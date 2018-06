ARTIGO COM VÍDEOS – As 12 melhores seleções do mundo na categoria voltaram a campo para a 2ª rodada do torneio, que teve já a primeira equipe avançando às semifinais: a Inglaterra.

Os ingleses venceram a Itália por nada menos que 43 x 05, com destaque para 2 tries do abertura Marcus Smith e 2 do ponta Loader. Com o resultado, Itália e Argentina não poderão mais ultrapassar a Inglaterra, que já é a primeira colocada do Grupo B de qualquer modo. Enquanto isso, no mesmo grupo, a Argentina comemorou sua primeira vitória superando a Escócia – que acumulou sua segunda derrota – por 29 x 13. O centro Collado Castro, os pontas Carreras e Herrera fizeram os tries dos Pumitas, cuja vitória fo selada por um penal try arrancado por seu poderoso scrum.

- Continua depois da publicidade -

A Nova Zelândia também alcançou sua segunda vitória em dois jogos, fazendo 42 x 10 sobre Gales. Tries de Christie, Mafile’o, Sullivan, Proctor e Roe, com uma apresentação impecável dos Baby Blacks. Já na outra partida do Grupo A, a Austrália se reergueu da derrota para os galeses na estreia atropelando o Japão por 54 x 18, marcando 8 tries.

Já no Grupo C a África do Sul e a França igualmente se mantiveram invicta vencendo pela segunda vez. Os Baby Boks se impuseram sobre a Irlanda, que lamentou a segunda derrota e está fora da luta pela taça. 30 x 17, com os sul-africanos marcando 5 tries, sendo 3 do segundo centro Simelane. Os irlandeses chegaram a flertar com a vitória virando o placar no início do segundo tempo para 17 x 12, mas a África do Sul esteve implacável. Por fim, a seleção da casa derrotou a valente Geórgia, que mostra vistosa evolução. 24 x 12, com Lavault e Vincent cruzando o in-goal no primeiro tempo e Etcheverry marcando o terceiro na segunda parte. Mas a Geórgia reagiu, Dzagnidze fez o segundo try aos 68’ e os georgianos sonharam com uma virada tardia, que acabou não ocorrendo.

A terceira e última rodada da fase de grupos rolará na quinta-feira. Apenas o primeiro colocado de cada grupo e o melhor 2º colocado avançarão às semifinais na luta pelo título.

Campeonato Mundial M20 – França 2018

2ª rodada

Escócia 13 x 29 Argentina, em Perpignan

França 24 x 12 Geórgia, em Béziers

Austrália 54 x 19 Japão, em Narbonne

Inglaterra 43 x 05 Itália, em Perpignan

Nova Zelândia 42 x 10 Gales, em Béziers

África do Sul 30 x 17 Irlanda, em Narbonne



Seleçao Jogos Pontos Grupo A Nova Zelândia 1 5 Gales 1 4 Austrália 1 1 Japão 1 0 Grupo B Inglaterra 1 5 Itália 1 5 Escócia 1 1 Argentina 1 0 Grupo C África do Sul 1 5 França 1 5 Irlanda 1 1 Geórgia 1 1

3ª rodada – Quinta-feira, dia 07 de junho

Gales x Japão, em Perpignan

Itália x Argentina, em Béziers

Irlanda x Geórgia, em Narbonne

Nova Zelândia x Austrália, em Perpignan

Inglaterra x Escócia, em Béziers

África do Sul x França, em Narbonne