ARTIGO COM VÍDEOS – Os dois grandes jogos da manhã de sábado foram na Oceania. No primeiro clássico do dia, os All Blacks receberam a França e conseguiram a sgunda vitória sobre os rivais em jogo que teve os franceses jogando com 14 homens durante quase todo o jogo. 26 x 13, no placar final: digo para os Bleus.

Depois, a Austrália recebeu a Irlanda e foi derrotada por 26 x 21, com a série ficando empatada agora.

França joga com 14 jogadores e a vitória é neozelandesa



A França foi a Wellington sedenta por mostrar evolução e por dar o troco nos All Blacks após derrota polêmica no sábado passado. E novamente os franceses começaram muito bem a partida, provando que a França do técnico Jacques Brunel é um novo time em 2018.

Aos 6′, o asa Galletier furou a defesa e Doumayrou mergulhou para o primeiro try francês, mas sob pressão perdeu o controle da bola antes do apoio. Morgan Parra logo abriu o marcador com penal para os visitantes, que detinham mais posse de bola no começo do duelo. Porém, a sorte mudou toda. Aos 12′, Benjamin Fall trombou com Beauden Barrett (que está saltando para apanhar chute alto) e recebeu cartão vermelho. O fullback francês olhava a bola e não percebeu a posição do abertura neozelandês, recebendo um cartão que já vem gerando polêmica.

O resultado do homem a menos foi desastroso para os franceses, com Joe Moddy escapou para fazer o primeiro try dos All Blacks. Mais 7 minutos se passaram de bola da Nova Zelândia e Ben Smith logo na sequência costurando a defesa azul, marcando o segundo try. A porta se abriu e em bela articulação da defesa neozelandês Jordie Barrett mergulhou para o terceiro try antes do intervalo, apesar dos bons esforços defensivos da França.

O segundo tempo foi incrivelmente de domínio territorial e de posse de bola da França, que impôs grande pressão sobre o ruck kiwi e teve desempenho fora do comum no setor. Jordie Barrett, aos 57′, marcou o quarto try dos All Blacks, mas depois só deu França, que foi recompensada apenas no fim com try de Gomes Sa. 26 x 13, placar final digno para uma aguerrida França.

A série já foi vencida pela Nova Zelândiia, mas ainda haverá um terceiro jogo no sábado que vem, com muita expectativa para outra boa atuação francesa. Já a Nova Zelândia fez menos do que se esperava dela jogando com um homem a mais e no jogo final os Homens de Preto terão a missão de conquistaram uma terceira vitória sem debate.



26 13

Nova Zelândia 26 x 13 França, em Wellington



Árbitro: Angus Gardner (Austrália)

Nova Zelândia

Tries: J Barrett (2), Moody, B Smith

Conversões: McKenzie (3)

15 Jordie Barrett, 14 Ben Smith, 13 Anton Lienert-Brown, 12 Ryan Crotty, 11 Rieko Ioane, 10 Beauden Barrett, 9 Aaron Smith, 8 Luke Whitelock, 7 Sam Cane, 6 Liam Squire, 5 Scott Barrett, 4 Sam Whitelock (c), 3 Owen Franks, 2 Codie Taylor, 1 Joe Moody;

Suplentes: 16 Nathan Harris, 17 Karl Tu’inukuafe, 18 Ofa Tuungafasi, 19 Vaea Fifita, 20 Ardie Savea, 21 TJ Perenara, 22 Damian McKenzie, 23 Ngani Laumape;

França

Try: Gomes Sa

Conversão: Plisson (1)

Penais: Parra (2)

15 Benjamin Fall, 14 Teddy Thomas, 13 Mathieu Bastareaud (c), 12 Geoffrey Doumayrou, 11 Gael Fickou, 10 Anthony Belleau, 9 Morgan Parra, 8 Kelian Gourdon, 7 Kélian Galletier, 6 Mathieu Babillot, 5 Yoann Maestri, 4 Bernard le Roux, 3 Uini Atonio, 2 Camille Chat, 1 Dany Priso;

Suplentes: 16 Pierre Bourgarit, 17 Cyril Baille, 18 Cedate Gomes Sa, 19 Paul Gabrillagues, 20 Alexandre Lapandry, 21 Baptiste Serin, 22 Jules Plisson, 23 Maxime Médard;

Irlanda deu o troco e venceu na Austrália

A TV australiana e a Rugby Australia não quiseram nem saber: puseram o segundo jogo entre Austrália e Irlanda, em Melbourne, no mesmo horário do jogo da Copa do Mundo da FIFA entre Austrália e França. O público australiano teve que dividir as atenções e assistir a duas derrotas apertadas, uma de cada esporte.

Os Wallabies haviam se imposto no primeiro encontro entre os dois times na semana passada, mas a Irlanda não tinha Sexton. Com seu abertura de volta a expectativa era maior par os campeões do Six Nations, mas quem começou voando foi a Austrália, com try logo a 1′ , com Bernard Foley dando lindo passe para Kurtley Beale cortar por dentro a defesa verde e disparar para o in-goal.

A resposta foi rápida e os Wallabies pagaram pelo cartão amarelo recebido por Kerevi. Aos 7′, Conor Murray enxergou a oportunidade no lado fechado do maul e deu passe lonho para Conway fazer o try verde. E com um homem a mais a Irlanda não perdoou com Sexton chutando 2 penais em sequência para abrir 13 x 07 para os visitantes.

Recomposto, a Austrália mostrou força entre os avançados fazendo seu segundo try, aos 26′, em penal try de maul após lateral, com Healy levando amarelo e deixando o Trevo com 14 homens. Os Wallabies, no entanto, não aproveitaram a vantagem e isso custou caro.

Controlando território e posse de bola, a Irlanda se impôs no segundo tempo. Keith Earls quase fez o segundo try verde passando por Israel Folau na força, mas perdendo o controle da bola na hora da finalização. Sem problemas, pois os verdes pressionaram e o try saiu na sequência com Tadhg Furlong rompendo.

Sexton ainda ampliou com penal e o jogo caiu de rendimento. Apenas no fim os Wallabies voltaram a levar perigo e conseguiram seu try com Tupou. No entanto, não houve tempo para a virada. 26 x 21, números finais.

Os dois times decidirão a vitória na série no sábado que vem, com Sydney recebendo o terceiro duelo entre os dois países.

21 26

Austrália 21 x 26 Irlanda, em Melbourne

Árbitro: Paul Williams (Nova Zelândia)

Austrália

Tries: Beale, penal try e Tupou

Conversões: Foley (2)

15 Israel Folau, 14 Dane Haylett-Petty, 13 Samu Kerevi, 12 Kurtley Beale, 11 Marika Koroibete, 10 Bernard Foley, 9 Will Genia, 8 Caleb Timu, 7 Michael Hooper (c) 6 David Pocock, 5 Adam Coleman, 4 Izack Rodda, 3 Sekope Kepu, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 Scott Sio;

Suplentes: 16 Tolu Latu, 17 Tom Robertson, 18 Taniela Tupou, 19 Rob Simmons, 20 Lukhan Tui, 21 Pete Samu, 22 Nick Phipps 23 Reece Hodge;

Irlanda

Tries: Conway e Furlong

Conversões: Sexton (2)

Penais: Sexton (4)

15 Rob Kearney, 14 Andrew Conway, 13 Garry Ringrose, 12 Robbie Henshaw, 11 Keith Earls, 10 Johnny Sexton, 9 Conor Murray, 8 CJ Stander, 7 Dan Leavy, 6 Peter O’Mahony (c), 5 James Ryan, 4 Devin Toner, 3 Tadhg Furlong, 2 Niall Scannell, 1 Cian Healy;

Suplentes: 16 Rob Herring, 17 Jack McGrath, 18 Andrew Porter, 19 Tadhg Beirne, 20 Jordi Murphy, 21 John Cooney, 22 Joey Carbery, 23 Jordan Larmour;