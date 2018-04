Muito rugby entre seleções pelo mundo nesse fim de semana, na Ásia, Europa, Caribe e Oceania.

Largada do Asiático 2018

Em Kuala Lumpur, na Malásia, com 10 mil torcedores apoiando a seleção da casa, foi dada a largada para o Asia Rugby Championship Top 3, a elite do rugby asiático, cujas disputas neste ano valerão pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019. A Malásia mostrou grande evolução, mas não segurou o mais experiente time coreano, que venceu por 35 x 10, em 4 tries a 1. No sábado que vem os malaios receberão Hong Kong.

Já no Líbano, a sexta-feira foi de final do Grupo Oeste da 4ª divisão asiática, com a seleção da casa triunfando sobre o Irã por 29 x 17 para erguer a taça. Já o Qatar ficou com o 3º lugar superando a Jordânia, 25 x 11.

Muitas decisões na Europa – e placar histórico

Na Europa, nada menos que 7 partidas movimentaram o XV continental pelas divisões inferiores.

Pela Conference 1, o quarto escalão do rugby europeu (abaixo do Trophy, o “Six Nations C”), foi conhecido o duelo da grande final. A Lituânia atropelou a Suécia por 43 x 22, assegurou o título do Grupo Norte e carimbou sua vaga na decisão contra Malta, já campeã do Grupo Sul. O resultado deixou a Suécia na lanterna após a Hungria arrancar fora de casa precioso empate com a Ucrânia, 19 x 19. Os suecos, porém, ainda têm 2 jogos a realizarem.

Enquanto isso, pelo Grupo Sul, a Bósnia não conseguiu o resultado que precisava em dérbi da ex Iugoslávia contra a Croácia, perdendo por 27 x 06. Com isso, para não ser rebaixada, a Bósnia precisará que a Croácia vença Andorra no sábado que vem.

Pela Conference 2, a Dinamarca bateu um recorde da competição atropelando a quase rebaixada Estônia por incríveis 127 x 03. O resultado, no entanto, não foi o bastante para os dinamarqueses, pois o título do Grupo Norte e a promoção à Conference 1 ficaram com Luxemburgo, que venceu a Noruega por 35 x 16.

No Grupo Sul da Conference 2 a Sérvia se despediu vencendo o campeão e promovido Chipre, 35 x 17, ao passo que na última divisão europeia, a Development Cup, a Turquia venceu Montenegro por apertados 13 x 08, suficientes para levarem os turcos à última rodada com chances de promoção.

Início no Caribe

No Caribe o sábado foi de abertura do campeonato continental de XV, com a primeira partida da 2ª divisão ocorrendo. Barbados recebeu a Jamaica e foi derrotado por largos 60 x 14, que aproximam os jamaicanos da promoção.

Começou o M20 da Oceania

Na Austrália, a sexta-feira foi de abertura do Campeonato M20 do continente, que teve a Austrália fazendo 55 x 05 em Fiji e a Nova Zelândia aplicando 97 x 0 em Tonga. Dois placares elásticos contra fijianos e tonganeses, que vem tendo dificuldades no M20 recentemente – e jogarão entre si valendo vaga no Troféu Mundial M20 (a 2ª divisão mundial).

Asia Rugby Championship – Top 3 – Campeonato Asiático

Malásia 10 x 35 Coreia do Sul, em Kuala Lumpur

Seleção Jogos Pontos Coreia do Sul 1 5 Hong Kong 0 0 Malásia 1 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 3 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Asia Rugby Championship – Division III West – 4ª divisão do Campeonato Asiático – Grupo Oeste – em Jounieh, Líbano

Irã 17 x 29 Líbano – FINAL

Qatar 25 x 11 Jordânia – 3º lugar

Rugby Europe Conference 1 – 3ª divisão do Campeonato Europeu

Grupo Sul



Croácia 27 x 06 Bósnia-Herzegóvina, em Zagreb

Seleção Jogos Pontos Malta 4 19 Israel 4 10 Croácia 3 9 Bósnia-Herzegóvina 4 4 Andorra 3 2

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão do Grupo Sul enfrentará o campeão do Grupo Norte valendo a promoção ao Trophy (2ª divisão);

- Último colocado será rebaixado à Conference 2 (4ª divisão);

Grupo Norte

Ucrânia 19 x 19 Hungria, em Lviv

Lituânia 43 x 22 Suécia, em Telšiai

Seleção Jogos Pontos Lituânia 4 18 Ucrânia 3 7 Hungria 4 5 Letônia 2 4 Suécia 2 4

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão do Grupo Norte enfrentará o campeão do Grupo Sul valendo a promoção ao Trophy (2ª divisão);

- Último colocado será rebaixado à Conference 2 (4ª divisão);

Rugby Europe Conference 2 – 4ª divisão do Campeonato Europeu

Grupo Sul

Sérvia 35 x 17 Chipre, em Belgrado

Seleção Jogos Pontos Chipre 4 14 Áustria 4 13 Sérvia 4 11 Eslovênia 4 9 Eslováquia 4 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão será promovido à Conference 1 (3ª divisão);

- O pior último colocado entre os grupos Norte e Sul será rebaixado para a Development Cup (5ª divisão).

Grupo Norte

Dinamarca 127 x 05 Estônia, em Odense

Luxemburgo 35 x 16 Noruega, em Luxemburgo

Seleção Jogos Pontos Luxemburgo 4 18 Dinamarca 3 9 Finlândia 2 4 Noruega 3 1 Estônia 2 0

Rugby Europe Development Cup – 5ª divisão do Campeonato Europeu

Turquia 13 x 08 Montenegro, em Istambul

Seleção Jogos Pontos Bulgária 1 5 Turquia 1 4 Montenegro 2 1

Rugby Americas North Cup – 2ª divisão do América do Norte e Caribe

Barbados 14 x 60 Jamaica, em Bridgetown

Seleção Jogos Pontos Championship (1ª divisão) Bermuda 0 0 Ilhas Cayman 0 0 Trinidad e Tobago 0 0 USA South 0 0 Cup (2ª divisão) Jamaica 1 5 Barbados 1 0 Trophy (3ª divisão) República Dominicana 1 5 Guadalupe 0 0 Curaçao 1 0

Oceania U20 Championship – Campeonato M20 da Oceania – em Gold Coast (Austrália)

1ª rodada

Austrália 51 x 05 Fiji

Nova Zelândia 97 x 00 Tonga

Amistoso

Gibraltar 15 x 28 Emirados Árabes Unidos, em Gibraltar