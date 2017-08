Compartilhar no Facebook

ARTIGO COM VÍDEO – Neste domingo, em San José, na Costa Rica, foi dada a largada para o Campeonato Sul-Americano C, a terceira divisão da Sudamérica Rugby, composta, na verdade, apenas de países da América Central.

Os dois duelos de abertura comprovaram os favoritismos. Os Guairas, da Costa Rica, aplicaram 91 x 05 sobre os Diablos Rojos do Panamá, ao passo que os Jaguares da Guatemala fizeram 57 x 19 nos debutantes Tiburones da Nicarágua.

A segunda rodada será na quarta-feira, com a Costa Rica pegando a Nicarágua e a Guatemala duelando com o Panamá. Costa Rica e Guatemala se enfrentarão no sábado, na terceira e última rodada, assim como Panamá e Nicarágua.

Costa Rica 91 x 05 Panamá

Guatemala 57 x 19 Nicarágua

Hong Kong vence Quênia em amistoso

Em Nairóbi, capital queniana, o Quênia recebeu seu segundo test match contra Hong Kong e não se saiu bem. Apesar do grande apoio da torcida, os Simbas foram derrotados pelos Dragões por 43 x 34, em um jogão que segue preparando as duas equipes para 2018, quando ambas disputarão vaga na Copa do Mundo de 2019.

Quênia 34 x 43 Hong Kong, em Nairóbi



