Sexta e sábado serão decisivos no rugby europeu de clubes, com a volta dos campeonatos nacionais! Premiership inglesa e PRO14 viverão suas semifinais, enquanto o Top 14 francês conhecerá seus últimos dois semifinalistas.

Alguém segura os irlandeses?

Essa é a grande pergunta na Europa no momento, sendo que o PRO14 com certeza terá um time irlandês na final, já que Leinster e Munster farão uma das semifinais.

O primeiro duelo, na sexta, opõe os times dos outros países. O Glasgow Warriors, da Escócia, base da seleção de seu país, receberá o atual campeão Scarlets, de Gales, em um jogo sem favoritos. Dois times de características muito parecidas, de jogo sempre aberto e envolvente. A notícia de última hora é a saída de Leigh Halfpenny, lesionado, que desfalcará profundamente os galeses. Do lado escocês, olhos para Stuart Hogg, que vem voando.

Depois, no sábado, tem o superclássico irlandês entre Leinster e Munster. O Leinster é amplo favorito, vindo do título da Champions Cup europeia e tendo a base da seleção irlandesa, com nomes como Jonny Sexton, Rob Kearney, Isa Nacewa, James Ryan, Dan Leavy em alta. O Munster, de Conor Murray, terá muito a se superar para despachar o rival. Mas, clássico é clássico!

Quem vai a Twickenham?

Na Inglaterra, as semifinais da Premiership largam com o clássico entre Saracens e Wasps. Embate de segundo e terceiro melhores times da primeira fase, mas sem dúvida os dois elencos mais vistosos da Inglaterra. Os Sarries são clínicos e vem atingindo ótimos índices em todos aspectos do jogo, com Maro Itoje, Schalk Brits, Mako Vunipola, Owen Farrel e Alex Goode vivendo ótimos momentos. Já os Wasps tiveram uma temporada de altos e baixos, mas deslancharam nas últimas rodadas. Danny Cipriani vive um momento especial e promete um grande embate com Farrell, enquanto Elliott Daly e Willie Le Roux seguem como poderosas armas. Vantagem para os Saracens, sobretudo jogando em casa, mas os Wasps têm ambição.

O segundo jogo do sábado é mais desequilibrado, com a força do conjunto do Exeter Chiefs- ainda mais atuando em casa – levando amplo favoritismo sobre o Newcastle Falcons, que está nas nuvens em sua primeira semifinal desde 1998, mas que justamente peca na experiência de decisões. Os Chiefs lideraram a Premiership quase de ponta a ponta, com Jack Nowell e Olly Woodburn sendo a dupla de definidores mais temida do rugby inglês no momento, municiada por Nic White em grande fase. Os Falcons, liderados pelo fijiano demolidor Goneva, precisam se superar e muito.

França conhecerá seus semifinalistas

O Campeonato Francês está uma fase “atrás” de Premiership e PRO14, com sua final marcada por um final de semana depois das demais ligas. O Top 14 terá nessa sexta e sábado suas “Barrages”, as duas Repescagens que definirão os clubes que se somarão a Montpellier e Racing nas semifinais da semana que vem.

Na sexta, o milionário Toulon receberá o ascendente Lyon, em jogo de favorito claro, mas com surpresa real. O Toulon é recheado de grandes nomes e segue entre os favoritos ao título, com Chris Ashton, Fekitoa e Mathieu Bastareud voando pela equipe. Já o Lyon é um experiente, com Beauxis, Michalak e Delon Armitage no elenco.

Já no sábado haverá o clássico da Occitânia entre Toulouse e Castres, sempre de muita rivalidade. O Toulouse, maior campeão francês, não vai às semifinais do Top 14 desde 2015, e vem fazendo uma ótima temporada de reconstrução, com homens como Dupont, Médard e Fickou em ótimo momento. O Castres, por sua vez, tem conjunto, com o abertura argentino Urdapilleta liderando a equipe rumo ao mata-mata.

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 18 de maio



15h45 – Glasgow Warriors x Scarlets, em Glasgow – PRO14 – Semifinal

16h00 – Toulon x Lyon, em Toulon – Top 14 – Repescagem para as Semifinais – TV5 Monde AO VIVO

Sábado, dia 19 de maio

08h30 – Saracens x Wasps, em Londres – Aviva Premiership – Semifinal – ESPN+ AO VIVO

11h00 – Toulouse x Castres, em Toulouse Top 14 – Repescagem para as Semifinais – TV5 Monde AO VIVO

11h15 – Leinster x Munster, em Dublin – PRO14 – Semifinal

11h30 – Exeter Chiefs x Newcastle Falcons, em Exeter – Aviva Premiership – Semifinal – ESPN+ AO VIVO