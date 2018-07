ARTIGO COM VÍDEOS – Pelo segunda no seguidos Crusaders, da Nova Zelândia, e Lions, da África do Sul, se enfrentarão na grande final do Super Rugby. Neste sábado, os Crusaders despacharam os rivais Hurricanes em clássico neozelandês, ao passo que os Lions se impuseram em casa sobre os Waratahs, da Austrália, em verdadeira demonstração de força no Ellis Park de Joanesburgo.

A grande final terá mando dos Crusaders, que ainda não perderam em Christchurch nesta temporada. A decisão será no dia 4 de agosto.

Crusaders dominante e rumo ao bi (ou enea)

- Continua depois da publicidade -

O clássico neozelandês entre os dois últimos campeões neozelandeses teve desfecho afirmativo: em Christchurch ninguém vence os Crusaders. Melhor time da temporada regular, os Crusaders se impuseram e despacharam o rival de Wellington com uma vitória contundente e sem percalços por 30 x 12, seguindo na luta para defender seu título e conquistar a segunda taça seguida.

O primeiro tempo foi de domínio total para os donos da casa, que acumularam quase 70% de posse de bola e território. O jogo começou parelho e o primeiro try foi dos ‘Saders, com o abertura sensação Richie Mo’unga achando o espaço para cravar o primeiro try aos 15’. Porém, a resposta dos ‘Canes foi imeadiata com Julian Savea trombando na ponta para romper e marcar. Depois, o desequilíbrio pesou e o Crusaders foi premiado pelo domínio com George Bridge recebendo passe longo na ponta para finalizar. 18 x 07 no intervalo.

O segundo tempo largou com o lance decisivo. Aos 44’, Jack Goodhue ganhou os metros em infiltração e Havili marcou o terceiro try dos dono da casa, para a festa rubronegra. Os Hurricanes tentaram a reação, tiveram até mais posse de bola, mas pararam na defesa – e no pack – dos ‘Saders, que liquidaram a fatura com o quarto try aos 69’, pelas mãos de Ennor, rompendo uma defesa já cansada dos visitantes. No fim, Ben Lam ainda fez um último try para os aurinegros, mas sem tempo de reação. 30 x 12, Crusaders na finalíssima novamente – e em busca de seu 9º título na história.

30 12

Crusaders 30 x 12 Hurricanes, em Christchurch



Lions vão à terceira final seguida

Em Joanesburgo, a torcida dos Lions começou o jogo extremamente preocupada. Os Waratahs largaram com uma verdadeira blitz, arrancando 2 tries em questão de 8 minutos, com Ned Hanigan, completando linha de passes, e Israel Folau, furando a defesa vermelha dentro das 22. 14 x 00.

Mas os Lions não se desesperaram e, superiores no jogo de contato, foram ganhando terreno e controlando a posse de bola. Primeiro, Kwagga Smith rompeu no físico para o primeiro try aos 21′. Depois, o ponta Dyantyi foi mágico, chapelando e disparando para o try mais bonito do dia, que colocou os Lions a um try da virada. E o try veio com maul finalizado por Malcolm Marx, 19 x 14. Porém, os Tahs ainda tiveram um brilho antes do intervalo, empatando o duelo com try a partir de lateral, com Robertson.

Na volta dos vestiários os sul-africanos liquidaram a fatura com um desempenho vistosos e dominante. Aos 58′, o maul dos anfitriões funcionou de novo e Marx guardou mais um try. O nocaute veio aos 63′, com Kwagga Smith marcando o try decisivo explorando a avenida aberta no flanco do ruck australiano. Canal aberto e try. No fim, Jake Gordon fez um último try para os Waratahs, mas foram os Lions que deram os números finais com try de Skosan apanhando chute cruzado de Jantjies. 44 x 26, placar final. E Lions na decisão, em busca de seu primeiro título na era profissional do Super Rugby – e o segundo na história, o primeiro desde o título do Super 10 de 1993.

44 26

Lions 44 x 26 Waratahs, em Joanesburgo



Final

Sábado, dia 04 de agosto

04h35 – Crusaders x Lions, em Christchurch

*Hora de Brasília