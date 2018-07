O Guinness PRO14 revelou hoje seu calendário, sem maiores novidades. A competição que envolve equipes de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul seguirá com o mesmo formato da temporada passada: são 14 times divididos em 2 conferências, com cada equipe jogando 21 partidas na primeira fase (12 contra times da mesma conferência, 7 contra times da outra conferência e mais 2 clássicos nacionais), seguida de quartas de final, semifinais e final. Para 2018-19, as conferências serão as mesmas da última temporada.

O pontapé inicial será dado no dia 31 de agosto, com o Cardiff Blues recebendo o campeão Leinster e com os Ospreys recebendo o Edinburgh, ambos em Gales.

As quartas de final acontecerão de 3 a 5 de maio, ao passo que as semifinais serão entre 17 e 19 de maio. A grande final será realizada no dia 25 de maio, em estádio a ser ainda anunciado.

Clique aqui para conferir o calendário completo do PRO14 2018-19

Conferência A: Glasgow Warriors, Munster, Cheetahs, Cardiff Blues, Ospreys, Connacht, Zebre;

Conferência B: Leinster, Scarlets, Edimburgo, Ulster, Benetton Treviso, Dragons, Kings;

Edinburgh apresenta novo escudo

A novidade no PRO14 vem da Escócia, com o Edinburgh apresentando escudo novo. O time da capital escocesa voltou às suas origens e enfatizou a cor vermelha, junto de um azul marinho, que são as cores originalmente utilizadas pelo time fundado no século XIX. Com isso, o Edinburgh Rugby abandona a cor preta, que predominava em seu uniforme na era profissional da equipe.

Eccellenza vira Top 12

Nesta semana, a Federação Italiana anunciou mudanças em sua primeira divisão. O antigo Eccellenza foi expandido de 10 para 12 times para a temporada 2018-19 e ganhou novo nome (pouco original): Top 12.

Além disso, o Trofeo Eccellenza (a Copa da Itália) teve seu nome revertido para a velha denominação: Coppa Italia. A competição reunirá os 8 times do Top 12 que não tiverem se classificado para as copas europeias – já que os 4 primeiros colocados do Campeonato Italiano jogam o Continental Shield (a 3ª copa europeia).

Top 12

Participantes: Petrarca Padova, Calvisano, Rovigo, Fiamme Oro, San Donà, Viadana, Reggio, I Medicei Firenze, Lazio, Mogliano, Verona e Valsugana Padova;

Coppa Italia

Grupo A: San Donà, Mogliano, Verona e Valsugana Padova

Grupo B: Reggio, I Medicei Firenze, Lazio e Viadana