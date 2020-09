Tempo de leitura: 5 minutos

Queriam emoção, espetáculo e imprevisibilidade? Então esta 10ª e última jornada da fase regular do Super Rugby AU teve todos esses elementos e muito mais, oferecendo dois jogos de grande categoria com os Rebels a conquistarem a sua primeira ida a uma meia-final de uma competição e os Reds a lançarem um sério aviso aos seus adversários!

Os destaques de mais uma ronda da competição australiana das franquias do Super Rugby

“Ups”: a lição no breakdown dos Reds e a Força de não desistir do Force

Fraser McReight merece vênias e uma ovação de pé pelo jogo extraordinário que realizou em redor dos rucks, no breakdown, no ataque aos mauls ou entradas curtas dos Brumbies e muito mais! O asa dos Queensland Reds foi um autêntico estafermo para os Brumbies, arrancando quatro turnovers que lançaram jogadas de contra-ataque da sua equipa ou pararam por completo ações ofensivas dos seus adversários quando estes se aproximavam perigosamente da linha de try, compondo uma terceira linha monstruosa com Liam Wright (o melhor tacleador da jornada, com 14 encaixes efetivos no adversário, três dos quais de forma dominante) e Harry Wilson (um líder a comandar o scrum e um bulldozer com a bola em seu poder).

Os Reds podem ter acabado com menos 100 metros de posse de bola, com uma percentagem de tackles eficazes inferior (83% contra 87% dos Brumbies) mas para quem viu o jogo não consegue dizer que não mereceram a vitória, tanto pelo virtuosismo quando saem a jogar, dando-se ao luxo de meter um formação à ponta sem a equipa perder qualquer pitada de qualidade, ou pelo aspecto defensivo, pondo fim a diversas situações de perigo de try iminente quer pela força de um tackle bem armada ou por se lançarem à bola no chão no momento exato. A continuar nesta forma física, com foco e concentração igual e sem entrarem em pânico quando o adversário consegue passar a linha de defesa, vão ser um claro candidato ao título do Super Rugby AU e a derrota imposta aos Brumbies atesta exatamente esse pormenor.

Sem piada seca de propositada, a força com que a Western Force tentou estragar a festa dos Melbourne Rebels terá de ser relembrada quando for altura de perceber ou não se a franquia de Perth pode continuar a jogar nesta competição regional das franquias australianas do Super Rugby. Fizeram 3 pontos na tabela geral, rapidamente foram eliminados de chegar sequer à meia-final, mas em abono da verdade quem esperava que os Rebels só conseguiriam festejar a vitória a meros segundos para o apito final do encontro?

Podem não ser espetaculares ou consistentes nas manobras de jogo, mostrando alguma inexperiência no controlo da oval ou sem a categoria física para aguentar um jogo inteiro na mesma intensidade (ou, pelo menos similar), mas a verdade é que se agigantaram neste último encontro, forçando erros sucessivos da defesa dos Rebels, arriscando mudanças repentinas de sentido de jogo para tentar um gap e encaixando com toda a força no embate físico, nunca ficando atrás de um adversário que tem um investimento e experiência superior. Dêem uma franca oportunidade à Western Force, porque mesmo com os falsos-lirismos do seu CEO, a verdade é que tem um DNA essencial para o rugby australiano e, porque não, o Mundo da bola oval!

Um dos grandes tries da vitória dos Reds (00:29)

“Downs”: perder ocasiões na linha de try, um problema dos Brumbies

Preocupante a maneira como os Brumbies perderam repetidamente o controlo da oval quando assaltavam os últimos metros dos Reds, com pelo menos quatro situações de try a “desaparecerem” quer devido a um franco mau handling ou à falta de segurança oferecida ao portador da bola, deixando o exposto às mãos de Fraser McReight, Angus Blyth ou Harry Wilson, os três principais predadores do lado da formação dos Reds neste encontro.

O elenco de Canberra montou boas fases à mão, atingindo uma média de 10 fases na 2ª parte, avançando com lucidez no terreno para depois chegar aos últimos metros e cair no erro de enveredar para um estilo mais atabalhoado e que só serviu para dar oxigênio à defesa contrária, que pacientemente esperou pelo melhor momento para atacar o portador da bola e forçar um erro (por três ocasiões a bola saiu disparada das mãos de um dos jogadores dos Brumbies) ou arrancar a oval do chão.

Para aquela que é a melhor equipa da fase regular, o tratamento dado à oval quando importava foi frágil, inconsistente e perdulário, lançando alguma pressão para a equipa que jogará a final no seu próprio estádio daqui a 15 dias, sendo essencial que os Brumbies regressem ao seu melhor no jogo mais importante da temporada.

Os craques da rodada: Haylett-Petty, Lance, Daugunu e Banks

Haylett-Petty foi um dos abre-latas dos Rebels na vitória difícil ante a Western Force, completando 90 metros de conquista, 3 defesas batidos, 1 quebra de linha e 1 try, tentando organizar a defesa dos Rebels como podia, especialmente na disposição dos pontas.

O abertura da Western Force foi um dos elementos mais irascíveis da sua equipa, pegando não só na batuta de construir o ataque, mas também dele próprio procurar ferir os seus adversários sempre que podia com duas quebras de linha e quatro defesas batidos, em apenas 20 metros com a bola em seu poder.

Aquele offload de Daugunu terá de ficar para a história do encontro ante os Brumbies, já que depois de ter conseguido correr e fugido aos seus adversários, invocou um passe extraordinário que deixou tudo e todos de boca aberta. É um elemento que procura sempre criar o maior dano possível na equipa contrária, seja pelas contínuas quebras de linha ou tackle busts, sem esquecer a “fome” que tem ao fugir das pontas para o centro do terreno.

O defesa dos Brumbies, Tom Banks, voltou a ultrapassar os 100 metros com a bola em seu poder, iniciando algumas das melhores jogadas da sua equipa, impondo sempre aquele atletismo próprio dos velocistas australianos, sem esquecer a inteligência como faz uso do seu jogo ao pé.

Os números

Mais pontos marcados: Matt To’omua (Rebels) – 14 pontos

Mais tries marcados: Andrew Ready (Force) – 2

Mais quebras de linha: Tom Wright (Brumbies) – 3

Mais tackles: Liam Wright (Reds) – 14 (14 efetivos)

Mais turnovers: Fraser McReight (Reds) – 4

Mais defesas batidos: Tom Banks (Brumbies) – 8

Melhor da Jornada: Fraser McReight (Reds)

O try que selou a passagem dos Rebels (05:19)