A terceira divisão do Campeonato Sul-Americano terá seu pontapé inicial nesse domingo, dia 27, em San José, na Costa Rica, onde a seleção da casa receberá Guatemala, Panamá e Nicarágua, em um torneio que é, na prática, um Centro-Americano.

As quatro seleções se enfrentarão no sistema de todos conta todos, com a 2ª rodada rolando na quarta-feira e a última jornada sendo disputada no sábado.

O campeão será promovido ao Sul-Americano B do ano que vem. Los Guarias da Costa Rica, atuais vice campeões, e Los Jaguares da Guatemala, campeões de 2015 e 2016, são os favoritos, enquanto Los Diablos do Panamá, terceiros colocados do ano passado, e os debutantes Los Tiburones da Nicarágua correrão por fora. Primeira equipe da América Central, a Costa Rica jamais foi campeã do torneio. A baixa de 2017 é El Salvador, campeão de 2014, que optou por não disputar a competição desta vez.

Dia 27/08: Costa Rica x Panamá

Dia 27/08: Guatemala x Nicarágua

Dia 30/08: Costa Rica x Nicarágua

Dia 30/08: Guatemala x Panamá

Dia 02/09: Panamá x Nicarágua

Dia 02/09: Costa Rica x Guatemala