Páscoa com chocolates à vista? Difícil prever! Isso porque o rugby europeu viverá três dias do melhor rugby de clubes, entre sexta e domingo, com a volta da Copa Europeia, a Champions Cup, que terá as disputas de suas eletrizantes quartas de final!

Mas, não é só a Champions Cup que terá grandes jogos. A Challenge Cup, a segunda copa europeia, terá suas quartas de final no mesmo período e a Copa Anglo-Galesa, que teve sua final adiada por conta da neve, teve sua decisão remarcada para essa sexta, abrindo a série de grande jogos da jornada.

Bath e Exeter pelo título

Bath e Exeter Chiefs já estão eliminados da Champions Cup e como sexta-feira é feriado na Inglaterra a data foi escolhida para ser a final da Copa Anglo-Galesa, a antiga Copa da Inglaterra, que havia sido adiada do dia 18 por conta da neve que caiu no país. O embate colocará frente a frente rivais regionais que jogarão em Gloucester, perto de Bath, como campo neutro. Os Chiefs têm o favoritismo pelo momento, enquanto o Bath vive uma queda perigosa na Premiership. Ainda assim, como ser o único título dos azuis. Estímulo extra.

Scarlets e La Rochelle em busca de feito histórico



A primeira das semifinais da Champions Cup colocará frente a frente dois times que jamais chegaram entre os quatro melhores da Europa: Scarlets, de Gales, e La Rochelle, da França. O jogo será na casa dos galeses, em Llanelli, e os Scarlets têm o favoritismo, sendo os atuais campeões do PRO14 (PRO12 em 2017) e vice líderes de uma das conferências na atual temporada, vivendo melhor momento que o La Rochelle, 5º colocado do Top 14.

O rugby galês está particularmente ansioso, pois desde o Cardiff Blues em 2009 nenhum equipe do país alcança as semis da máxima copa europeia. Os Scarlets estão recheados de atletas da seleção do país, liderados por Leigh Halfpenny, e jogam o rugby que o torcedor galês gosta de ver. Porém, o La Rochelle, do ex All Blacks Victor Vito, vem sendo a grande sensação do rugby francês, fazendo grande temporada no ano passado, apesar do curto orçamento.

Munster e Toulon em choque de titãs



No sábado, o Munster, vice líder da Conferência A do PRO14, receberá o Toulon, 4º colocado do Top 14 francês, em verdadeiro choque de titãs continentais. Os irlandeses, de Conor Murray, terão a vantagem de mando de campo, onde ainda não perderam neste ano. Uma verdadeira fortaleza, sedenta por título, que não vem sendo abundantes pelo lado de Limerick: o último europeu foi em 2008 e o último celta em 2011.

Mas elenco por elenco o Toulon impressiona mais, sobretudo depois de uma vitória acachapante sobre o Clermont na rodada passada do Campeonato Francês, 47 x 00. Nomes como Bastareud, Fekitoa, Gorgodze, Facundo Isa e Chris Ashton recheia o poderoso time francês, que mira seu retorno ao topo do continente.

Clermont e Racing: clássico francês de opostos



O sábado será fechado com duelo entre franceses: os ambiciosos Clermont e Racing. Os dois clubes vem povoando a lista de favoritos da Copa Europeia nos últimos anos, sem ainda terem conseguido a taça. O Clermont colecionou nada menos que 3 vices da Champions Cup anos 5 anos. Ou seja, um clube capaz de chegar à grande final europeia 3 vezes nos últimos 5 anos, mas que não conseguiu erguer a taça. A última derrota foi justamente no ano passado. O problema para os amarelos é que a atual temporada vem sendo atípica, apesar da força de um elenco ainda poderoso, com nomes como Parra, Grosso, Slimani, Laidlaw, entre outros. A última derrota no Top 14 praticamente sepultou as esperanças do Clermont no Top 14 francês, que agora deposita todo o foco na Champions Cup.

O Racing, por sua vez, é um dos novos ricos mais ambiciosos da bola oval, vice campeõ europeu em 2016. Apesar da perda por lesão de Dan Carter, o time de Paris é poderoso e vem em grande momento, sendo o atual vice líder do Top 14. Machenaud, Pat Lambie, Vakatawa, Imhoff, Teddy Thomas, entre tantos craques, deixam ainda assim a torcida azul confiante.

No papel, o Racing é favorito pelo momento, mas jogar em Clermont-Ferrand jamais é simples e o fato de toda a atenção do Clermont estar agora na Copa Europeia torna o jogo mais equilibrado.

Leinster e Saracens: a reedição de Irlanda e Inglaterra



As quartas de final se encerram no domingo com outro embate de gigantes: o Leinster, base da seleção irlandesa campeã do Six Nations, líder da Conferência B do PRO14 e único invicto da atual Champions Cup, contra o Saracens, vice líder da Premiership inglesa e atual bicampeão europeu, o time a ser batido na Europa nos últimos anos.

O Leinster é o favorito pelo grande momento de seu grupo e por jogar em casa, mas alguns desfalques preocupam na equipe, como Sean O’Brien e Robbie Henshaw. Mas, o elenco conduzido por Jonny Sexton é farto, desde a força no pack, com homens como Furlong, Healy, Leavy ou o australiano Fardy, até a linha, de Ringrose, Rob Kearney, entre outros.

O Saracens oscilou nesta temporada, mas se reencontrou com uma grande vitória sobre o Harlequins na última rodada. O time tem como grande nome Owen Farrell, que prometia mais um grande duelo com Sexton, mas é dúvida para o jogo por lesão – danoso para um time que já perder Billy Vunipola. O clube londrino, no entanto, é muito poderoso e internacional, com craques ingleses, como Maro Itoje, e de outros países também, como o sul-africano Schalk Burger, o galês Liam Williams e o escocês Sean Maitland.

Quem vencerá na Challenge Cup?

A segunda copa europeia, a Challenge Cup, terá 2 jogos na sexta e 2 no sábado. Na sexta, tudo começará com os ingleses do Newcastle Falcons, em grande momento no quarto lugar da Premiership, recebendo os franceses do Brive, mais focados na luta contra o rebaixamento no campeonato nacional. Depois, será a vez do duelo de franceses entre Pau, que briga ponto a ponto pela classificação ao mata-mata do Top 14, contra o desesperado Stade Français, cada vez mais próximo da zona da degola no nacional. Dois jogos de equipes em momentos distintos.

No sábado, os irlandeses do Connacht receberão os ingleses do Gloucester, em jogo que vale muito para os dois times, cada vez mais cientes de que a Challenge Cup é a melhor chance de glória na temporada. Por fim, os escoceses do Edinburgh receberão os galeses do Cardiff Blues, em confronto de dois times em ótima fase, mas com favoritismo dos donos da casa, que estão voando no PRO14.

Continental Shield começa com as semifinais

A terceira copa europeia é o Continental Shield, que entrará nesse sábado nas semifinais, disputadas em jogos de ida e volta (diferente da Champions Cup e da Challenge Cup), valendo classificação à Challenge Cup 2018-19 para seus vencedores. De um lado, os dois clubes siberiano Enisei e Krasny Yar revalidarão a rivalidade russa, enquanto os romanos do Timisoara receberão os alemães do HRK de Heidelberg.

Anglo-Welsh Cup – Copa Anglo-Galesa – Copa da Inglaterra

Final

Sexta-feira, dia 30 de março

10h30 – Bath x Exeter Chiefs, em Gloucester

EPCR Champions Cup – Copa Europeia de Rugby

*Horários de Brasília

Quartas de final

Sexta-feira, dia 30 de março

13h00 – Scarlets (Gales) x La Rochelle (França)

Sábado, dia 31 de março

11h15 – Munster (Irlanda) x Toulon (França)

Domingo, dia 1º de abril

09h00 – Clermont (França) x Racing (França)

11h30 – Leinster (Irlanda) x Saracens (Inglaterra)

EPCR Challenge Cup – 2ª copa europeia

Quartas de final



Sexta-feira, dia 30 de março

16h00 – Newcastle Falcons (Inglaterra) x Brive (França), em Newcastle

16h00 – Pau (França) x Stade Français (França), em Pau

Sábado, dia 31 de março

09h00 – Connacht (Irlanda) x Gloucester (Inglaterra), em Galway

13h45 – Edinburgh (Escócia) x Cardiff Blues (Gales), em Edimburgo

EPCR Continental Shield – 3ª copa europeia

Semifinais (jogos de ida)



Sábado, dia 31 de março

09h00 – Enisei (Rússia) x Krasny Yar (Rússia), em Krasnodar

09h00 – Timisoara Saracens (Romênia) x Heidelberger RK (Alemanha), em Timisoara