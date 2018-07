O rugby de seleções não acabou não com a virada do mês. Nesse sábado, dia 7, nada menos que 3 jogos serão realizados pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019.

Jogando em casa, Hong Kong terá tudo para carimbar sua vaga à Repescagem Mundial, que ocorrerá em novembro valendo a última vaga na Copa do Mundo. O time asiático já venceu no sábado passado o primeiro dos dois duelos contra as Ilhas Cook, pela Repescagem Ásia-Oceania, e poderá perder por até 22 pontos de diferença para avançar. O favoritismo é todo dos Dragões, que já se provaram superiores aos polinésios no jogo de ida nas Ilhas Cook.

Depois, a Copa da África seguirá com suas disputas, com mais dois duelos válidos pelas Eliminatórias – o campeão africano de 2018 terá vaga direta na Copa do Mundo e o vice irá à Repescagem Mundial.

O destaque maior é o Quênia que, ainda invicto, receberá a vizinha e rival Uganda, que não largou bem na competição. A vitória – de preferência com bônus – é obrigatória aos Simbas quenianos se quiserem seguir na perseguição à líder Namíbia, que folgará nesta jornada.

Zimbábue dorme na rua na Tunísia!

Mas quem foi notícia mesmo nesta semana foi o Zimbábue, que vive um verdadeiro pesadelo em sua visita à lanterna Tunísia. Os Sables zimbabuanos foram derrotados pelo Quênia na semana passada e se colocaram em situação complicada nas Eliminatórias. O jogo contra os tunisianos é decisivo às pretensões do time que jogou o Mundial duas vezes, em 1987 e em 1991.

A viagem do Zimbábue virou um verdadeiro drama que alcançou os principais jornais do mundo. Ao chegar à Tunísia, a delegação do Zimbábue ficou 6 horas no aeroporto por não ter pago os vistos de entrada no país. Depois, chegando ao hotel, os zimbabuanos não gostaram das condições do hotel e em protesto dormiram na rua, com as imagens rodando o mundo.

Zimbabwe’s rugby team reportedly stuck at Tunisian airport, on their way back from Kenya.

The team's passports have been seized by the Tunisian immigration who are demanding they pay a 20 euro visa fee per player – a total USD$600.

A Rugby Africa – a federação africana – se desculpou publicamente sobre o ocorrido afirmando que os padrões de acomodações são bem claros para a Copa da África, ao passo que a União de Rugby da Tunísia contra atacou afirmando que os zimbabuanos estariam exagerando em suas reclamações. O hotel acabou sendo trocado, mas o incidente não pegou bem para nenhum dos lados.

*Horários de Brasília

Sábado, dia 07 de julho

05h30 – Hong Kong x Ilhas Cook, em Hong Kong – World Rugby TV AO VIVO

Histórico: 1 jogo e 1 vitória de Hong Kong, Ilhas Cook 03 x 26 Hong Kong, em 2018 (Eliminatórias para a Copa do Mundo);

09h00 – Quênia x Uganda, em Nairóbi – Copa da África

Histórico: 31 jogos, 21 vitórias do Quênia, 8 vitórias de Uganda e 2 empates. Último jogo: Uganda 16 x 34 Quênia, em 2018 (Elgon Cup);

12h00 – Tunísia x Zimbábue, em Monastir – Copa da África

Histórico: 5 jogos, 4 vitórias do Zimbábue e 1 vitória da Tunísia. Último jogo: Zimbábue 23 x 31 Tunísia, em 2017 (Copa da África);

Seleção Jogos Pontos Namíbia 3 15 Quênia 2 8 Marrocos 3 3 Zimbábue 2 2 Uganda 1 0 Tunísia 1 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por diferença de 7 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por diferença de 8 pontos ou mais = 0 pontos;



- Campeão = Classificado à Copa do Mundo de 2019;

- Vice campeão = Classificado à Repescagem Mundial para a Copa do Mundo de 2019;

- 6º colocado = Rebaixamento