ARTIGO COM VÍDEOS – As quartas de final do Super Rugby foram disputadas neste fim de semana com os mandantes levando a melhor sobre os visitantes – mas não sem muita emoção. Os Crusaders despacharam os Sharks, ao passo que os Hurricanes triunfaram em clássico sobre os Chiefs, formando a primeira semifinal, toda neozelandesa. Já na Austrália, os Waratahs viraram para cima dos Highlanders, ao passo que na África do Sul deu Lions sobre os Jaguares, com os sul-africanos resistindo à reação argentina. A segunda semifinal oporá sul-africanos e australianos: Lions e Waratahs, na África do Sul.

Hurricanes falam mais alto em clássico kiwi

Hurricanes e Chiefs abriram as quartas de final na sexta-feira com um clássico neozelandês muito aguardado – e a partida não decepcionou. Logo no primeiro lance Julian Savea interceptou passe e disparou para o primeiro try dos Hurricanes, para a festa da toricda da casa. Mas a linha dos Chiefs funcionou, envolveu a defesa dos ‘Canes e, aos 7′, o scrum-half Brad Weber correu para o try do empate. Aos 32’, Perenara deu o troco – de camisa 9 para camisa 9 – e aproveitou o espaço depois do scrum para marcar o segundo try dos donos da casa. 17 x 10.

Lá e cá o jogo, os Chiefs igualaram tudo com Lienert-Brown fechando bela linha de passes no começo do segundo tempo, nascida de erro de recepção de chute da partda dos Hurricanes. Mas os anfitriões cresceram e Perenara e Ben Lam marcaram 2 tries seguidos que garantiram o triunfo, em jogo de mais erros e menos posse do lado do time vencedor, o qual foi mais clínico. McKenzie e Boshier ainda fizeram 2 tries no apagar das luzes para os Chiefs, mas não havia como virar o placar. 32 x 31.

32 31

Hurricanes 32 x 31 Chiefs, em Wellington (Nova Zelândia)



Crusaders seguem perfeitos

O jogo mais desigual das quartas de final foi entre Crusaders, da Nova Zelândia, e Sharks, da África do Sul, com o melhor time da temporada fazendo valer bem o mando de jogo. Os ‘Saders largaram com Bryn Hall e Havili marcando os 2 primeiros tries do jogo, com a linha rubronegra voando. Os Sharks reagiram com o ponta Jacobus Van Wyk, um dos bons valores do time de Durban, deixando o placar em apenas 13 x 07.

Foi apenas no segundo tempo que os donos da casa mostraram o porquê de sua campanha fabulosa. Matt Todd marcou o terceiro try aos 42′ e, aos 67’, Ennor, em contra-ataque, assegurou o try crucial da vitória neozelandesa. Samu ainda marcou mais um antes do fim, fechando o duelo em 40 x 10.

40 10

Crusaders 40 x 10 Sharks, em Christchurch (Nova Zelândia)



Waratahs produzem grande virada em Sydney

Em Sydney, os australianos sorriram com os Waratahs indo às semifinais em uma brilhante virada sobre os neozelandeses dos Highlanders. 30 x 23 que deram o que falar.

Waisake Naholo e Rob Thompson marcaram os 2 primeiros tries para os visitantes, que dominavam por completo o primeiro tempo, em 65% de posse de bola e território. Sopoaga ainda chutou 3 penais, abrindo 23 x 06 para os Highlanders.

Entretanto, o inesperado ocorreu na segunda etapa e os Waratahs reagiram, com Israel Folau e Kurtley Beale semeando o terror com suas corridas desde o fundo do campo. Bernard Foley fez o primeiro try australiano aos 54′, recebendo offload venenoso de Beale. Depois, aos 56′, Beale furou a linha e entregou para Folau fazer o segundo try, deixando os ‘Tahs muito próximos da virada. E ela saiu aos 60’, com Folau arrancando e servindo Foley para seu segundo try. 3 tries em menos de 10 minutos, garantindo a virada. Com 30 x 23, o jogo seguiu em aberto, mas os kiwis não conseguiram se levantar. Waratahs nas semis.

30 23

Waratahs 30 x 23 Highlanders, em Sydney (Austrália)



Lions mandam argentinos para casa

Por fim, em Joanesburgo, os Lions receberam os Jaguares argentinos e garantiram uma vaga sul-africana na semifinal, com um 40 x 23, que esconde o fato dos donos da casa terem suado frio em parte do duelo.

O primeiro tempo foi de domínio de posse de bola para os Jaguares, mas de pontos para os Lions, muito mais eficientes em suas oportunidades. Combrinck correu aos 8′ para o primeiro, Vorster marcou o segundo aos 15′ (depois de Diantyi mostrar talento chutando a bola sem pulo) e Marx cravou aos 27′ (hooker na interceptação!). Os Jaguares só reagiram no segundo tempo, levando muito perigo quando o ponta Delguy, destaque da temporada argentina, e o asa Matera, aos 42′ e aos 48′, marcaram 2 tries que deixaram os visitantes colados no placar. Mas a reação foi esfriada aos 57′ com Coetzee quebrando os tackles para assegurar a vitória sul-africana. Lions 40 x 23 e um descanso para os Jaguares, que agora pensam no Rugby Championship de agosto, jogando como Pumas.

40 23

Lions 40 x 23 Jaguares, em Joanesburgo (África do Sul)

Semifinais

Sábado, dia 28 de julho

Crusaders x Hurricanes, em Christchurch

Lions x Waratahs, em Joanesburgo