses entre Gloucester e Newcastle Falcons acontecendo na sexta-feira, dia 20, e o embate entre os franceses do Pau e os galeses do Cardiff Blues no dia seguinte.

EPCR Champions Cup – Copa Europeia de Rugby

Semifinais



Dia 21/04 – Leinster (Irlanda) x Scarlets (Gales), em Dublin

Dia 22/04 – Racing (França) x Munster (Irlanda), em Bordeaux

EPCR Challenge Cup – 2ª copa europeia

Semifinais



Dia 20/04 – Gloucester (Inglaterra) x Newcastle Falcons (Inglaterra), em Gloucester

Dia 21/04 – Cardiff Blues (Gales) x Pau (França), em Cardiff